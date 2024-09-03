Гендиректор «МЮ» после летних трансферов на 214 млн евро: «Мы были дисциплинированны в оценке стоимости игроков. Если вы переплачиваете, это может отбросить вас назад»

Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб не будет идти на уступки в будущих трансферах.

В летнее трансферное окно «МЮ» потратил 214,5 млн евро на пятерых новичков – Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи, Лени Йоро и Джошуа Зиркзе. Омар Беррада отметил, что клуб был «дисциплинированным» в оценке стоимости новых игроков и подчеркнул опасность неправильных сделок.

«Мы смогли провести трансферное окно финансово устойчивым образом. Мы были довольно дисциплинированны в оценке стоимости игроков, которые приобретали. Мы придерживались этих оценок. Я думаю, что [спортивный директор] Дэн [ ] и команда проделали фантастическую работу в процессе переговоров.

Я говорю это по той причине, что если вы ошибаетесь и переплачиваете или приобретаете игрока, который обходится вам слишком дорого, это может отбросить вас назад. Вот почему нужно уметь принимать такие решения и делать это правильно, чтобы со временем иметь возможность побеждать стабильно», – сказал гендиректор « ».