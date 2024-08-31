У Вендела 9 голевых пасов и 1 гол в 8 матчах сезона за «Зенит»

Вендел вновь отметился голевым пасом за «Зенит».

В матче 7-го тура Мир против « » бразилец сделал ассист на в первом тайме.

У Вендела, таким образом, 9 голевых пасов в 8 матчах сезона за « », с учетом двух передач в OLIMPBET Суперкубке России. С 7 ассистами бразилец лидирует в Премьер-лиге.

Во втором тайме 27-летний игрок забил сам – впервые в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.