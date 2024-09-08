Главный редактор France Football о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Он забил в ЛЧ столько же, сколько Тель, не впечатлил в важных матчах. В его таланте не сомневаются, но ожидали большего»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Евро-2024 Джамал Мусиала Матис Тель Футбол

Главный редактор France Football высказался о претендентах на «Золотой мяч».

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала не вошел в число претендентов на награду в 2024 году. 

«То, что Джамала Мусиалы нет в списке из 30 номинантов на «Золотой мяч», не значит, что его общепризнанный талант подвергается сомнению. Но в этом году, вероятно, от него ожидали большего.

На мой взгляд, есть три основные причины, по которым комиссия его не выбрала. Во-первых, недостаточная статистика в Лиге чемпионов, где он, например, забил столько же голов, сколько Матис Тель. Этого недостаточно для игрока его калибра.

Он также не смог убедить и в важных матчах, как, например, с «Реалом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и с Испанией в четвертьфинале Евро – его выступления были не катастрофичными, а скорее средними. Кроме того, сезон «Баварии», которая показала в Бундеслиге свой худший результат с 2011 года, тоже ему не помог», – сказал Венсан Гарсия.

Директор «Баварии» Эберль о том, что Мусиала не номинирован на «Золотой мяч»: «Непостижимо. Джамал был одним из лучших на Евро. У него уникальные способности»

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да вы там шуты гороховые, не дали ЗМ Левандовскому только потому, что ваша помойная лига решила не доиграть чемпионат, а уж про то, что не дали ЗМ ни одному испанцу, Снейдеру, Рибери вообще молчу, позорная награда, которая полностью себя дискредитировала
+32
-5
+27
Базару ноль. Вот Довбик, Витинья и Лукман тащили в ЛЧ и в важных матчах всех по хет-трику делали
+27
-8
+19
Ответ Opera10
Базару ноль. Вот Довбик, Витинья и Лукман тащили в ЛЧ и в важных матчах всех по хет-трику делали
Довбик выиграл Пичичи, Лукман действительно сделал хет-трик в важнейшем матче сезона против непобедимого Байера, Витинья не нападающий, поэтому неуместно
+18
-3
+15
Он с Баварией дошел до 1/2 Лч, один из трех лучших бомбардиров Евро, в номинацию должен быть включен. Франс футбол полностью себя дискредитировал когда не вручили Зм Левандовскому, но никому неизвестной причине
+14
-6
+8
А месси прямо рвал в ЛЧ, особенно в плей-офф в 2021 с 2+0 и разгромным вылетом в 1/8 и 2023 c 0+0 и вылетом в 1/8. Эту кантору давно должны были закрыть, по корупции выше только ФИФА с Инфантино во главе.
+8
-4
+4
Ответ Пытливый Исследователь
Можно ли назвать игру Нойера на Евро и с РМ средней? Нет. Но его нет и в номинантах, как и Киммиха с Сане
С Реалом Нойер привез гол, отбил на ногу Хоселу. На Евро играл неплохо, в свою силу, но чудес не творил, правильно что его не включили. Киммих провел очень неровный сезон, Сане вторую часть сезона провел посредственно, Евро вообще полностью провалил, оба также недостойны номинации, хотя я конечно всегда топлю за игроков Баварии, но нужно быть объективным
+5
-1
+4
Ну и правильно. А вместо кого добавлять Мусиалу? Того же Гирасси из Бундеслиги проигнорировали, хотя он больше заслужил место в номинантах, нежели Джамал
+5
-2
+3
Ответ Opera10
Базару ноль. Вот Довбик, Витинья и Лукман тащили в ЛЧ и в важных матчах всех по хет-трику делали
Особенно был важен Чалханоглу, проигравший в серии пенальти Атлетико
+3
-1
+2
Ответ brodovan
Зато включили целую кучу мадридских бегунков типа белингея и прочих, не помню как их там. Ещё и сам ЗМ кому-нибудь из них подарят.
Срочно огнетушитель
+2
-1
+1
Ответ Игнат Куимов
Вместо Лукмана , Ольмо
Эти двое взяли титулы и внесли немалый вклад в победы. Мусиала ни по стате ни по трофеям не впечатлил
0
0
0
Ответ Михо
Он с Баварией дошел до 1/2 Лч, один из трех лучших бомбардиров Евро, в номинацию должен быть включен. Франс футбол полностью себя дискредитировал когда не вручили Зм Левандовскому, но никому неизвестной причине
Можно ли назвать игру Нойера на Евро и с РМ средней? Нет. Но его нет и в номинантах, как и Киммиха с Сане
+1
-1
0
Ответ Игнат Куимов
Вместо Лукмана , Ольмо
Нойер, Киммих, Сане, Ундав, Салах, Сон будут постабильней Мусиалы
+3
-3
0
Довольно странные страсти по непопаданию одного футболиста в 30-ку претендентов, при том, что шансов у него на золотой мяч или финалистов в этой номинации просто нет. Это как и попадание ряда футболистов (в том числе Довбик, Лукман, Лаутаро, Сака и Гримальдо) чисто номинальное.
0
0
0
"он недостаточно забил гол"
эти редакторы нихрена не понимают про футбол, сколько полезных действий, сколько отбора и продвижении мяча, игра без мяча и многое другое надо учитывать чтобы оценивать игрока. Джамал Мусиала один из самых ценный игрок (по выше перечисленным характеристикам) этого года.
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Не стабильная игра по ходу сезона. Родриго порой сверкает, в том числе в играх против топовых соперников, но в большинстве игр выглядит или средне, или вообще не заметно. И ведь это очевидно, у Родриго все сезоны в Реале такие... непонятен даже вопрос "почему не включили". Это у Анчи он любимчик, ради которого задвигается тот же Диас, а у других тренеров при такой нестабильности бразилец играл бы раза в два меньше игр.
Ну я согласен, что он не главный претендент. Но в топ-30 мог бы быть.
0
0
0
Ответ gPk
Тот великий Снейдер который не стал лучшим даже в Интере в том сезоне. Это такой смех: D Милито в том сезоне : Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo: 2009 Футболист года в Италии: 2009/10 Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА 2009/10 по версии УЕФА Лучший нападающий Лиги чемпионов 2009/10 по версии УЕФА Лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА 2009/10 по версии болельщиков Клубный футболист года по версии УЕФА: 2009/10 Но лучшим был Снейдер)))) База всех баз Про Ван Дейка написать ещё забыли
Ни разу не доводилось видеть, как кто-то из числа фанаток Криштика приводит в аргументы украденный мяч у Милито😂 Снайдер у них великомученник
0
0
0
Вау, неужели хотя бы невключение Мусиалы застало шевелиться Франц Футбол! Глядишь номинанты следующего года не будут включать таких героев сезона как: Витинья, Чалханоглу и Лукман.
И мы увидим ребят в духе Опенда, Фабиана Руиса, Гирасси.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий