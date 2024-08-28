Мусаев про 1:0 с «Пари НН»: «Краснодар» играл в хороший футбол большую часть матча. Можно было забивать и 2-й, и 3-й гол»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Пари НН Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев удовлетворен игрой «Краснодара» в матче с «Пари НН» (1:0).

– Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно.

Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили. Есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.

– Какая задача на оставшиеся три матча?

– Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу, – сказал главный тренер «Краснодара».

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14 комментариев
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Надо было тогда забивать и 2 й и 3 й.
+9
0
+9
Кордоба опять запорол.
+8
0
+8
По игре , переиграли Нижний
+7
-1
+6
Ответ Андрей Кириченко
По игре , переиграли Нижний
Да но нижний старался.
При Иличе лучше играют чем с
Юраном.
+2
0
+2
Ответ Лурц
Кордоба опять запорол.
У Кордобы чемоданное настроение 😀
+3
-1
+2
Ответ Виктор Опомах
У Кордобы чемоданное настроение 😀
Тогда нужно сажать на лавку
+2
0
+2
По плану забивать и 2, и 3 мяча, но можем только один)
+1
0
+1
Ответ Lyelik
Да но нижний старался. При Иличе лучше играют чем с Юраном.
Согласен
0
0
0
Ответ Лурц
Тогда нужно сажать на лавку
Благо, есть на кого заменить )
0
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Ответ Лурц
Тогда нужно сажать на лавку
Сам не забивает, защиту будет отвлекать
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Ответ Виктор Опомах
У Кордобы чемоданное настроение 😀
Не мели чушь
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Ответ Байкал Батя
По плану забивать и 2, и 3 мяча, но можем только один)
Главное, что план с "не пропускать" работает точно)
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Ответ Derek Apple
Очень скучный Краснодар и тренер, везение возможно даже...
Ага. То ли дело сербский физрук Илич. Играли как во дворе, бей-беги, зато весело.
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