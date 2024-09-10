«Надеюсь, кто-нибудь даст Сане пинка под зад. Он давно должен был выйти на уровень Мбаппе». Ван дер Варт о вингере «Баварии»

Рафаэл ван дер Варт надеется, что Лерою Сане «дадут пинка».

– Кто из игроков сборной Германии вам нравится?

– , конечно. И Сане. Я надеюсь, что он проснется и кто-нибудь даст ему пинка под зад.

На мой взгляд, он использует только 20 процентов своих невероятных качеств. И этого достаточно, чтобы блистать. Только представьте, что произойдет, когда он включится по-настоящему. Сейчас ему 28 лет. Я думаю, он уже давно должен был выйти на уровень , – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма».