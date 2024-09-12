Залевски может перейти из «Ромы» в «Галатасарай». Контракт вингера с римлянами – до июня 2025-го

«Галатасарай» намерен подписать вингера «Рому» Николу Залевского.

Накануне стамбульцы провели в Риме переговоры о трансфере 22-летнего игрока сборной Польши, чей контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Летнее трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.

Минувшим летом ПСВ предлагал за Залевского 9 млн евро, а «Наполи» ради вингера был готов включить в сделку Сириля Нгонжа.