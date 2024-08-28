Мусаев про 1:0 с «Пари НН»: «Краснодар» играл в хороший футбол большую часть матча. Можно было забивать и 2-й, и 3-й гол»

Мурад Мусаев удовлетворен игрой «Краснодара» в матче с «Пари НН» (1:0).

– Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно.

Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили. Есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.

– Какая задача на оставшиеся три матча?

– Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу, – сказал главный тренер « ».