«Челси» начал работу над трансфером Тоуни. У форварда «Брентфорда» есть предложение из Саудовской Аравии
«Челси» начал работу над трансфером Айвена Тоуни.
По информации Sky Sports, лондонцы хотят подписать «проверенного бомбардира» на позицию центрфорварда. Нападающий «Брентфорда» впишется в зарплатную структуру клуба, а его трансфер можно осуществить «по разумной цене».
Сообщается, что у Тоуни также есть предложение из Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 17 матчей за клуб, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.