Карсли после двух побед во главе сборной Англии: «Все еще чувствую себя неуютно. Я вне своей зоны комфорта»

Ли Карсли высказался о второй победе во главе сборной Англии.

Англичане обыграли команду во втором туре группового этапа Лиги наций (2:0). Харри Кейн сделал дубль в своем сотом матче за сборную.

В предыдущей игре команда под руководством победила сборную Ирландии (2:0).

«Харри очень хорошо воспринял свои голы, это большое событие для него. Его дети были здесь, это был эмоциональный вечер, и я очень рад за Харри. Он полностью заслуживает всех похвал.

Что я заметил на этой неделе, так это то, что он очень мотивирован играть за сборную Англии и забивать голы. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Мы выпустили Трента [ ] на другой позиции, вместе с Рико [ ], и вы увидели, что Трент отлично отдает передачи, умеет контролировать игру. Неудивительно, ведь мы видели, как он делает это в составе «Ливерпуля».

Я определенно все еще чувствую себя неуютно, я вне своей зоны комфорта. [Две победы подряд] – это приятно, но мы должны каждый день придерживаться высоких стандартов. К счастью, мы добились двух хороших результатов, и мы собираемся развивать это», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии.