Васкес о Мбаппе: «Очень рады, что он в «Реале», он забьет еще много голов. У Килиана огромный талант»

Лукас Васкес высказался об игре Килиана Мбаппе.

Нападающий « » сделал дубль в игре с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в .

«Он потрясающий игрок, он демонстрировал это на протяжении многих лет, у него огромный талант. Мы очень рады, что он в нашей команде и что он забьет еще много голов», – сказал защитник мадридского клуба.

Мбаппе о дубле «Бетису»: «Надеялся забить на легендарном «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Для кого-то три игры без голов – это мало, но не для меня»