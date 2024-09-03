Васкес о Мбаппе: «Очень рады, что он в «Реале», он забьет еще много голов. У Килиана огромный талант»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес Килиан Мбаппе Футбол

Лукас Васкес высказался об игре Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» сделал дубль в игре с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге

«Он потрясающий игрок, он демонстрировал это на протяжении многих лет, у него огромный талант. Мы очень рады, что он в нашей команде и что он забьет еще много голов», – сказал защитник мадридского клуба. 

Мбаппе о дубле «Бетису»: «Надеялся забить на легендарном «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Для кого-то три игры без голов – это мало, но не для меня»

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