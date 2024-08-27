«Челси» начал работу над трансфером Тоуни. У форварда «Брентфорда» есть предложение из Саудовской Аравии

«Челси» начал работу над трансфером Айвена Тоуни.

По информации Sky Sports, лондонцы хотят подписать «проверенного бомбардира» на позицию центрфорварда. Нападающий « » впишется в зарплатную структуру клуба, а его трансфер можно осуществить «по разумной цене».

Сообщается, что у также есть предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей за клуб, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.