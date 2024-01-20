Михаил Кержаков о матчах в мороз: «Это тяжело футболом назвать. Хочется, чтобы составляющие календарь понимали, когда у нас бывает снег и холод»

Михаил Кержаков раскритиковал Мир РПЛ за проведение матчей в мороз.

– В матче 17‑го тура «Зенит» и « » ждали, пока будет принято решение, играть или не играть. Вы за какой вариант были?

– Мне не хотелось, чтобы матч был отменен. Что бы это тогда означало? Перенос на весну или на следующий день, когда снега не будет? Раз приехали, надо играть. Но хочется, чтобы у нас в принципе было понимание – в это время года идет снег и бывают морозы. А в некоторых регионах температуры очень низкие.

– Вы с таким наверняка и раньше сталкивались.

– Бывало, что играл при -15. Потом пальцы на ногах долгое время не твои. Один коллега‑вратарь рассказывал, что их отморозил и несколько месяцев потом не чувствовал.

А мы однажды в 2005 году еще с дублем «Зенита» поехали играть против дубля «Томи». Это была ранняя весна, матч должен был проходить в закрытом городе Северске. На поле наледь, а сверху снег, который продолжает идти. Разметку сделали, посыпав все этого сверху опилками. Ничего все равно не видно. И нам предлагают: можем засчитать сопернику техническое поражение. Но наш тренер сказал, что будем играть.

Что примечательно, это был момент, когда в дубль спустили Гарика Денисова. Так вот, он не только вышел, но и выжигал в центре все что можно! Пару раз в подкатах стелился и так далее.

– То есть играть можно в любых условиях, или прав Олег Романцев, говоривший, пусть на снегу Деды Морозы мяч гоняют?

– Конечно, можно. Мы же играли. Но это тяжело футболом назвать, а на поле в таких условиях у многих мысли, как бы травму не получить.

Еще раз скажу: хочется, чтобы люди, которые составляют календарь, понимали, когда у нас бывает и снег, и очень холодно, – сказал вратарь « » .