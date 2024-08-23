Алонсо о Бундеслиге: «Бавария» – фаворит, а не «Байер». Наша цель – остаться в первой четверке, это реалистично»

Хаби Алонсо не считает «Байер» претендентом на чемпионство.

Испанский специалист ответил на вопрос о том, что, по мнению экспертов, клуб из Леверкузена является фаворитом на титул в этом сезоне.

«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему « ».

Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача – это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет.

Наша цель – остаться в первой четверке. Это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу», – сказал главный тренер « » .

В прошлом сезоне «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, «Баварию» – на 18.