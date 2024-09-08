Главный редактор France Football о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Он забил в ЛЧ столько же, сколько Тель, не впечатлил в важных матчах. В его таланте не сомневаются, но ожидали большего»
Главный редактор France Football высказался о претендентах на «Золотой мяч».
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала не вошел в число претендентов на награду в 2024 году.
«То, что Джамала Мусиалы нет в списке из 30 номинантов на «Золотой мяч», не значит, что его общепризнанный талант подвергается сомнению. Но в этом году, вероятно, от него ожидали большего.
На мой взгляд, есть три основные причины, по которым комиссия его не выбрала. Во-первых, недостаточная статистика в Лиге чемпионов, где он, например, забил столько же голов, сколько Матис Тель. Этого недостаточно для игрока его калибра.
Он также не смог убедить и в важных матчах, как, например, с «Реалом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и с Испанией в четвертьфинале Евро – его выступления были не катастрофичными, а скорее средними. Кроме того, сезон «Баварии», которая показала в Бундеслиге свой худший результат с 2011 года, тоже ему не помог», – сказал Венсан Гарсия.
Директор «Баварии» Эберль о том, что Мусиала не номинирован на «Золотой мяч»: «Непостижимо. Джамал был одним из лучших на Евро. У него уникальные способности»
эти редакторы нихрена не понимают про футбол, сколько полезных действий, сколько отбора и продвижении мяча, игра без мяча и многое другое надо учитывать чтобы оценивать игрока. Джамал Мусиала один из самых ценный игрок (по выше перечисленным характеристикам) этого года.
И мы увидим ребят в духе Опенда, Фабиана Руиса, Гирасси.