Экс-форвард «МЮ» Марсьяль интересен «Лиллю». Антони нравится этот вариант

«Лилль» интересуется Антони Марсьялем.

По информации RMC Sport, французский клуб рассматривает возможность подписания нападающего свободным агентом. Марсьяль покинул «МЮ» этим летом в связи с истечением срока контракта.

Игрок ищет амбициозный проект, который мог бы помочь ему вернуться в сборную Франции, и вариант с «Лиллем» привлекает Марсьяля. Финансовый аспект не станет препятствием, на первом месте будет спортивный проект.

Главный тренер Брюно Женезьо знает Марсьяля по работе в «Лионе», это может сыграть важную роль в принятии решения.

В прошлом сезоне АПЛ француз сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.