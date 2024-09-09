Сычев об уровне игроков в РПЛ: «Не хочется быть душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было. Но наш чемпионат составит конкуренцию европейским»

Дмитрий Сычев поделился мыслями относительно уровня футбола в РПЛ.

– Считаю, наш чемпионат, естественно, сильный. Он точно составит конкуренцию европейским чемпионатам.

У нас играют большие мастера. Все видели прошлый сезон, когда все закончилось в последнем туре, а это очень классно.

Думаю, для развития уровня нашего футбола концовка прошлого чемпионата идеально подходит.

К нам приезжают сильные легионеры. Так что я оцениваю достаточно серьезно по силе.

– Стал ли наш чемпионат лучше за 10-15 лет?

– Он стал другим. Лучше или хуже – это же вкусовщина. Все это субъективно и смотря по каким критериям оценивать.

– Кому-то не хватает игроков классного уровня, которые были раньше.

– Может быть. Мы предвзяты, потому что играли в том поколении.

Не хочется быть, как говорит молодежь, душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было, – сказал бывший нападающий сборной России .