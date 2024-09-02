Генпродюсер «Матч ТВ» про АПЛ: «Годы простоя будут засчитываться дальше либо компенсироваться финансово»

Александр Тащин высказался о контракте «Матч ТВ» и АПЛ.

В 2022 году некоторые иностранные лиги либо расторгли контракты, либо приостановили подачу сигнала для «Матч ТВ».

«Чемпионат Франции по футболу, «Формула-1» в один день просто расторгли договоры.

Английская премьер-лига приостановила контракт. По британскому законодательству она не может с нами иметь никаких контрактов. Эти годы простоя будут либо нам засчитываться дальше, либо компенсироваться финансово.

Все деловые контакты так или иначе завязаны на персоналиях, которые стоят во главе ассоциаций. Тот же Дана Уайт, президент UFC, до сих пор не только готов к сотрудничеству, но и приглашает в Лас-Вегас на их турниры.

В какой-то момент Ла Лига предложила нам контракт не на пять, a на семь лет начиная с текущего сезона, уведомив нас, что контракт с «Телепортом» будет расторгнут. Мы, конечно, воспользовались этой опцией», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.