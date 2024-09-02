Бруну Фернандеш: «МЮ» не готов к победе в АПЛ, продолжим борьбу за топ-4 – это выход в ЛЧ. Еще многое предстоит улучшить для достижения моей мечты – выиграть чемпионат»
Бруну Фернандеш считает, что «Манчестер Юнайтед» еще не готов выиграть АПЛ.
Манкунианцы проиграли два из трех матчей на старте сезона АПЛ.
«Я прекрасно осознаю, что «Манчестер Юнайтед» не готов к победе в АПЛ.
Да, мы будем продолжать бороться и стараться быть в четверке лучших команд – это те места, которые дают возможность выйти в Лигу чемпионов.
Но еще многое предстоит улучшить для достижения большей цели и моей мечты – однажды выиграть чемпионат», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью DAZN.
У лысого,что компромат на руководство МЮ?
Тут за ЛК видимо борьба будет идти
Интересно только зачем, если даже в 3й сезона шарлатана клуб не готов бороться за титул АПЛ?
Тухель
Почеттино
Впрочем, с Тухелем были переговоры в конце сезона. Был ещё Конте, но этот парень тоже не слишком усидчивый. Для таких тренеров должен быть какой-то более менее фундамент все же.