Карсли после двух побед во главе сборной Англии: «Все еще чувствую себя неуютно. Я вне своей зоны комфорта»

Теги Ли Карсли Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Финляндии по футболу Трент Александер-Арнолд Лига наций УЕФА Рико Льюис Футбол

Ли Карсли высказался о второй победе во главе сборной Англии.

Англичане обыграли команду Финляндии во втором туре группового этапа Лиги наций (2:0). Харри Кейн сделал дубль в своем сотом матче за сборную. 

В предыдущей игре команда под руководством Карсли победила сборную Ирландии (2:0).

«Харри очень хорошо воспринял свои голы, это большое событие для него. Его дети были здесь, это был эмоциональный вечер, и я очень рад за Харри. Он полностью заслуживает всех похвал.

Что я заметил на этой неделе, так это то, что он очень мотивирован играть за сборную Англии и забивать голы. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Мы выпустили Трента [Александер-Арнолда] на другой позиции, вместе с Рико [Льюисом], и вы увидели, что Трент отлично отдает передачи, умеет контролировать игру. Неудивительно, ведь мы видели, как он делает это в составе «Ливерпуля».

Я определенно все еще чувствую себя неуютно, я вне своей зоны комфорта. [Две победы подряд] – это приятно, но мы должны каждый день придерживаться высоких стандартов. К счастью, мы добились двух хороших результатов, и мы собираемся развивать это», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конечно, возглавить команду после такого гения, как Саутгейт, любому будет не уютно😄
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий