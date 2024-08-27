«Бордо» предложил Крыховяку контракт, хавбек думает. Клуб будет играть в 4-м дивизионе Франции

Теги Бордо возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Гжегож Крыховяк д4 Франция Абха Футбол

Гжегож Крыховяк может перейти в «Бордо».

Французский клуб предложил 34-летнему футболисту контракт с возможностью перехода на другую должность, сообщает L’Equipe. 

Бывшего полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» привлекает предложенный проект, но он взял время на размышления. В данный момент поляк находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Абха» из Саудовской Аравии. 

Напомним, «Бордо» был переведен в четвертый дивизион Франции из-за финансовых проблем. 

Крыховяк – воспитанник «жирондинцев», он находился в системе клуба с 2006 по 2012 год. Статистику игрока можно найти здесь

3 комментария
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В 4 дивизионе он по идее должен разрывать.
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