Буффон получит награду президента УЕФА. Чеферин заявил, что восхищался Джанлуиджи с середины 1990-х

Джанлуиджи Буффон получит награду президента УЕФА.

Эта награда присуждается за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества» и вручается с 1998 года. Бывший итальянский вратарь получит ее в четверг, 29 августа.

« – игрок, которым я восхищался с тех пор, как он впервые появился на поле в качестве молодого, харизматичного вратаря «Пармы» в середине девяностых. Помимо его авторитетности при игре в воротах, футбольных болельщиков по всему миру вдохновляют его долголетие и целеустремленность. Его поразительная стабильность на протяжении многих лет может заставить многих поверить в то, что оставаться на вершине легко.

Тот факт, что он решил последовать за своим клубом в Серию В на пике своей карьеры, несмотря на то, что на него претендовали топ-клубы со всего мира, говорит о многом.

Буффон также является одним из первых спортсменов, который открыто заговорил о психическом здоровье и депрессии, помогая повысить осведомленность об этой проблеме в профессиональном спорте», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Буффон выступал за «Парму», « », « » и сборную Италии. Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.