«Симеоне называет меня Киллером. Постараюсь оправдать это». Серлот о прозвище в «Атлетико»

Александр Серлот рассказал, какое прозвище ему дал Диего Симеоне.

«Во время первой встречи он сказал мне, что дал мне прозвище. Он называет меня Киллером. Он хочет, чтобы я был киллером весь сезон, чтобы я просто отправлял мяч в сетку. Так что я постараюсь оправдать это прозвище.

? Я думаю, что у нас с ним получится отличная химия. Я считаю, что это был невероятный трансфер, он невероятно хороший футболист. Все было бы по-другому, если бы они подписали игрока ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов. Если бы мы подписали , я бы не был так счастлив, потому что мы слишком похожи.

Для меня Альварес – игрок совсем другого типа. Я не считаю его конкурентом», – сказал нападающий « » в интервью TV2.