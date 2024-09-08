Гранат об Умярове: «Радует его прогресс при Станковиче. Дисциплина, порядок и требования тренера, которые ребята приняли, дают свои плоды»
Владимир Гранат отметил прогресс Наиля Умярова при Деяне Станковиче.
«Первые туры показали, что у «Спартака» очень хороший состав, а все футболисты мастеровитые. При должном отношении и требованиях спартаковцы могут выдавать хорошие матчи, что мы и видим. Потому что дисциплина, порядок и требования тренера, которые ребята приняли, дают свои плоды.
Барко? Конечно, он один из ярких футболистов нашей лиги, но при Станковиче меня радует прогресс Умярова. Боюсь сглазить, но пусть Наиль продолжает в том же ключе. Сейчас Умяров совсем другой, нежели до Станковича», – сказал бывший защитник сборной России.
Ну и наконец-то набрал форму после долгой и неприятной травмы