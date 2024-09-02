Ещенко про 1 гол Тюкавина в 7 турах: «Не всегда же нападающий должен забивать. У них тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал»

Теги Андрей Ещенко премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Андрей Ещенко не видит проблемы в спаде результативности Константина Тюкавина.

Форвард «Динамо» не смог отметиться голом в матче с «Оренбургом» (2:2). Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ – и не забил. Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар, но Матиас Перес внес мяч в свои ворота.

В активе 22-летнего россиянина 1 гол в 7 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.

– Я мало слежу за «Динамо». Насколько я понимаю, команда создает моменты, но не реализовывает их.

– С чем связываете голевую засуху Тюкавина?

– Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Динамо». 

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что должен делать нападающий, какая у него еще есть работа, кроме как забивать.
+6
0
+6
Это его работа и если наступает голевая засуха значит он плохо её выполняет...как говорят здесь без вариантов...без обиды Косте сказано да он и сам это понимает удачи ему!
+3
0
+3
Ответ притвиц
А что должен делать нападающий, какая у него еще есть работа, кроме как забивать.
Когда нападающий продлил контракт - то он уже ничего не должен делать
+4
-1
+3
По конспектам Евсеева
+3
-1
+2
Пока что Тюкавин смотрится ужасно не реализует моменты и часто теряет мяч
+1
0
+1
Костя по новому контракту обеспечен до конца жизни. Какие ещё голы?
+1
-1
0
Нападающий должен нападать. Если он должен забивать, он бы назывался забивающий.
0
0
0
Тюкавин высоко поднял планку в прошлом сезоне, теперь будут сравнивать с этим. Но он не одноразовый нап типа Агаларова или там Сычевого, это понятно. Плюс необходима поддержка партнёров, где она?
Слушайте, ещё буквально месяц назад так называемые «эксперты» уверяли, что у Динамо второй по силе состав в РПЛ. Ахах!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий