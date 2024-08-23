Алонсо о Бундеслиге: «Бавария» – фаворит, а не «Байер». Наша цель – остаться в первой четверке, это реалистично»
Хаби Алонсо не считает «Байер» претендентом на чемпионство.
Испанский специалист ответил на вопрос о том, что, по мнению экспертов, клуб из Леверкузена является фаворитом на титул в этом сезоне.
«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему «Бавария».
Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача – это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет.
Наша цель – остаться в первой четверке. Это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу», – сказал главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
В прошлом сезоне «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, «Баварию» – на 18.
А Байер регулярный участник еврокубков, всегда финиширующий в верхней части таблицы. Самый близкий аналог Байера - это Тоттенхэм или в последние лет 20 та же Рома
Сказочный сезон Лестера тоже казалось бы "задрал планку", но все мы прекрасно понимаем что это явление временное
Байер примерно та же песня - стабильные десятки лет неудач не могут благодаря одному такому сезону поставить его на уровень тех, кто из сезона в сезон борется за высокие места, это называется стабильность, и чтобы планка действительно была "задрана" подобные результаты нужно показывать в течение длительного периода времени
Леверкузен в лучшем случае сейчас только на пути к такой стабильности, да и то не факт, Алонсо тут вряд ли задержится больше чем на пару лет ещё
Хотя если глянуть, как Байер сыграл с Аталантой, а она - с Реалом, то и сейчас их не ахти