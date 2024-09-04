Хавбек «Ростова» Роналдо о религии: «Бог изменил мою жизнь, я здесь благодаря ему. Он справедлив, хотя мы порой не заслуживаем этого»

Теги Ростов премьер-лига Россия религия Роналдо дос Сантос Футбол

Полузащитник «Ростова» Роналдо рассказал о своем отношении к религии.

– Как ты предпочитаешь отдыхать? Чтобы вот от всего отключиться. 

– Отдыхаю по-разному. Люблю играть в приставку. Читаю. 

– Какие книги предпочитаешь? 

– Мне нравятся книги о всевышнем, о Боге. 

– Кто или что для тебя бог?

– Для меня он отец. Он изменил мою жизнь. Я нахожусь здесь благодаря Богу. Любовь, которую он проявляет по отношению к нам – я не заслуживаю этой любви. Ее невозможно структурировать и объяснить.

Я люблю Бога, и часто на футболках у меня была надпись: «Бог справедлив». Несмотря на то, что мы порой не заслуживаем этого, Бог справедлив к нам и я благодарен ему за это. 

– Ты ходишь каждую неделю в церковь?

– Здесь [в России] – нет. Но, слава Богу, мы нашли здесь пастора, который говорит на португальском. Наша семья с ним часто разговаривает. И это тоже воля Божья, – сказал бразилец в шоу «Ассоциации» на ютуб-канале Мир РПЛ.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бог справедлив. Особенно, видимо, к детям с неизлечимыми заболеваниями.
+11
-9
+2
Ответ Вечно в бане
Бог справедлив. Особенно, видимо, к детям с неизлечимыми заболеваниями.
А также к ворам, взяточникам и подлецам, кои составляют 99% российской чиновничьей камарильи.
+4
-3
+1
Ответ Олег Акимов
Ага, сходи в детскую онкологию и расскажи там про справедливость.
Это единственный ваш аргумент? Типа на земле никто должен не болеть?
+4
-3
+1
Ага, сходи в детскую онкологию и расскажи там про справедливость.
+5
-5
0
Как бог изменить его жизнь, если согласно религиозным догмам, он изначально его создал. Т.е. сначала сделал жизнь не очень, а потом улучшил или что?
0
0
0
Фернандес тоже Бога обрёл в России, а потом поступил как Иуда.
Сколький путь....
0
0
0
Ответ Вечно в бане
Бог справедлив. Особенно, видимо, к детям с неизлечимыми заболеваниями.
20 лет назад видимо случился приступ справедливости...
0
0
0
Ответ rzqhbbqd4c
А некрещеным детям дорога в ад получается?
В рай они точно не попадут, но и в аду мучаться не будут, если не совершили никакого греха
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий