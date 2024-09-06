Игроки и тренеры «Таврии» сдали кровь: «Это долг каждого гражданина, которому здоровье это позволяет! Хотим, чтобы все совершеннолетние жители Крыма стали донорами»

15 футболистов и тренеров «Таврии» стали донорами крови.

«Сдавать кровь – это долг каждого гражданина, которому здоровье позволяет это делать!

Мы хотим, чтобы наши болельщики и все совершеннолетние жители Крыма, кто не имеет медицинских противопоказаний, так же, как и мы, стали донорами», – сказал директор клуба Александр Гайдаш.

«Выбраться сюда команде было непросто, так как у нас тренировки проходят утром и вечером, а после сдачи крови силовых нагрузок нужно избегать. Но мы рады, что руководство команды смогло откорректировать тренировочный процесс, чтобы мы могли сдать кровь в помощь людям. Призываем болельщиков последовать нашему примеру!» – заявил после визита в «Центр крови» форвард Артем Забун.

Фото: vk.com/krim.donor