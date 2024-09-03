Гендиректор «МЮ» после летних трансферов на 214 млн евро: «Мы были дисциплинированны в оценке стоимости игроков. Если вы переплачиваете, это может отбросить вас назад»
Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб не будет идти на уступки в будущих трансферах.
В летнее трансферное окно «МЮ» потратил 214,5 млн евро на пятерых новичков – Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи, Лени Йоро и Джошуа Зиркзе. Омар Беррада отметил, что клуб был «дисциплинированным» в оценке стоимости новых игроков и подчеркнул опасность неправильных сделок.
«Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом. Мы были довольно дисциплинированны в оценке стоимости игроков, которые приобретали. Мы придерживались этих оценок. Я думаю, что [спортивный директор] Дэн [Эшуорт] и команда проделали фантастическую работу в процессе переговоров.
Я говорю это по той причине, что если вы ошибаетесь и переплачиваете или приобретаете игрока, который обходится вам слишком дорого, это может отбросить вас назад. Вот почему нужно уметь принимать такие решения и делать это правильно, чтобы со временем иметь возможность побеждать стабильно», – сказал гендиректор «МЮ».
В целом, за ТО можно поставить твердую 4. Было бы 5 если бы более хорошо продали-оставили Гринвуда и за большие деньги отдали Санчо.
Вопросы только к лысому. Почему при таких вливаниях, команда никак не растет и игра уже 3 год остается унылой и деградирующей.
а так о чем я , все вообще вокруг МЮ.. трансферы не трансферы, рэшфорды, каземиро, рональдо, варан, и абсолютно все у вас виноваты, человек за 3 года который не умеет тренировать и абсолютно 0ль результата в игре именно нет никакой просто на бум стреляют породой игроки переодически в атаке, а так нет игры не в защите не в полузащите нигде .. за 1000 тысячу дней просто ноль результата, только хуже становится с каждым матчем и все вокруг ищут виновного
- поставьте тренером Зидана уберите Хага, бестолоч эту, того же я уверен на 100 % игра пойдет в сто раз лучше чем сейчас не из-за Зидана даже , а просто любой в мире тренер поставит лучше игру чем это т лысый за 3 года .. любой, с любым будит только лучше ..