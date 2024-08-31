У Вендела 9 голевых пасов и 1 гол в 8 матчах сезона за «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Пари НН Вендел Лусиано Гонду Футбол

Вендел вновь отметился голевым пасом за «Зенит».

В матче 7-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» бразилец сделал ассист на Лусиано Гонду в первом тайме.

У Вендела, таким образом, 9 голевых пасов в 8 матчах сезона за «Зенит», с учетом двух передач в OLIMPBET Суперкубке России. С 7 ассистами бразилец лидирует в Премьер-лиге.

Во втором тайме 27-летний игрок забил сам – впервые в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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19 комментариев
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Вендел очень хорош, в ассистах нет равных! Так держать!
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Вендел и Барриос основа основ успеха.
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У Лусиано дубль в первой же игре))
Ухахахахахаха!!))))
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Как же Вендел разрывает РПЛ. Причем, я заметил, что они чередуются с Клаудом: когда один не в форме, второй разрывает (на дистанции это очень хорошо, позволяет избежать массового спада полузащиты). Сейчас Клауд чуть менее хорош, и Вендел на себе вывозит очень большую часть обострения команды и креативность
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Зверь! Мотор Зенита.
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Это при том, что Глушенкова уже нет 3 игры, боюсь представить что было бы, играй они вместе все игры, очень хорош Вендел в этом сезоне, зверь
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Небо и земля когда он играеь и игра без него. Гонду очень хорош.
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Сердце Зенита, Диспетчер Зенита - Вендел Вале.
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Ай здорово, Вендел забивает третий гол Зенита! 1+1! Молодец!👏
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Наконец-то он вернулся!
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Есть Вендел - есть игра. Надеюсь и Макс вылечится. Правда боюсь нам их опять поломают.
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Жаль что пока без голов Глушенкова
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Незаменимый игрок в зените . Без него Семак не может построить игру
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Ключевой игрок
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И это притом, что сколько с его пасов не забивают с убойных позиций. Вернётся Макс и количество ассистов возрастёт до рекордного показателя в РПЛ у Вендела.
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