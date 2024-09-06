«Симеоне называет меня Киллером. Постараюсь оправдать это». Серлот о прозвище в «Атлетико»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Александр Серлот Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Александр Серлот рассказал, какое прозвище ему дал Диего Симеоне.

«Во время первой встречи он сказал мне, что дал мне прозвище. Он называет меня Киллером. Он хочет, чтобы я был киллером весь сезон, чтобы я просто отправлял мяч в сетку. Так что я постараюсь оправдать это прозвище. 

Хулиан Альварес? Я думаю, что у нас с ним получится отличная химия. Я считаю, что это был невероятный трансфер, он невероятно хороший футболист. Все было бы по-другому, если бы они подписали игрока ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов. Если бы мы подписали Холанда, я бы не был так счастлив, потому что мы слишком похожи.

Для меня Альварес – игрок совсем другого типа. Я не считаю его конкурентом», – сказал нападающий «Атлетико» в интервью TV2.

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