Гранат об Умярове: «Радует его прогресс при Станковиче. Дисциплина, порядок и требования тренера, которые ребята приняли, дают свои плоды»

Теги Спартак Владимир Гранат Деян Станкович премьер-лига Россия Наиль Умяров Футбол

Владимир Гранат отметил прогресс Наиля Умярова при Деяне Станковиче.

«Первые туры показали, что у «Спартака» очень хороший состав, а все футболисты мастеровитые. При должном отношении и требованиях спартаковцы могут выдавать хорошие матчи, что мы и видим. Потому что дисциплина, порядок и требования тренера, которые ребята приняли, дают свои плоды.

Барко? Конечно, он один из ярких футболистов нашей лиги, но при Станковиче меня радует прогресс Умярова. Боюсь сглазить, но пусть Наиль продолжает в том же ключе. Сейчас Умяров совсем другой, нежели до Станковича», – сказал бывший защитник сборной России.

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2 комментария
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Да Наиль просто получил более смышленого партнера в центре, который может и обыграться и движением пространство создать, а не просто стоять рядом в ожидании паса в ноги.
Ну и наконец-то набрал форму после долгой и неприятной травмы
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Подрос. Недавно только отдавал пас только назад защитникам, сам боялся. Сейчас вроде уже освоился. И ждите, скоро погань питерская будет втихую с ним контачить, чтобы перекупить.
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