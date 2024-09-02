Генпродюсер «Матч ТВ» про АПЛ: «Годы простоя будут засчитываться дальше либо компенсироваться финансово»

Теги премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига бизнес телевидение UFC Формула-1 Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Александр Тащин высказался о контракте «Матч ТВ» и АПЛ.

В 2022 году некоторые иностранные лиги либо расторгли контракты, либо приостановили подачу сигнала для «Матч ТВ».

«Чемпионат Франции по футболу, «Формула-1» в один день просто расторгли договоры.

Английская премьер-лига приостановила контракт. По британскому законодательству она не может с нами иметь никаких контрактов. Эти годы простоя будут либо нам засчитываться дальше, либо компенсироваться финансово.

Все деловые контакты так или иначе завязаны на персоналиях, которые стоят во главе ассоциаций. Тот же Дана Уайт, президент UFC, до сих пор не только готов к сотрудничеству, но и приглашает в Лас-Вегас на их турниры.

В какой-то момент Ла Лига предложила нам контракт не на пять, a на семь лет начиная с текущего сезона, уведомив нас, что контракт с «Телепортом» будет расторгнут. Мы, конечно, воспользовались этой опцией», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

45 комментариев
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Порту вам уже компенсировали трансляцию?
+115
-2
+113
Да-да, обязательно компенсируются вам 😂
+90
-4
+86
Ответ Mykytka
Да-да, обязательно компенсируются вам 😂
Если что матч тв подаст в суд.Победный опыт уже имеется
+49
-3
+46
Ответ Sminem
Порту вам уже компенсировали трансляцию?
Это другое !
Поколения и поколения россиян будут счастливо жить на репарации от АПЛ !
+37
-4
+33
Ответ Александр Охотко
Если что матч тв подаст в суд.Победный опыт уже имеется
Басманный суд заочно аресует главу апл.
+16
-1
+15
Влажные мечты газпромовского канала, о том, что им что то вернут или возместят 😃
+15
-2
+13
Ответ uragan
Басманный суд заочно аресует главу апл.
запретит въезд в РФ.Сокрушительный удар.Березками теперь не полюбуется
+14
-1
+13
Каждому россиянину, АПЛ компенсирует отсутствие трансляций, подарив годовые абонементы на английские стадионы с оплатой перелетов и проживанием))
+12
0
+12
Ответ mortimer
Комментарий скрыт
Была история когда в квалификации лч Порту играл с Краснодаром. Порту не дал права на трансляцию краснодару и Гавр, который тогда этим заведывал начал кукарекать, что они порту засудят. По итогу оказалось, что клсяк был на стороне матча наоборот, а порту ничего не нарушал.
+10
0
+10
Не думаю что АПЛ будет такая же лояльная как и Ла Лига, как уже было раннее подмечено, на законодательном уровне она не может иметь никаких контактов
+8
-1
+7
Ответ stas610
Каждому россиянину, АПЛ компенсирует отсутствие трансляций, подарив годовые абонементы на английские стадионы с оплатой перелетов и проживанием))
говорят это требование будет идти в списке мирного договора с Украиной сразу после пункта с требованием финала ЛЧ Зенит-Динамо Минск на Уэмбли.
+5
0
+5
Кажется, что более вероятен сценарий, при котором Тащину на физиономию положат здоровенный болт.
+8
-3
+5
Это значит и Эджуке с Кралом вернутся и будут радовать нас игрой своей?
+5
0
+5
А зачем на Матче футбол, если Тащин и иже с ними гонят на канале всякую туфту от заезженных иностранных фильмом до " шедевра" телевизионной глупости " Есть тема "
+5
-1
+4
в 2036 компенсируют. вряд ли ранее.
+5
-1
+4
Кто его заставляет эту чушь нести? Зачем? Все и так понимают, что никто вам ни при каких обстоятельствах ничего не компенсирует. Это нелепо и смешно.
+3
0
+3
он рофлит?) английские джентльмены при первой же возможности кинут и будут вежливо говорить, что так и надо было) сам же и сказал "по британскому законодательству", кидок по закону)
+2
0
+2
Ответ mortimer
Комментарий скрыт
оу, мой мальчик)) погугли
+4
-2
+2
Ответ trav
Комментарий скрыт
Ты где там своих то увидел, чувак?🤣🤣 "наши" ...я бы тебе сказал кто ты для них, но не буду, не хочу обижать.
+6
-4
+2
Ответ igorbalti
Влажные мечты газпромовского канала, о том, что им что то вернут или возместят 😃
Сначала возместят, а потом догонят и ещё раз возместят 😂
+2
0
+2
7 лет ЛаЛигу на матче смотреть, где я провинился?..((
+3
-1
+2
Лучше пусть матч тв сделает доступным просмотр завершенных игр как было в окко
+1
0
+1
Контракт с "Телепортом" будут расторгнут...)))))))
Прям-таки с "Телепортом"? Не с "Телеспортом"?
+2
-1
+1
Контракт с ТелеПорту был расторгнут)))
+1
0
+1
наивный . неудивительно,что ему орзул изменяла
+1
0
+1
Ответ UseR
Была история когда в квалификации лч Порту играл с Краснодаром. Порту не дал права на трансляцию краснодару и Гавр, который тогда этим заведывал начал кукарекать, что они порту засудят. По итогу оказалось, что клсяк был на стороне матча наоборот, а порту ничего не нарушал.
Спасибо.Таких историй не знал
0
0
0
НУ АПЛ рили странные челы
+6
-6
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Ответ chalkidis nikolai
Это значит и Эджуке с Кралом вернутся и будут радовать нас игрой своей?
Крал сейчас в Ла Лиге - можете каждую неделю наслаждаться его великолепной игрой
+3
-3
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Ответ Александр Охотко
Если что матч тв подаст в суд.Победный опыт уже имеется
В хамовнический?)
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Ответ Special One123
Комментарий удален модератором
Это официальное решение. Тут на спортсе читай
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