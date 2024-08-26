Буффон получит награду президента УЕФА. Чеферин заявил, что восхищался Джанлуиджи с середины 1990-х

Теги ПСЖ Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Сборная Италии по футболу серия А Италия УЕФА Александер Чеферин Футбол

Джанлуиджи Буффон получит награду президента УЕФА.

Эта награда присуждается за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества» и вручается с 1998 года. Бывший итальянский вратарь получит ее в четверг, 29 августа. 

«Джанлуиджи Буффон – игрок, которым я восхищался с тех пор, как он впервые появился на поле в качестве молодого, харизматичного вратаря «Пармы» в середине девяностых. Помимо его авторитетности при игре в воротах, футбольных болельщиков по всему миру вдохновляют его долголетие и целеустремленность. Его поразительная стабильность на протяжении многих лет может заставить многих поверить в то, что оставаться на вершине легко.

Тот факт, что он решил последовать за своим клубом в Серию В на пике своей карьеры, несмотря на то, что на него претендовали топ-клубы со всего мира, говорит о многом.

Буффон также является одним из первых спортсменов, который открыто заговорил о психическом здоровье и депрессии, помогая повысить осведомленность об этой проблеме в профессиональном спорте», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Буффон выступал за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии. Он завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

9 комментариев
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лучший кипер своего поколения! легенда!
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Сначала он соревновался с Тольдо, Дида, Ван дер Саар, Каан, потом пришли Икер и Чех, Нойер, Куртуа... конечно его особенность в стабильности в протяжении 20+ лет! Даже в Парме такие сейвы делал.
Кроме этого, он еще и приятный человек, поэтому почти все относятся к нему хорошо!
Буффон - спасибо за все, за то, что украсил футбол.
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Великий вратарь
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Ответ Marcus Aurelius
Как минимум в тройке лучших за всю историю
Лучший
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Нумеро уно!
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Ответ Майкл Майерс
лучший кипер своего поколения! легенда!
Как минимум в тройке лучших за всю историю
+2
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А я бы отметил его в разряде футболистов , уважаемых приверженцами других клубных пристрастий , даже самых воинствующих . Пожалуй в этом же ряду Пуйоль , Лам, может Касильяс
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