«Барсе» интересен Та. Клуб может сделать предложение о трансфере защитника «Байера» в ближайшие дни
Джонатан Та может перейти в «Барселону».
Каталонцы заинтересованы в подписании защитника «Байера» и уже провели первые переговоры с его агентом Пини Захави, сообщает Sky Sport. С немецким клубом «блауграна» еще не связывалась.
Не исключено, что «Барса» сделает предложение о трансфере Та в ближайшие дни. Переход футболиста в «Баварию» маловероятен, но не исключен на 100 процентов.
Контракт Та с командой из Леверкузена действует до 2025 года. Футболист не планирует его продлевать.
В прошлом сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
Мне нужен эксперт спортса
Если сумеют выйти к правилу 1/1 , то автоматически разморозятся для использования приличные деньги и можно будет не только зарегать Ольмо, но и кого-то прикупить заодно
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
Байер за копейки отдаст основополагающего игрока, а сами с чем останутся?
https://x.com/andresweiss_/status/1828033325753073929?t=SFyyS7AgLwbvFvXbx1x24Q&s=19
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
Были и другие т.н. инсайды
https://vk.com/wall-126667934_446861
В начале лета писали еще что-то.
Проблема в том, что в начале лета было одно, а сейчас Байер просто не успеет найти замену. 25 миллионов за проваленный сезон? Да они потеряют в случае прихода на 10 место гораздо больше 25 миллионов. Чем выше закончил, тем больше денег от дохода бундес-лиги. У них и ЛЧ еще в этом сезоне, кроме бундес-лиги. И всюду за победу или за ничью предлагаются хорошие деньги.
А Алонсо так вообще в восторге будет, когда у него в начале сезона заберут ключевого игрока.
Не верю. Или в руководстве Байера такие же идиоты, или это все сказки.
Тебас душит клубы Ла Лиги
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
Впрочем, скорее всего это ахинея. Даже если бы у Барселоны были бы деньги, то Байеру продавать за 3 дня до закрытия трансферного окна защитника из стартового состава накой? Они замену никак не найдут уже.