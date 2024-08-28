«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд, поражений нет 9 игр. Дальше – лидирующий в РПЛ «Локо»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Пари НН Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Мурада Мусаева одолела «Пари НН» (1:0) в Фонбет Кубке России. Она выиграла все матчи начиная с 10 августа.

Серия без поражений насчитывает теперь 9 игр. «Быки» в этом сезоне уступили только один раз – «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России 13 июля.

1 сентября «Краснодар» встретится с «Локомотивом», лидирующим в Мир РПЛ.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ normangate
Ну, вот пускай в следующем матче и доказывает свой тренерский гений. Пока что - минимальные победы при невзрачной игре. Можно сколько угодно говорить про кадровые проблемы, но тот же Локо играет куда интереснее и называть их состав лучшим по сравнению с быками язык не повернется.
А если с Локо тоже будет минимальная победа, то нужно будет месяц ждать Зенита, чтобы доказать? У Локо, кстати, против ЦСКА интереснее была игра, после неё не нужно было ничего Галактионову доказывать?
+15
-3
+12
Ну, вот пускай в следующем матче и доказывает свой тренерский гений. Пока что - минимальные победы при невзрачной игре. Можно сколько угодно говорить про кадровые проблемы, но тот же Локо играет куда интереснее и называть их состав лучшим по сравнению с быками язык не повернется.
+14
-7
+7
Качать Мусаева
+6
-1
+5
Заруба с Локо будет интересной
Уже очень хочется взглянуть на очную дуэль Ньямси и Кордобы)
+4
0
+4
Ответ normangate
Ну, вот пускай в следующем матче и доказывает свой тренерский гений. Пока что - минимальные победы при невзрачной игре. Можно сколько угодно говорить про кадровые проблемы, но тот же Локо играет куда интереснее и называть их состав лучшим по сравнению с быками язык не повернется.
Я сам хейтил Мусаева, да и сейчас не высокого о нем мнение , но то что ситуация выправилась на данный момент отрицать глупо
+5
-1
+4
Ответ normangate
Ну, вот пускай в следующем матче и доказывает свой тренерский гений. Пока что - минимальные победы при невзрачной игре. Можно сколько угодно говорить про кадровые проблемы, но тот же Локо играет куда интереснее и называть их состав лучшим по сравнению с быками язык не повернется.
А у Ивича были феерические победы с крупным счетом?
А чем победы на Динамо и ЦСКА хуже, чем с Локо?
+2
0
+2
Если пустят паровоз под откос, опять Зенит сделают чемпионами🤣
+1
0
+1
Ответ normangate
Ну, вот пускай в следующем матче и доказывает свой тренерский гений. Пока что - минимальные победы при невзрачной игре. Можно сколько угодно говорить про кадровые проблемы, но тот же Локо играет куда интереснее и называть их состав лучшим по сравнению с быками язык не повернется.
У Краснодара сейчас есть очевидные проблемы с реализацией. Кордоба не в пиковой форме, Сперцян тоже просел пока. Тем не менее в активе есть две победы над ЦСКА и победа в матче против Динамо.

Так что немного подустал читать комментарии про тренерский уровень Мусаева и что пока ему просто везет
+1
0
+1
Ответ igls54
Если пустят паровоз под откос, опять Зенит сделают чемпионами🤣
Ток под откос пустили Динамо два раза в прошлом сезоне. Локо что на чемпинство претендовал?)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий