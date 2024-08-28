Мусаев про 1:0 с «Пари НН»: «Краснодар» играл в хороший футбол большую часть матча. Можно было забивать и 2-й, и 3-й гол»
Мурад Мусаев удовлетворен игрой «Краснодара» в матче с «Пари НН» (1:0).
– Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно.
Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили. Есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.
– Какая задача на оставшиеся три матча?
– Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу, – сказал главный тренер «Краснодара».
При Иличе лучше играют чем с
Юраном.