Михаил Кержаков о матчах в мороз: «Это тяжело футболом назвать. Хочется, чтобы составляющие календарь понимали, когда у нас бывает снег и холод»

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков Игорь Денисов премьер-лига Россия Зенит-2 Алексей Стрепетов календарь Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков раскритиковал Мир РПЛ за проведение матчей в мороз.

– В матче 17‑го тура «Зенит» и «Локомотив» ждали, пока будет принято решение, играть или не играть. Вы за какой вариант были?

– Мне не хотелось, чтобы матч был отменен. Что бы это тогда означало? Перенос на весну или на следующий день, когда снега не будет? Раз приехали, надо играть. Но хочется, чтобы у нас в принципе было понимание – в это время года идет снег и бывают морозы. А в некоторых регионах температуры очень низкие.

– Вы с таким наверняка и раньше сталкивались.

– Бывало, что играл при -15. Потом пальцы на ногах долгое время не твои. Один коллега‑вратарь рассказывал, что их отморозил и несколько месяцев потом не чувствовал.

А мы однажды в 2005 году еще с дублем «Зенита» поехали играть против дубля «Томи». Это была ранняя весна, матч должен был проходить в закрытом городе Северске. На поле наледь, а сверху снег, который продолжает идти. Разметку сделали, посыпав все этого сверху опилками. Ничего все равно не видно. И нам предлагают: можем засчитать сопернику техническое поражение. Но наш тренер Алексей Стрепетов сказал, что будем играть.

Что примечательно, это был момент, когда в дубль спустили Гарика Денисова. Так вот, он не только вышел, но и выжигал в центре все что можно! Пару раз в подкатах стелился и так далее.

– То есть играть можно в любых условиях, или прав Олег Романцев, говоривший, пусть на снегу Деды Морозы мяч гоняют?

– Конечно, можно. Мы же играли. Но это тяжело футболом назвать, а на поле в таких условиях у многих мысли, как бы травму не получить.

Еще раз скажу: хочется, чтобы люди, которые составляют календарь, понимали, когда у нас бывает и снег, и очень холодно, – сказал вратарь «Зенита» Кержаков.

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31 комментарий
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Ответ Nogoi89
У нас снег и холод могут быть в начале октября, а могут быть в конце декабря. Прогнозы дело неблагодарное. Нужно выбрать средний вариант и играть, и не ныть, если в этот день пришел циклон. Если совсем беда, то отменить матч. Так говорит, будто точно дни знает, когда снег пойдет.
Может быть и в октябре, но вероятность, что мороз будет в декабре выше. Не улавливаешь?
+8
-1
+7
Надо больше стадионов с крышами, вот и всё. Можно будет играть хоть в ураган. С календарём что ни делай, в нашей северной стране всё равно на мороз нарвëшься
+4
0
+4
Ответ Nogoi89
У нас снег и холод могут быть в начале октября, а могут быть в конце декабря. Прогнозы дело неблагодарное. Нужно выбрать средний вариант и играть, и не ныть, если в этот день пришел циклон. Если совсем беда, то отменить матч. Так говорит, будто точно дни знает, когда снег пойдет.
Что значит совсем беда? -20? -15? Или -5 при ветре 20м/с?
+3
0
+3
Ответ Иван Егурнов
Надо больше стадионов с крышами, вот и всё. Можно будет играть хоть в ураган. С календарём что ни делай, в нашей северной стране всё равно на мороз нарвëшься
Вроде я где-то читал, что самое дорогое в постройке стадиона именно крыша, поэтому многие стадионы без крыши.
+2
0
+2
У нас снег и холод могут быть в начале октября, а могут быть в конце декабря. Прогнозы дело неблагодарное. Нужно выбрать средний вариант и играть, и не ныть, если в этот день пришел циклон. Если совсем беда, то отменить матч. Так говорит, будто точно дни знает, когда снег пойдет.
+7
-5
+2
Начинать в мае и заканчивать в октябре)
ЧМ, ЧЕ? Играть без привлеченных игроков в сборные.
+4
-2
+2
Те кто это придумал им пофиг.Даже то сколько болельщиков придёт на игру.Как футболистам играть и не получить травмы.
+2
0
+2
Хоть картошка и в мешке.. но холод ей вредит)
+4
-2
+2
Тяжело вкалывать на двух работах. А вы миллионеры, чем меньше нытья тем лучше. Хотя конечно в декабре надо играть на крытом стадионе и на югах (Ростов, Краснодар, Сочи).
+4
-2
+2
А ведь нынешние рождственные морозы могли быть и в декабре.
+2
-1
+1
Ответ АРХАТ
Начинать в мае и заканчивать в октябре) ЧМ, ЧЕ? Играть без привлеченных игроков в сборные.
Начинать в середине марта, заканчивать в ноябре.
+1
0
+1
Ответ Nogoi89
У нас снег и холод могут быть в начале октября, а могут быть в конце декабря. Прогнозы дело неблагодарное. Нужно выбрать средний вариант и играть, и не ныть, если в этот день пришел циклон. Если совсем беда, то отменить матч. Так говорит, будто точно дни знает, когда снег пойдет.
В начале октября где вы снег видели ? К концу октября только листья полностью опадают, а у вас уже снег на улице. Календарь вполне себе можно составлять до середины-конец ноября, но ответственным за календарь видимо не хватает ума додуматься
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Ответ Катя_СПб
Что значит совсем беда? -20? -15? Или -5 при ветре 20м/с?
Это значит, столько снега, что тяжело понять где мяч, не видно линий, ветер сдувает сетку из ворот, собаки пролетают мимо штанг.
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Ответ Хамлет датский
,, составляющие календарь,, видимо не читали пожелания Миши, и следующий сезон по планам должен закончиться ещё позже))
Возможно они у цыганки узнали прогноз погоды на год.
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Ответ Домоседов
Да ответ давно на поверхности, я удивлен, что до сих пор никто до этого не додумался. У нас же есть длинные майские праздники, когда народ не работает, и вот в них можно спокойно добавлять 2 дополнительных тура в середину недели, и погода хорошая, и у болельщиков выходные, смогут прийти на стадион, и уже 90% клубов вылетят из кубка, и вот они 2 декабрьских тура, которые спокойно можно провести без всяких проблем, но нет, не хотим, наши деревья могут устать играть как в Европе через два дня на третий.
Да все нормальные люди, так думают, но эти Дюковы реально издеваются над болельщиками и футболистами.
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Ответ TheSportNik
Ну нет, так разбейте тур, условно 4 матча провели в декабре, а остальные перенесите на май, смысл, как понимаю в рекламе на футбольных матчах и чем больше месяцев футбола, тем больше клубы получат денег от этого. Условно за 10 месяцев РПЛ получит денег от рекламы, вот потому и заставляют играть в декабре думаю, как в Европе примерно тоже платят за 10 месяцев. Ну не играть же зимой в футбол, еще на Чукотке играли бы.
Да ответ давно на поверхности, я удивлен, что до сих пор никто до этого не додумался. У нас же есть длинные майские праздники, когда народ не работает, и вот в них можно спокойно добавлять 2 дополнительных тура в середину недели, и погода хорошая, и у болельщиков выходные, смогут прийти на стадион, и уже 90% клубов вылетят из кубка, и вот они 2 декабрьских тура, которые спокойно можно провести без всяких проблем, но нет, не хотим, наши деревья могут устать играть как в Европе через два дня на третий.
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Ответ Домоседов
У нас нет 8 команд на юге, чтобы последние туры делать только там
Ну нет, так разбейте тур, условно 4 матча провели в декабре, а остальные перенесите на май, смысл, как понимаю в рекламе на футбольных матчах и чем больше месяцев футбола, тем больше клубы получат денег от этого.
Условно за 10 месяцев РПЛ получит денег от рекламы, вот потому и заставляют играть в декабре думаю, как в Европе примерно тоже платят за 10 месяцев.
Ну не играть же зимой в футбол, еще на Чукотке играли бы.
+1
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0
Ответ Домоседов
Да ответ давно на поверхности, я удивлен, что до сих пор никто до этого не додумался. У нас же есть длинные майские праздники, когда народ не работает, и вот в них можно спокойно добавлять 2 дополнительных тура в середину недели, и погода хорошая, и у болельщиков выходные, смогут прийти на стадион, и уже 90% клубов вылетят из кубка, и вот они 2 декабрьских тура, которые спокойно можно провести без всяких проблем, но нет, не хотим, наши деревья могут устать играть как в Европе через два дня на третий.
Выходные у школьников-студентов, взрослые люди работают.
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Ответ TheSportNik
Забавляет эта дурь, мол играют в декабре при -15, но орут придурки , мол надо переходить на весну-осень. Ну перенесите игру на весну, особенно на май пару туров, причем в южных городах играйте и в декабре, благо страна у нас огромная, есть где снег редко видят и в январе. Еще вот это, мол приезжают команды и ждут, а вдруг в декабре будет не -15, а жара будет, ну не идиоты наши чиновники? Ну известны , какой климат в городах бывает, так и составляйте календарь, даже снегопад уже предсказывают, так игру перенесите заранее, нет надо играть красным мячом. Ну понятно, что реклама от футбольных матчей, но мозги должны быть в РФС и РПЛ. Выпустить этих Дюковых в трусах играть в футбол при -15 и потом может начнут думать, а если не дойдет, то в Сибирь лесорубами работать, пусть при -30 топориками поработают.
У нас нет 8 команд на юге, чтобы последние туры делать только там
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Ответ Чётко_как_чечётка
Выходные у школьников-студентов, взрослые люди работают.
Эти не интересны, они и в воскресенье работают, им не до футбола
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Ответ Жорег Борщофф
Стадионы новые строят, если обяжут, то и на крышу деньги найдутся. Государство не обеднеет. Под требования для еврокубков как-то перестроились, хотя тоже нытья был вагон.
Какие требования ЕК?
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Ответ Krauvec Cool
Вроде я где-то читал, что самое дорогое в постройке стадиона именно крыша, поэтому многие стадионы без крыши.
Так и есть. Но, в принципе, могут найти деньги, если обяжут.
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Ответ Wayne Gretzky 99
В России в декабре играть в футбол на открытых стадионах - идиотизм.
Я не говорю играйте в декабре. Я говорю определите сроки, например: играем до декабря. Решили, договорились и все. Больше никакого нытья, если в 1 октября пойдет где-то снег.
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Ответ Nogoi89
У нас снег и холод могут быть в начале октября, а могут быть в конце декабря. Прогнозы дело неблагодарное. Нужно выбрать средний вариант и играть, и не ныть, если в этот день пришел циклон. Если совсем беда, то отменить матч. Так говорит, будто точно дни знает, когда снег пойдет.
В России в декабре играть в футбол на открытых стадионах - идиотизм.
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Ответ 2fdkttdgp2
Может быть и в октябре, но вероятность, что мороз будет в декабре выше. Не улавливаешь?
А, ты не уловил, что я написал про условный "средний вариант"?
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Стадионы новые строят, если обяжут, то и на крышу деньги найдутся. Государство не обеднеет.
Под требования для еврокубков как-то перестроились, хотя тоже нытья был вагон.
0
0
0
Забавляет эта дурь, мол играют в декабре при -15, но орут придурки , мол надо переходить на весну-осень.
Ну перенесите игру на весну, особенно на май пару туров, причем в южных городах играйте и в декабре, благо страна у нас огромная, есть где снег редко видят и в январе.
Еще вот это, мол приезжают команды и ждут, а вдруг в декабре будет не -15, а жара будет, ну не идиоты наши чиновники?
Ну известны , какой климат в городах бывает, так и составляйте календарь, даже снегопад уже предсказывают, так игру перенесите заранее, нет надо играть красным мячом.
Ну понятно, что реклама от футбольных матчей, но мозги должны быть в РФС и РПЛ.
Выпустить этих Дюковых в трусах играть в футбол при -15 и потом может начнут думать, а если не дойдет, то в Сибирь лесорубами работать, пусть при -30 топориками поработают.
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с апреля по ноябрь бы играли - меня умтроило бы.
только на северах надо сталики с крышами, конечно
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,, составляющие календарь,, видимо не читали пожелания Миши, и следующий сезон по планам должен закончиться ещё позже))
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