Алонсо о Бундеслиге: «Бавария» – фаворит, а не «Байер». Наша цель – остаться в первой четверке, это реалистично»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо не считает «Байер» претендентом на чемпионство.

Испанский специалист ответил на вопрос о том, что, по мнению экспертов, клуб из Леверкузена является фаворитом на титул в этом сезоне.

«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему «Бавария».

Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача – это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет.

Наша цель – остаться в первой четверке. Это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу», – сказал главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, «Баварию» – на 18.

29 комментариев
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Желание Алонсо снизить ожидания, оставаясь андердогом понятно, но малоосуществимо. Шикарный прошлый сезон слишком высоко задрал планку и теперь придётся соответствовать, от этого никуда не денешься, из засады не получится. Интрига в стартующем чемпионате огромна, и это прекрасно.
+15
-5
+10
Ответ BAYER Santa
Ну бунду мы не смотрим. ЛаЛига интереснее
А зачем тогда у вас подписка на Бундеслигу и в нике Bayer?
+8
-2
+6
Я надеюсь,что Хаби и в этом сезон заберите салатницу!
+11
-7
+4
Ответ kvn9
Желание Алонсо снизить ожидания, оставаясь андердогом понятно, но малоосуществимо. Шикарный прошлый сезон слишком высоко задрал планку и теперь придётся соответствовать, от этого никуда не денешься, из засады не получится. Интрига в стартующем чемпионате огромна, и это прекрасно.
Если честно, я интриги не вижу. Байер не повторит прошлый сезон. И Бавария не повторит. Разве что, кто из тройки Боруссия, Лейпциг, Байер уступит место какому-то очередному выскачке "Штутгарту" или " Униону" в четверке. Вот и вся интрига
+4
-1
+3
Ответ kvn9
Желание Алонсо снизить ожидания, оставаясь андердогом понятно, но малоосуществимо. Шикарный прошлый сезон слишком высоко задрал планку и теперь придётся соответствовать, от этого никуда не денешься, из засады не получится. Интрига в стартующем чемпионате огромна, и это прекрасно.
Но и место в 4-ке будет считаться если не успехом, то приемлемым результатом. Хотя да, я тоже думаю, что Байер должен забирать лигу
+4
-2
+2
Ответ Trey4rch
Это не так работает Сказочный сезон Лестера тоже казалось бы "задрал планку", но все мы прекрасно понимаем что это явление временное Байер примерно та же песня - стабильные десятки лет неудач не могут благодаря одному такому сезону поставить его на уровень тех, кто из сезона в сезон борется за высокие места, это называется стабильность, и чтобы планка действительно была "задрана" подобные результаты нужно показывать в течение длительного периода времени Леверкузен в лучшем случае сейчас только на пути к такой стабильности, да и то не факт, Алонсо тут вряд ли задержится больше чем на пару лет ещё
С Лестером сравнивать не стоит. Лестер вылез из ниоткуда, это скорее история Штутгарта.
А Байер регулярный участник еврокубков, всегда финиширующий в верхней части таблицы. Самый близкий аналог Байера - это Тоттенхэм или в последние лет 20 та же Рома
+2
0
+2
Ответ kvn9
Желание Алонсо снизить ожидания, оставаясь андердогом понятно, но малоосуществимо. Шикарный прошлый сезон слишком высоко задрал планку и теперь придётся соответствовать, от этого никуда не денешься, из засады не получится. Интрига в стартующем чемпионате огромна, и это прекрасно.
Это не так работает
Сказочный сезон Лестера тоже казалось бы "задрал планку", но все мы прекрасно понимаем что это явление временное
Байер примерно та же песня - стабильные десятки лет неудач не могут благодаря одному такому сезону поставить его на уровень тех, кто из сезона в сезон борется за высокие места, это называется стабильность, и чтобы планка действительно была "задрана" подобные результаты нужно показывать в течение длительного периода времени
Леверкузен в лучшем случае сейчас только на пути к такой стабильности, да и то не факт, Алонсо тут вряд ли задержится больше чем на пару лет ещё
+6
-5
+1
Ответ Мельников Михаил
Если честно, я интриги не вижу. Байер не повторит прошлый сезон. И Бавария не повторит. Разве что, кто из тройки Боруссия, Лейпциг, Байер уступит место какому-то очередному выскачке "Штутгарту" или " Униону" в четверке. Вот и вся интрига
У Баварии есть фактор Компани. Как тренер он не показал вообще ничего выдающегося, так что интрига в чемпионате вполне себе жива
+1
0
+1
Ответ Алексей Скамейчук
С Лестером сравнивать не стоит. Лестер вылез из ниоткуда, это скорее история Штутгарта. А Байер регулярный участник еврокубков, всегда финиширующий в верхней части таблицы. Самый близкий аналог Байера - это Тоттенхэм или в последние лет 20 та же Рома
Да, и Байер еще и не раскупили
+1
0
+1
Ответ Петрович
Я думаю для Байера сейчас важнее успешно выступить в ЛЧ, чемпионство они уже взяли, чемпионство которого никогда не было! Вошли в историю уже и место в тройке будет всё равно успех, так как все силы должны быть брошены на ЛЧ, это уже следующая ступень, её конечно достигнуть будет крайне сложно, практически невозможно, но...
В 2002 шансов было ещё меньше, по идее

Хотя если глянуть, как Байер сыграл с Аталантой, а она - с Реалом, то и сейчас их не ахти
+1
0
+1
Я думаю для Байера сейчас важнее успешно выступить в ЛЧ, чемпионство они уже взяли, чемпионство которого никогда не было! Вошли в историю уже и место в тройке будет всё равно успех, так как все силы должны быть брошены на ЛЧ, это уже следующая ступень, её конечно достигнуть будет крайне сложно, практически невозможно, но...
+2
-2
0
Ответ Trey4rch
Это не так работает Сказочный сезон Лестера тоже казалось бы "задрал планку", но все мы прекрасно понимаем что это явление временное Байер примерно та же песня - стабильные десятки лет неудач не могут благодаря одному такому сезону поставить его на уровень тех, кто из сезона в сезон борется за высокие места, это называется стабильность, и чтобы планка действительно была "задрана" подобные результаты нужно показывать в течение длительного периода времени Леверкузен в лучшем случае сейчас только на пути к такой стабильности, да и то не факт, Алонсо тут вряд ли задержится больше чем на пару лет ещё
А я и не пишу, что это так работает - не работает. Я пишу исключительно о его желании оставаться в тени, снизить ожидания и действовать из засады, как в прошлом сезоне. Это, в принципе, правильно, но не выйдет, на новичка второй раз не получится.
+1
-1
0
Ответ Мельников Михаил
Если честно, я интриги не вижу. Байер не повторит прошлый сезон. И Бавария не повторит. Разве что, кто из тройки Боруссия, Лейпциг, Байер уступит место какому-то очередному выскачке "Штутгарту" или " Униону" в четверке. Вот и вся интрига
Ваше право. Разве что, почитайте превью БЛ от Денисова, как по мне плюс-минус с ним можно согласиться.
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Ответ Алексей Скамейчук
У Баварии есть фактор Компани. Как тренер он не показал вообще ничего выдающегося, так что интрига в чемпионате вполне себе жива
Компани занятный тренер из числа "деток Пепа". В отличии от многих, он более рационален. И в этом сезоне мы это увидим. Я уверен. Он не будет выпячивать себя и свой стиль. Будет играть за счёт класса и опыта футболистов. Просто наверно порядок. И этого будет уже достаточно.
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Ответ BAYER Santa
Я болею за Тампу Бэй и Манчестер Юнайтед .
Болеешь за МЮ и ниу у тебя Байер и подписка на БЛ. С тобой все понятно
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Ответ Jor Hakobyan
Болеешь за МЮ и ниу у тебя Байер и подписка на БЛ. С тобой все понятно
множественные личности
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