Бруну Фернандеш: «МЮ» не готов к победе в АПЛ, продолжим борьбу за топ-4 – это выход в ЛЧ. Еще многое предстоит улучшить для достижения моей мечты – выиграть чемпионат»

Бруну Фернандеш считает, что «Манчестер Юнайтед» еще не готов выиграть АПЛ.

Манкунианцы проиграли два из трех матчей на старте сезона АПЛ.

«Я прекрасно осознаю, что «Манчестер Юнайтед» не готов к победе в .

Да, мы будем продолжать бороться и стараться быть в четверке лучших команд – это те места, которые дают возможность выйти в Лигу чемпионов.

Но еще многое предстоит улучшить для достижения большей цели и моей мечты – однажды выиграть чемпионат», – сказал капитан « » в интервью DAZN.