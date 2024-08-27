«Бордо» предложил Крыховяку контракт, хавбек думает. Клуб будет играть в 4-м дивизионе Франции

Гжегож Крыховяк может перейти в «Бордо».

Французский клуб предложил 34-летнему футболисту контракт с возможностью перехода на другую должность, сообщает L’Equipe.

Бывшего полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» привлекает предложенный проект, но он взял время на размышления. В данный момент поляк находится в статусе свободного агента, его последним клубом была « » из Саудовской Аравии.

Напомним, « » был переведен в четвертый дивизион Франции из-за финансовых проблем.

– воспитанник «жирондинцев», он находился в системе клуба с 2006 по 2012 год. Статистику игрока можно найти здесь.