«Пари НН» принимает «Ахмат». Приходите на стадион поддержать команду в кубковом матче!

«Пари НН» сыграет с «Ахматом» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в четверг, 19 сентября, в 18:30 на стадионе «Нижний Новгород».

«Пари НН» после трех раундов идет на четвертом месте в группе, набрав одно очко. «Ахмат» же занимает третью строчку в группе, обладая тремя очками. Нижегородцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .