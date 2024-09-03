Гендиректор «МЮ» после летних трансферов на 214 млн евро: «Мы были дисциплинированны в оценке стоимости игроков. Если вы переплачиваете, это может отбросить вас назад»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Дэн Эшуорт Омар Беррада Футбол

Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб не будет идти на уступки в будущих трансферах.

В летнее трансферное окно «МЮ» потратил 214,5 млн евро на пятерых новичков – Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи, Лени Йоро и Джошуа Зиркзе. Омар Беррада отметил, что клуб был «дисциплинированным» в оценке стоимости новых игроков и подчеркнул опасность неправильных сделок.

«Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом. Мы были довольно дисциплинированны в оценке стоимости игроков, которые приобретали. Мы придерживались этих оценок. Я думаю, что [спортивный директор] Дэн [Эшуорт] и команда проделали фантастическую работу в процессе переговоров.

Я говорю это по той причине, что если вы ошибаетесь и переплачиваете или приобретаете игрока, который обходится вам слишком дорого, это может отбросить вас назад. Вот почему нужно уметь принимать такие решения и делать это правильно, чтобы со временем иметь возможность побеждать стабильно», – сказал гендиректор «МЮ».

29 комментариев
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Кьеза за 13, Мамардашвили за 35, вот это дисциплинированные трансферы, а Манчестер очередные 200 мультов спустил в унитаз.
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Лилль полностью с вами согласен
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На каком месте сейчас МЮ? Можно ещё ниже упасть.
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По ТО вопрос нет. Давно не помню, чтобы клуб так качественно поработал на вход. И реально ведь без космических переплат. Разве что кроме Йоро. Но, даже здесь это плюс-минус оправдано.

В целом, за ТО можно поставить твердую 4. Было бы 5 если бы более хорошо продали-оставили Гринвуда и за большие деньги отдали Санчо.

Вопросы только к лысому. Почему при таких вливаниях, команда никак не растет и игра уже 3 год остается унылой и деградирующей.
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кстати не в тему - но про трансферы - видели прикол где таблица чемпионата Турции по командам и ценой их всех игроков и на вершине таблици один Осимхен ценой в 120 млн, хах как дороже любой команды он один 🤣

а так о чем я , все вообще вокруг МЮ.. трансферы не трансферы, рэшфорды, каземиро, рональдо, варан, и абсолютно все у вас виноваты, человек за 3 года который не умеет тренировать и абсолютно 0ль результата в игре именно нет никакой просто на бум стреляют породой игроки переодически в атаке, а так нет игры не в защите не в полузащите нигде .. за 1000 тысячу дней просто ноль результата, только хуже становится с каждым матчем и все вокруг ищут виновного
- поставьте тренером Зидана уберите Хага, бестолоч эту, того же я уверен на 100 % игра пойдет в сто раз лучше чем сейчас не из-за Зидана даже , а просто любой в мире тренер поставит лучше игру чем это т лысый за 3 года .. любой, с любым будит только лучше ..
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Ответ ivannumber1
По ТО вопрос нет. Давно не помню, чтобы клуб так качественно поработал на вход. И реально ведь без космических переплат. Разве что кроме Йоро. Но, даже здесь это плюс-минус оправдано. В целом, за ТО можно поставить твердую 4. Было бы 5 если бы более хорошо продали-оставили Гринвуда и за большие деньги отдали Санчо. Вопросы только к лысому. Почему при таких вливаниях, команда никак не растет и игра уже 3 год остается унылой и деградирующей.
У лысого один ответ,дайте мне время построить команду 😂
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Ответ Aleks Dir
На каком месте сейчас МЮ? Можно ещё ниже упасть.
в 22/23 у МЮ тоже было 3 очка, после 3х туров. и что?
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Ответ ivannumber1
По ТО вопрос нет. Давно не помню, чтобы клуб так качественно поработал на вход. И реально ведь без космических переплат. Разве что кроме Йоро. Но, даже здесь это плюс-минус оправдано. В целом, за ТО можно поставить твердую 4. Было бы 5 если бы более хорошо продали-оставили Гринвуда и за большие деньги отдали Санчо. Вопросы только к лысому. Почему при таких вливаниях, команда никак не растет и игра уже 3 год остается унылой и деградирующей.
Каждый сезон пишут о том, какое идеальное ТО провёл МЮ, а в итоге проваливается от сезона к сезону.
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пока 14 место в АПЛ занимают. всё верно, классные трансферы.
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ТО и вправду хорошее - претензий нет
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И в чем смысл сейчас хвалить или критиковать? Беллингема купили за 100 млн это много? Да как бы нет он уникальный футболист и это доказал по сезону. Варана купили за 40 млн в МЮ это хорошая сделка? Абсолютно бездарная + личка большая. Через пару сезонов можно будет только оценить.
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По крайней мере слова с делом не расходятся
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За отдельных игроков не переплатили, это да, но они превысили суммарную норму. В среднем топ клубы за одно ТО по 50-130 тратят, и то не всегда, а эти каждое ТО по 220 раскидывают. Клуб это бизнес, а в бизнесе не должно быть убытков.
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Сезон покажет, насколько обоснованы были эти трансферы
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Ответ Любезный Коссутий
в 22/23 у МЮ тоже было 3 очка, после 3х туров. и что?
И как результаты? Чемпионство взяли? Еврокубок выиграли?
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Ответ Сергей Жмуоов
Ванга нашептала?
Не,он ясновидящий
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Ответ Сергей Жмуоов
Ванга нашептала?
Последние 2 матча навели на такую мысль.
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То, что нас лысый физручина у руля назад отбрасывает мы упоминать, конечно, не будем?
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Ответ ivannumber1
По ТО вопрос нет. Давно не помню, чтобы клуб так качественно поработал на вход. И реально ведь без космических переплат. Разве что кроме Йоро. Но, даже здесь это плюс-минус оправдано. В целом, за ТО можно поставить твердую 4. Было бы 5 если бы более хорошо продали-оставили Гринвуда и за большие деньги отдали Санчо. Вопросы только к лысому. Почему при таких вливаниях, команда никак не растет и игра уже 3 год остается унылой и деградирующей.
Думаю , потерян спартаковский дух... пэтому
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Ответ Hi Hi
Ахахахха Зидан это тот который 3 года подряд отскакивал в лч просто навешивая в штрафную? спасибо не надо
Да, Задан вдолгую нигде не работал. Но его опыт, авторитет и харизма могут помочь ему стать новым Ферги. Фергюсон тоже не был тактическим гением, но результаты были всегда.
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Ответ ro44an.siz
Да, Задан вдолгую нигде не работал. Но его опыт, авторитет и харизма могут помочь ему стать новым Ферги. Фергюсон тоже не был тактическим гением, но результаты были всегда.
Вдолгую - это сколько?
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