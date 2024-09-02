Бруну Фернандеш: «МЮ» не готов к победе в АПЛ, продолжим борьбу за топ-4 – это выход в ЛЧ. Еще многое предстоит улучшить для достижения моей мечты – выиграть чемпионат»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш считает, что «Манчестер Юнайтед» еще не готов выиграть АПЛ.

Манкунианцы проиграли два из трех матчей на старте сезона АПЛ.

«Я прекрасно осознаю, что «Манчестер Юнайтед» не готов к победе в АПЛ.

Да, мы будем продолжать бороться и стараться быть в четверке лучших команд – это те места, которые дают возможность выйти в Лигу чемпионов.

Но еще многое предстоит улучшить для достижения большей цели и моей мечты – однажды выиграть чемпионат», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью DAZN.

28 комментариев
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если оставить лысого, то он уже в этом году может взять АПЛ. главное давать ему то, что он требует
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подскажите пожалуйста где можно будет смотреть матчи чемпионшипа в следующем году
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Выиграть чемпионат это поднять кубок победителя турнира Championship. Сомнительная цель.
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1. Выгнать тен Хага
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Хороший капитан и конкурсы интересные
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Ответ pasha_t
Хави
ахаххахахпхахахахахп
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Для твоей мечты надо всего лишь перейти в другой клуб
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Зачем они держат Тен Хага?
У лысого,что компромат на руководство МЮ?
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Ответ madaev
Эм, а зачем им было такое говорить, если они были фаворитами всегда?
У них и щас состав хороший,но тренер днарь и идиот,поставь туда Конте он бы сделал бы их чемпионами как Челси
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Ответ tq7k7bdx87
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
Г. Поттер
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Сколько можно это повторять? То главный тренер об этом говорит, то капитан. Там соломы под жопой уже целый стог. Есть что-то конструктивное? Манчестер «Главное участие» Юнайтед.
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Тратить столько денег и постоянно быть «не готовыми» это надо уметь. Будь у них Генри владелец половина болел мю давно бы ушла болеть за Сити.
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Я думаю про топ 4 можно забыть уже .
Тут за ЛК видимо борьба будет идти
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Ответ ЭкспертДиванный
Зачем они держат Тен Хага? У лысого,что компромат на руководство МЮ?
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
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На Скай Спортс показали, что Маню при 7Хаге потратил 700 млн евро.

Интересно только зачем, если даже в 3й сезона шарлатана клуб не готов бороться за титул АПЛ?
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Представляю чтоб во времена САФ сказал бы Фердинанд знаете мы днари,и не готовы бороться,или б такое Видич сказал,вообщем днари,хотя сам Бруно хороший игрок,но никак не капитан МЮ.
Эм, а зачем им было такое говорить, если они были фаворитами всегда?
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Ну хотя бы этот в облаках не витает и двумя выигранными кубками не тычет в журналистов.
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Ответ Папа Футбола
При Фергюсоне скажи такое футболист после сыгранных первых 3 туров чемпионата, он бы получил бутсой в лицо и поехал в другой клуб доигрывать!)
ну ты сравнил: на сафа в свое время работало столько судей, сколько сейчас работает, разве что, только на гвардиолу. пеп не лупит сейчас по часам без остановки - у него для голов есть холанд, но тот же родни желтых 10-15 в сезоне явно не досчитывается.
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Ответ Rio de Janeiro
У Фергюсона в конкурентах не было величайшей команды в истории английского футбола
Так ее и сейчас не существует)
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Ответ tq7k7bdx87
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
Хави
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Ответ tq7k7bdx87
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
Клопп. Правда не пойдет
0
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Представляю чтоб во времена САФ сказал бы Фердинанд знаете мы днари,и не готовы бороться,или б такое Видич сказал,вообщем днари,хотя сам Бруно хороший игрок,но никак не капитан МЮ.
+1
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0
Ответ tq7k7bdx87
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
Хави (уже писали)
Тухель
Почеттино
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Ответ tq7k7bdx87
Без негатива спрашиваю. А кого можно сейчас назначить? Кто на рынке топ тренер свободен, кто бы мог сделать из МЮ чемпиона?
Зидан
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Ответ Андрей Уральцев
Хави (уже писали) Тухель Почеттино
Хави, который то уходит, то не уходит? Его тут банально пресса сожрёт. Тухель ни в одном клубе не может ужиться. Почеттино кроме ТТХ, где довольно долго шел к результату, пока особо ничего не показал в вопросе завоевания трофеев.

Впрочем, с Тухелем были переговоры в конце сезона. Был ещё Конте, но этот парень тоже не слишком усидчивый. Для таких тренеров должен быть какой-то более менее фундамент все же.
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
подскажите пожалуйста где можно будет смотреть матчи чемпионшипа в следующем году
В Голландии будут на всех площадях крутить
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