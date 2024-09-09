Сычев об уровне игроков в РПЛ: «Не хочется быть душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было. Но наш чемпионат составит конкуренцию европейским»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Сычев поделился мыслями относительно уровня футбола в РПЛ.

– Считаю, наш чемпионат, естественно, сильный. Он точно составит конкуренцию европейским чемпионатам.

У нас играют большие мастера. Все видели прошлый сезон, когда все закончилось в последнем туре, а это очень классно.

Думаю, для развития уровня нашего футбола концовка прошлого чемпионата идеально подходит.

К нам приезжают сильные легионеры. Так что РПЛ я оцениваю достаточно серьезно по силе.

– Стал ли наш чемпионат лучше за 10-15 лет?

– Он стал другим. Лучше или хуже – это же вкусовщина. Все это субъективно и смотря по каким критериям оценивать.

– Кому-то не хватает игроков классного уровня, которые были раньше.

– Может быть. Мы предвзяты, потому что играли в том поколении.

Не хочется быть, как говорит молодежь, душнилой и говорить: «Вот в наше время…». У нас поярче было, – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

22 комментария
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Эх Дима, помню твои лучшие годы в Локомотиве, особенно 2004, был 🔥
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+18
Скажу чуть по другому.
Уровень тренеров не вырос. Скорее даже понизился.
Ничего личного, но когда Ташуева из клуба в клуб берут тренировать и добиваться успехов..🏆
В лучшей лиге мира половина клубов напоминает болото, нет интересных идей.
Где наши Тиаго Мотты?
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Ответ Sminem
Наш чемпионат развивается и улучшается несмотря на проделки запада. вспомните какой слабый был уровень в 90ых. но благодаря нашему Президенту мы встали с колен
Надеюсь, это ирония...
+7
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+7
Ответ Serega Ac-Milan
Эх Дима, помню твои лучшие годы в Локомотиве, особенно 2004, был 🔥
А потом Харчик его ломает( вроде даже желтую не дали ему) и по сути на этом все, прежнего Сычева уже не было.
+5
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+5
Ну раньше играли в европейских турнирах и игроки уровня Халка приезжали
+6
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+4
Ответ Парень со двора Шмурнова
Это да, но это не "во времена Сычева", а сразу после них.
Во времена Сычева тот же Локо стабильно играл в еврокубках и довольно неплохо ( исключение Зюльте Варегем)
+4
0
+4
Уровень сопоставим с греческим, венгерским , польским ... ,, ,,Все остальные страны нам завидуют ....’’
+3
0
+3
Наш чемпионат развивается и улучшается несмотря на проделки запада. вспомните какой слабый был уровень в 90ых. но благодаря нашему Президенту мы встали с колен
+5
-3
+2
Ответ Алексей Смузи
Ну раньше играли в европейских турнирах и игроки уровня Халка приезжали
Это да, но это не "во времена Сычева", а сразу после них.
+2
0
+2
Ответ Gspeed
Скажу чуть по другому. Уровень тренеров не вырос. Скорее даже понизился. Ничего личного, но когда Ташуева из клуба в клуб берут тренировать и добиваться успехов..🏆 В лучшей лиге мира половина клубов напоминает болото, нет интересных идей. Где наши Тиаго Мотты?
А где наши школы, а кто учить то будет? У нас ставит цель результат, но на два шага никто не смотрит
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Ответ Алексей Смузи
Ну раньше играли в европейских турнирах и игроки уровня Халка приезжали
Приехал 1игрок,это лиге ничего не давало.
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легенда марселя,помним
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не хочется, но все таки сказал :D
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Он просто не понимает, что такое отрицательный рост.
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Сам Сычев последние лет 7 в Локомотиве имел лишние 10кг и играл на уровне любителя
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Ответ red hikkikomori
А что Халк какая-то суперзвезда был?- игрок Порту, средней команды по европейским меркам. Тот же Малком покруче : из Барсы, игрок сборной Бразилии так же
Эта команда еврокубок выиграла перед этим и состав у них был тогда уровня 1/4 лч как минимум. Никакой это не середняк на тот момент.
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Да что тут говорить,прав. Уровень как наших игроков,так и приходящих легионеров стал ниже.
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Ответ Sminem
Наш чемпионат развивается и улучшается несмотря на проделки запада. вспомните какой слабый был уровень в 90ых. но благодаря нашему Президенту мы встали с колен
Чел, тебя посадят за дискредитацию
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Ответ Алексей Скамейчук
Чел, тебя посадят за дискредитацию
90-х?
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Ну так,если экономика становится резко высокой,это не означает,что резко все начинают хорошо жить,нужны годы для стабилизации.Првда за границей и расходы очень большие у людей и почти невозможно купить жилье. едицина очень дорогая.Единствнное что там реально лучше для людей,это кредиты в банка, низкий %, поэтому они могут взять кредит на жизнь и без проблем выплачивать годами.
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Комментарий удален пользователем
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