Саутгейт о будущем: «Может быть как в футболе, так и вне его, у меня много вариантов. Сейчас я хочу взять паузу, восстановить силы и потом двигаться дальше»

Гарет Саутгейт заявил, что собирается взять перерыв в карьере.

Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после финала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Я не собираюсь торопиться с решением. У меня много вариантов, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, перезагрузиться, восстановить силы и потом двигаться дальше.

Думаю, на данный момент люди понимают, что мне нужно вновь набраться энергии. У меня было невероятное восьмилетнее путешествие с командой, это было абсолютной привилегией быть тренером своей страны. Я работал с великолепными игроками и потрясающим персоналом», – сказал бывший главный тренер сборной Англии в интервью Sky News.