Михаил Кержаков о матчах в мороз: «Это тяжело футболом назвать. Хочется, чтобы составляющие календарь понимали, когда у нас бывает снег и холод»
Михаил Кержаков раскритиковал Мир РПЛ за проведение матчей в мороз.
– В матче 17‑го тура «Зенит» и «Локомотив» ждали, пока будет принято решение, играть или не играть. Вы за какой вариант были?
– Мне не хотелось, чтобы матч был отменен. Что бы это тогда означало? Перенос на весну или на следующий день, когда снега не будет? Раз приехали, надо играть. Но хочется, чтобы у нас в принципе было понимание – в это время года идет снег и бывают морозы. А в некоторых регионах температуры очень низкие.
– Вы с таким наверняка и раньше сталкивались.
– Бывало, что играл при -15. Потом пальцы на ногах долгое время не твои. Один коллега‑вратарь рассказывал, что их отморозил и несколько месяцев потом не чувствовал.
А мы однажды в 2005 году еще с дублем «Зенита» поехали играть против дубля «Томи». Это была ранняя весна, матч должен был проходить в закрытом городе Северске. На поле наледь, а сверху снег, который продолжает идти. Разметку сделали, посыпав все этого сверху опилками. Ничего все равно не видно. И нам предлагают: можем засчитать сопернику техническое поражение. Но наш тренер Алексей Стрепетов сказал, что будем играть.
Что примечательно, это был момент, когда в дубль спустили Гарика Денисова. Так вот, он не только вышел, но и выжигал в центре все что можно! Пару раз в подкатах стелился и так далее.
– То есть играть можно в любых условиях, или прав Олег Романцев, говоривший, пусть на снегу Деды Морозы мяч гоняют?
– Конечно, можно. Мы же играли. Но это тяжело футболом назвать, а на поле в таких условиях у многих мысли, как бы травму не получить.
Еще раз скажу: хочется, чтобы люди, которые составляют календарь, понимали, когда у нас бывает и снег, и очень холодно, – сказал вратарь «Зенита» Кержаков.
ЧМ, ЧЕ? Играть без привлеченных игроков в сборные.
Условно за 10 месяцев РПЛ получит денег от рекламы, вот потому и заставляют играть в декабре думаю, как в Европе примерно тоже платят за 10 месяцев.
Ну не играть же зимой в футбол, еще на Чукотке играли бы.
Под требования для еврокубков как-то перестроились, хотя тоже нытья был вагон.
Ну перенесите игру на весну, особенно на май пару туров, причем в южных городах играйте и в декабре, благо страна у нас огромная, есть где снег редко видят и в январе.
Еще вот это, мол приезжают команды и ждут, а вдруг в декабре будет не -15, а жара будет, ну не идиоты наши чиновники?
Ну известны , какой климат в городах бывает, так и составляйте календарь, даже снегопад уже предсказывают, так игру перенесите заранее, нет надо играть красным мячом.
Ну понятно, что реклама от футбольных матчей, но мозги должны быть в РФС и РПЛ.
Выпустить этих Дюковых в трусах играть в футбол при -15 и потом может начнут думать, а если не дойдет, то в Сибирь лесорубами работать, пусть при -30 топориками поработают.
только на северах надо сталики с крышами, конечно