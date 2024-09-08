Хавбек «Милана» Беннасер получил травму на тренировке сборной Алжира и не сыграет с Либерией

Исмаэль Беннасер пропустит ближайший матч сборной Алжира из-за повреждения.

Полузащитник получил травму на тренировке перед игрой с Либерией. После медобследования 26-летний футболист покинул расположение национальной команды.

В «Милане» хавбек пройдет углубленное обследование, по итогам которого станет понятно, сможет ли он сыграть против «Венеции» 14 сентября.

В прошлом сезоне Беннасер принял участие в 20 матчах Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.