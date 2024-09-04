Хавбек «Ростова» Роналдо о религии: «Бог изменил мою жизнь, я здесь благодаря ему. Он справедлив, хотя мы порой не заслуживаем этого»

Полузащитник «Ростова» Роналдо рассказал о своем отношении к религии.

– Как ты предпочитаешь отдыхать? Чтобы вот от всего отключиться.

– Отдыхаю по-разному. Люблю играть в приставку. Читаю.

– Какие книги предпочитаешь?

– Мне нравятся книги о всевышнем, о Боге.

– Кто или что для тебя бог?

– Для меня он отец. Он изменил мою жизнь. Я нахожусь здесь благодаря Богу. Любовь, которую он проявляет по отношению к нам – я не заслуживаю этой любви. Ее невозможно структурировать и объяснить.

Я люблю Бога, и часто на футболках у меня была надпись: «Бог справедлив». Несмотря на то, что мы порой не заслуживаем этого, Бог справедлив к нам и я благодарен ему за это.

– Ты ходишь каждую неделю в церковь?

– Здесь [в России] – нет. Но, слава Богу, мы нашли здесь пастора, который говорит на португальском. Наша семья с ним часто разговаривает. И это тоже воля Божья, – сказал бразилец в шоу «Ассоциации» на ютуб-канале Мир .