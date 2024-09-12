Залевски может перейти из «Ромы» в «Галатасарай». Контракт вингера с римлянами – до июня 2025-го
«Галатасарай» намерен подписать вингера «Рому» Николу Залевского.
Накануне стамбульцы провели в Риме переговоры о трансфере 22-летнего игрока сборной Польши, чей контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Летнее трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.
Минувшим летом ПСВ предлагал за Залевского 9 млн евро, а «Наполи» ради вингера был готов включить в сделку Сириля Нгонжа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости