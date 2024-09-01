Экс-форвард «МЮ» Марсьяль интересен «Лиллю». Антони нравится этот вариант

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Антони Марсьяль Брюно Женезьо Футбол

«Лилль» интересуется Антони Марсьялем.

По информации RMC Sport, французский клуб рассматривает возможность подписания нападающего свободным агентом. Марсьяль покинул «МЮ» этим летом в связи с истечением срока контракта. 

Игрок ищет амбициозный проект, который мог бы помочь ему вернуться в сборную Франции, и вариант с «Лиллем» привлекает Марсьяля. Финансовый аспект не станет препятствием, на первом месте будет спортивный проект.

Главный тренер Брюно Женезьо знает Марсьяля по работе в «Лионе», это может сыграть важную роль в принятии решения.

В прошлом сезоне АПЛ француз сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

4 комментария
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А ему ведь только 28 лет
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