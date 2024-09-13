«Пари НН» принимает «Ахмат». Приходите на стадион поддержать команду в кубковом матче!
«Пари НН» сыграет с «Ахматом» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в четверг, 19 сентября, в 18:30 на стадионе «Нижний Новгород».
«Пари НН» после трех раундов идет на четвертом месте в группе, набрав одно очко. «Ахмат» же занимает третью строчку в группе, обладая тремя очками. Нижегородцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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