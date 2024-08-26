«Барсе» интересен Та. Клуб может сделать предложение о трансфере защитника «Байера» в ближайшие дни

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пини Захави Джонатан Та Футбол

Джонатан Та может перейти в «Барселону».

Каталонцы заинтересованы в подписании защитника «Байера» и уже провели первые переговоры с его агентом Пини Захави, сообщает Sky Sport. С немецким клубом «блауграна» еще не связывалась.

Не исключено, что «Барса» сделает предложение о трансфере Та в ближайшие дни. Переход футболиста в «Баварию» маловероятен, но не исключен на 100 процентов.

Контракт Та с командой из Леверкузена действует до 2025 года. Футболист не планирует его продлевать.

В прошлом сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч и забил 4 гола. Его статистика – здесь.

52 комментария
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Так я не понимаю, есть у них деньги или нет?

Мне нужен эксперт спортса
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и зачем файе тогда продовали?... как игрок ротации смотрелся бы хорошо и против аутсайдеров мог дать отдых Кубарси/ Кристенсену...
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что с этими людьми не так? у них столько позиций, на которых не хватает футболистов, но сперва они берут ольмо, а теперь ещё и Та
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Ответ Sliva
Так я не понимаю, есть у них деньги или нет? Мне нужен эксперт спортса
Сейчас барсе не дают тратить все заработанные деньги и для неё действует правило Ла-лиги, так называемое "1/3"( можно тратить на текущую операционнку только каждый третий заработанный Евро).
Если сумеют выйти к правилу 1/1 , то автоматически разморозятся для использования приличные деньги и можно будет не только зарегать Ольмо, но и кого-то прикупить заодно
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Ответ Skyd1ww
и зачем файе тогда продовали?... как игрок ротации смотрелся бы хорошо и против аутсайдеров мог дать отдых Кубарси/ Кристенсену...
Чтобы что-то ненужное купить нужно что-то ненужное продать
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Ответ Sliva
Так я не понимаю, есть у них деньги или нет? Мне нужен эксперт спортса
им просто посмотреть, покупать ничего не будут
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Ну вот опять 25)
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Если они берут Та, то пусть берут и Ту
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Ответ Unnamed80
Кьезу уже подписали)))), предлагали за него деньги, а потом проснулся кто-то хоть немного разбирающийся в трансферной политике и сказал, что не вписываемся в финансовый фэйр плэй, но феерического деку это не останавливает и он говорит, ну тогда будем пробовать подписать Та..Просто в посмешище превращается Барса. Вы хотя бы Ольмо сперва зарегистрируйте
Ольмо будет зарегистрирован к ближайшему матчу. Спортс отстает
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
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Барса шопоголик. Вся в кредитах, на лестнице приставы дежурят, семья сбежала, вместо стекол на окнах фанера. Но все равно надо купить ботинки за 80 тысяч. Ботинки нахер не нужны. Их даже надеть некуда. Но купить надо обязательно!
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Ответ Madhamish
Продать Файе за 10 лимонов и купить Та за 70. Высший пилотаж от Деку и Лапорты. Впрочем, скорее всего это ахинея. Даже если бы у Барселоны были бы деньги, то Байеру продавать за 3 дня до закрытия трансферного окна защитника из стартового состава накой? Они замену никак не найдут уже.
Не 70,а 20. Та не хочет продлевать контракт и давно согласовал с Баварией, только мюнхенцы видимо передумали. Файе надо развиваться, а не сидеть.
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Ответ MESSIya
Не 70,а 20. Та не хочет продлевать контракт и давно согласовал с Баварией, только мюнхенцы видимо передумали. Файе надо развиваться, а не сидеть.
У него есть клаусула? Откуда ты так уверен в цене?
Байер за копейки отдаст основополагающего игрока, а сами с чем останутся?
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Ответ Madhamish
У него есть клаусула? Откуда ты так уверен в цене? Байер за копейки отдаст основополагающего игрока, а сами с чем останутся?
Бавария предлагала 20,те просили 25
https://x.com/andresweiss_/status/1828033325753073929?t=SFyyS7AgLwbvFvXbx1x24Q&s=19
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🤦🤷 - не стоит. Он так себе игрок.
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Ответ Серафима Кузьмина
Это же чистый бред. Они Ольмо до сих пор не зарегистрировали
Уже. Новость последнего получаса

https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
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Ответ MESSIya
Не 70,а 20. Та не хочет продлевать контракт и давно согласовал с Баварией, только мюнхенцы видимо передумали. Файе надо развиваться, а не сидеть.
За 20 его никто не продаст,если уж его за 30 Баварии не отдали,то с чего вдруг за 20 отдадут
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Ответ & Co1366
Пини Захави, который был против Хави? До этого Бавария вцепилась в этого Та, теперь Барса?
ЗаХави против Хави?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну так Левандовски и Флик клиенты Захави. Ещё бы он не был против Хави🤓
Флик нанял Захави своим агентом в феврале 2024, когда ... Хави объявил об уходе из Барсы! Как тут Захави не будет против Хави! Скорее пчёлы откажутся от мёда 😊
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Ответ MESSIya
Бавария предлагала 20,те просили 25 https://x.com/andresweiss_/status/1828033325753073929?t=SFyyS7AgLwbvFvXbx1x24Q&s=19
Ясно, кому как не знать цену, на которую договорились два клуба бундес-лиги, нежели как испанскому журналисту.
Были и другие т.н. инсайды
https://vk.com/wall-126667934_446861
В начале лета писали еще что-то.
Проблема в том, что в начале лета было одно, а сейчас Байер просто не успеет найти замену. 25 миллионов за проваленный сезон? Да они потеряют в случае прихода на 10 место гораздо больше 25 миллионов. Чем выше закончил, тем больше денег от дохода бундес-лиги. У них и ЛЧ еще в этом сезоне, кроме бундес-лиги. И всюду за победу или за ничью предлагаются хорошие деньги.
А Алонсо так вообще в восторге будет, когда у него в начале сезона заберут ключевого игрока.
Не верю. Или в руководстве Байера такие же идиоты, или это все сказки.
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Ответ Sliva
Так я не понимаю, есть у них деньги или нет? Мне нужен эксперт спортса
У Барсы есть деньги и
Тебас душит клубы Ла Лиги
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Ответ игрочишка всея руси
Сперва кого нибудь продайте что б ольмо играл
Никого продавать и не надо
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
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Ответ Александр Григорьев_1116135035
🤦🤷 - не стоит. Он так себе игрок.
поддерживаю
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Ответ Тиаго Мендес
что с этими людьми не так? у них столько позиций, на которых не хватает футболистов, но сперва они берут ольмо, а теперь ещё и Та
По именам в защите только Кунде, Крис, Араухо (с натяжкой) доверие вызывают, поэтому пусть лучше будет, если недорого)
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Ответ Skyd1ww
и зачем файе тогда продовали?... как игрок ротации смотрелся бы хорошо и против аутсайдеров мог дать отдых Кубарси/ Кристенсену...
да, зря продали его
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Чтобы зарегистрировать его в 29 году?
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Если Та хочет уйти , то его надо отпустить из Байера , считаю, что от этого Байер только выиграет и Та тоже
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Та ладно
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Этих ничего не учит, только разгребают месяцами, чтобы потом снова ещё больше в яму
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Продать Файе за 10 лимонов и купить Та за 70. Высший пилотаж от Деку и Лапорты.
Впрочем, скорее всего это ахинея. Даже если бы у Барселоны были бы деньги, то Байеру продавать за 3 дня до закрытия трансферного окна защитника из стартового состава накой? Они замену никак не найдут уже.
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войд отписался уже) значит спрост жив 😁
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