Сычев об уровне игроков в РПЛ: «Не хочется быть душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было. Но наш чемпионат составит конкуренцию европейским»
Дмитрий Сычев поделился мыслями относительно уровня футбола в РПЛ.
– Считаю, наш чемпионат, естественно, сильный. Он точно составит конкуренцию европейским чемпионатам.
У нас играют большие мастера. Все видели прошлый сезон, когда все закончилось в последнем туре, а это очень классно.
Думаю, для развития уровня нашего футбола концовка прошлого чемпионата идеально подходит.
К нам приезжают сильные легионеры. Так что РПЛ я оцениваю достаточно серьезно по силе.
– Стал ли наш чемпионат лучше за 10-15 лет?
– Он стал другим. Лучше или хуже – это же вкусовщина. Все это субъективно и смотря по каким критериям оценивать.
– Кому-то не хватает игроков классного уровня, которые были раньше.
– Может быть. Мы предвзяты, потому что играли в том поколении.
Не хочется быть, как говорит молодежь, душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было, – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.
Уровень тренеров не вырос. Скорее даже понизился.
Ничего личного, но когда Ташуева из клуба в клуб берут тренировать и добиваться успехов..🏆
В лучшей лиге мира половина клубов напоминает болото, нет интересных идей.
Где наши Тиаго Мотты?