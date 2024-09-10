«Надеюсь, кто-нибудь даст Сане пинка под зад. Он давно должен был выйти на уровень Мбаппе». Ван дер Варт о вингере «Баварии»

Теги Бавария Рафаэл ван дер Варт бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лерой Сане Килиан Мбаппе Джамал Мусиала Футбол

Рафаэл ван дер Варт надеется, что Лерою Сане «дадут пинка».

– Кто из игроков сборной Германии вам нравится?

Мусиала, конечно. И Сане. Я надеюсь, что он проснется и кто-нибудь даст ему пинка под зад.

На мой взгляд, он использует только 20 процентов своих невероятных качеств. И этого достаточно, чтобы блистать. Только представьте, что произойдет, когда он включится по-настоящему. Сейчас ему 28 лет. Я думаю, он уже давно должен был выйти на уровень Килиана Мбаппе, – сказал бывший игрок сборной Нидерландов, «Реала» и «Тоттенхэма».

4 комментария
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Дзюба может.
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Я думал он о Кокорине
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Кому Саня, а кому Ляксандар Рыгорыч
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Сане, Гнабри и Коман это уровень громить Вердер и Аугсбург. Не могут они большего. И зарплаиу им наваливать не надо было такую огромную
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