ЦСКА принимает «Краснодар». Приходите поддержать армейцев в кубковом матче против быков!

В 4-м раунде Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром».

Матч пройдет в среду, 18 сентября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после трех раундов находится на втором месте в группе C, обладая пятью очками. Быки же лидируют в группе C, имея девять очков в активе. Армейцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .