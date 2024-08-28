«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд, поражений нет 9 игр. Дальше – лидирующий в РПЛ «Локо»
«Краснодар» продлил победную серию до 5 матчей.
Команда Мурада Мусаева одолела «Пари НН» (1:0) в Фонбет Кубке России. Она выиграла все матчи начиная с 10 августа.
Серия без поражений насчитывает теперь 9 игр. «Быки» в этом сезоне уступили только один раз – «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России 13 июля.
1 сентября «Краснодар» встретится с «Локомотивом», лидирующим в Мир РПЛ.
Уже очень хочется взглянуть на очную дуэль Ньямси и Кордобы)
А чем победы на Динамо и ЦСКА хуже, чем с Локо?
Так что немного подустал читать комментарии про тренерский уровень Мусаева и что пока ему просто везет