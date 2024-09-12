ЦСКА принимает «Краснодар». Приходите поддержать армейцев в кубковом матче против быков!
В 4-м раунде Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром».
Матч пройдет в среду, 18 сентября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА после трех раундов находится на втором месте в группе C, обладая пятью очками. Быки же лидируют в группе C, имея девять очков в активе. Армейцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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