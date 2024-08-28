Дзюба о словах Кокорина про вариант с Кипром: «Отгадывайте как хотите. Сане огромный привет, он крутой»
Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о приглашении на Кипр.
36-летний нападающий сейчас находится без клуба. Его последней командой был «Локомотив».
Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее высказался о карьерной ситуации игрока: «36 лет – не приговор для футболиста. Он отказался приезжать на Кипр – у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем»
– Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.
– Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, – сказал Дзюба.
А Кипр это больше солнце и море, чем футбол.
Стать абсолютно лучшим российским бомбардиром - голов пять или четыре даже осталось.
И обойти по гол плюс пас Лоськова - пять-семь результативных действий.
А деньги для него не главное. На Кипре голы в зачет не идут.