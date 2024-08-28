«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд, поражений нет 9 игр. Дальше – лидирующий в РПЛ «Локо»

«Краснодар» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Мурада Мусаева одолела « » (1:0) в Фонбет Кубке России. Она выиграла все матчи начиная с 10 августа.

Серия без поражений насчитывает теперь 9 игр. «Быки» в этом сезоне уступили только один раз – «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России 13 июля.

1 сентября « » встретится с «Локомотивом», лидирующим в Мир .