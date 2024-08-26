«Барсе» интересен Та. Клуб может сделать предложение о трансфере защитника «Байера» в ближайшие дни

Джонатан Та может перейти в «Барселону».

Каталонцы заинтересованы в подписании защитника «Байера» и уже провели первые переговоры с его агентом Пини Захави, сообщает Sky Sport. С немецким клубом «блауграна» еще не связывалась.

Не исключено, что «Барса» сделает предложение о трансфере Та в ближайшие дни. Переход футболиста в «Баварию» маловероятен, но не исключен на 100 процентов.

Контракт Та с командой из Леверкузена действует до 2025 года. Футболист не планирует его продлевать.

В прошлом сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч и забил 4 гола. Его статистика – здесь.