Дзюба о словах Кокорина про вариант с Кипром: «Отгадывайте как хотите. Сане огромный привет, он крутой»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о приглашении на Кипр.

36-летний нападающий сейчас находится без клуба. Его последней командой был «Локомотив». 

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее высказался о карьерной ситуации игрока: «36 лет – не приговор для футболиста. Он отказался приезжать на Кипр – у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем»

– Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.

– Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, – сказал Дзюба

19 комментариев
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Иди уже в Медиалигу с погонялом - Дроч
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Ответ Трент Резнор
Иди уже в Медиалигу с погонялом - Дроч
Ну, или - Рукотворный
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Ответ Трент Резнор
Иди уже в Медиалигу с погонялом - Дроч
Там даже команда под него есть с таким же названием
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Дзюба получается ещё хочет подзаработать.
А Кипр это больше солнце и море, чем футбол.
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Зря. Зря Артёмка от Кипра отказался. Там бы он точно играл, но очевидно, что деньги ему дороже футбола.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дзюба получается ещё хочет подзаработать. А Кипр это больше солнце и море, чем футбол.
Дзюба и без футбола хорошо зарабатывает на своём видео, не напрягаясь, одна реклама мегафона чего стоит, все больше людей уже во втором поколении узнают чем он прославился, интернет все помнит ...
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Дзюба давно махнул рукой на футбол. У него теперь скорость интернета высокая)
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Прочитал заголовок и завис на 5 секунд, думая при чем тут Сане
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Ответ Вячеслав Припузов
Дзюба и без футбола хорошо зарабатывает на своём видео, не напрягаясь, одна реклама мегафона чего стоит, все больше людей уже во втором поколении узнают чем он прославился, интернет все помнит ...
А из того первого поколения все уже сами по пару раз в день прославляются? Один ты всё пересматриваешь то,что нормальному человеку как бы ну больше десяти секунд, если уж довелось, то и зачем смотреть. Технику разве что изучать.Оно всё равно в практике и количестве повторений дело, смотри-не смотри!
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Ответ Трент Резнор
Иди уже в Медиалигу с погонялом - Дроч
Шкурила
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Дзюба кайфует. Может ему вообще в футбол больше не хочется играть. Все выиграл. Можно и просто в любителях побегать или медиалига
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Дзюба: "Привет из Баку, приехать не могу"
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Дзюбе на душе конечно тяжко!
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Причем тут Лерой??
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Ответ Правдоруб Денисов
Дзюба кайфует. Может ему вообще в футбол больше не хочется играть. Все выиграл. Можно и просто в любителях побегать или медиалига
У него еще есть футбольная цель, даже две. Он говорил об этом.
Стать абсолютно лучшим российским бомбардиром - голов пять или четыре даже осталось.
И обойти по гол плюс пас Лоськова - пять-семь результативных действий.
А деньги для него не главное. На Кипре голы в зачет не идут.
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