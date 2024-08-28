Дзюба о словах Кокорина про вариант с Кипром: «Отгадывайте как хотите. Сане огромный привет, он крутой»

Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о приглашении на Кипр.

36-летний нападающий сейчас находится без клуба. Его последней командой был «Локомотив».

Форвард кипрского « » ранее высказался о карьерной ситуации игрока: «36 лет – не приговор для футболиста. Он отказался приезжать на Кипр – у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем»

– Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.

– Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, – сказал .