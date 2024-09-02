Ещенко про 1 гол Тюкавина в 7 турах: «Не всегда же нападающий должен забивать. У них тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал»
Андрей Ещенко не видит проблемы в спаде результативности Константина Тюкавина.
Форвард «Динамо» не смог отметиться голом в матче с «Оренбургом» (2:2). Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ – и не забил. Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар, но Матиас Перес внес мяч в свои ворота.
В активе 22-летнего россиянина 1 гол в 7 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
– Я мало слежу за «Динамо». Насколько я понимаю, команда создает моменты, но не реализовывает их.
– С чем связываете голевую засуху Тюкавина?
– Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Динамо».
Слушайте, ещё буквально месяц назад так называемые «эксперты» уверяли, что у Динамо второй по силе состав в РПЛ. Ахах!