«Челси» начал работу над трансфером Тоуни. У форварда «Брентфорда» есть предложение из Саудовской Аравии

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

«Челси» начал работу над трансфером Айвена Тоуни.

По информации Sky Sports, лондонцы хотят подписать «проверенного бомбардира» на позицию центрфорварда. Нападающий «Брентфорда» впишется в зарплатную структуру клуба, а его трансфер можно осуществить «по разумной цене».

Сообщается, что у Тоуни также есть предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 17 матчей за клуб, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

28 комментариев
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Это уже перебор. Походу Боули отмывает деньги
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Боэли утроил в Челси Тоунилайф
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Пожалуйста не останавливайтесь, надо добить счёт до 60 игроков.
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Что-то проверенный бомбардир в прошлом сезоне не прошел проверку. Ах да, в этом и суть)
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я так играю в футбал менеджер)))
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В апл у Джексона по голам с игры статистика лучше, чем у Тоуни. Зачем он нужен? Вторым форвардом можно оставить кого-то из тех, кто уже в команде или использовать опцию без чистого нападающего.
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Ответ norm777
В апл у Джексона по голам с игры статистика лучше, чем у Тоуни. Зачем он нужен? Вторым форвардом можно оставить кого-то из тех, кто уже в команде или использовать опцию без чистого нападающего.
А статистика по нереализованным моментам как, не в курсе? Нужен форвард убийца, Джексон халтурщик.
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49 ый пошёл )
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Ответ Born is the King
Это уже перебор. Походу Боули отмывает деньги
Чьи деньги? Счастливых продавцов всяких Чуквуэмек?
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Я так полагаю, что челси хочет собрать весь мусор апл и выиграть чемп и сказать что с днищенским составом выиграли. Походу челлендж у Боули такой
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Челси хочет создать 20 команд и выигрывать все чемпионаты)
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Ответ Born is the King
Это уже перебор. Походу Боули отмывает деньги
Щас же Лакака к своему бате в Неаполь поедет.
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Челси всю недвижимость на футбольном рынке скупил, красавчики 👍
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Боули всех купил.
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Тоуни - классный форвард
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С детства за Боули
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можно ставить нукунку на нападение
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Боули издевается над Лапортой, и здравым смыслом.
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АСТАНАВИС!
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Сколько там ограничение по футболистам на клуб в Football Manager? Боули решил забить все слоты.
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Двести тысяч единиц уже готовы, еще миллион на подходе (с)
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Ответ Вечно в бане
Чьи деньги? Счастливых продавцов всяких Чуквуэмек?
Да:) У тебя есть 100 млн не отмытых денег, тебе их надо вернуть чистыми:) Покупаешь Чуквумеку и Лавиу, распределяешь им зарплату на 10 лет, через год продаешь их дешевле, но условно вместо 100 млн у тебя будут 75, но зато чистые, с уплаченными налогами, и можно их официально уже положить на свой банковский счёт:)) А вообще забавно, как наехали на Абрамовича и происхождение его капитала, у них никаких вопросов к Боули не возникло:) Хотя понятно там рыльце в пушку похлеще, чем у Ромки:))
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Ответ Born is the King
Это уже перебор. Походу Боули отмывает деньги
А в чем перебор? Челси нужен проверенный нап
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Ответ Shuller18
А в чем перебор? Челси нужен проверенный нап
Этот проверенный нап не сильнее Джексона)
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Ответ Антон Фалафель
Пожалуйста не останавливайтесь, надо добить счёт до 60 игроков.
До ста. Если уже и консервировать игроков по банкам, то уже тогда до круглой цифры.
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Ответ fussballer
Главное, что цвет кожи соответствующий.
расистская, но тонка шутка)
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