Агент Тюкавина о 0:1 с «Зенитом»: «Динамо» обижается на меня, но Костя мешает на поле, может? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами? Глушенков нанес 4 удара, потому что получал мяч»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Матч ТВ Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина оценил игру форварда в матче с «Зенитом» (0:1).

«Динамо» проиграло петербургскому клубу в 4-м туре Мир РПЛ. Единственный гол в матче забил Максим Глушенков

«На то, чтобы анализировать игру, есть главный тренер. Посмотрите, сколько [раз] получает мяч Глушенков и сколько Костя. В этом вся проблема.

На меня «Динамо» обижается, но, может, Костя мешает на поле? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами?

Костя сказал все правильно. Он в этом плане терпеливый. Глушенков в первом тайме нанес 4 удара, потому что получал мяч», – сказал агент игрока Алексей Сафонов.

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40 комментариев
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Господи какие тупорылые агенты. Ну молчите в тряпочку уже балбесы
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Это поражение для «Динамо» оказалось сродни удару палкой по осиному гнезду. Разом все загудели, засуетились кучно.
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Ооо, пошла жара..
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Еще вчера все восхищались этим Динамо и атмосферой внутри команды. А вот оно как оказывается: чисто второй Спартак))
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Один пенальти не забили и сразу закопошились змеи в банке
+7
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Где же те люди, которые в мае орали мне что Тюкавин это уровень Байера?
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Я уже запутался, кто в этом клубе на кого обижается 😎
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хотите в ФК Зенит?)
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Товарищ Сафонов, выход есть!
Продавайте его к нам в Зенит. Там он мячей будет получать с избытком.
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Хотелось бы пожелать Тюкавину успехов и найти себе хорошего агента уже.
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Матч показал, что у Динамо слабые фланги атаки. Гладышев пока не уровень больших матчей(акроны, пари нн ) он что-то забьёт, что-то отдаст. Тут же креатива ноль. Нгамале это кадр. Перед матчем говорит, что чем Зенит лучше, такие же люди. Вырывает мяч у Карраскаля перед пенальти, хотя последний раз бил черти когда и момент когда его вывели почти один на один, просто как дуршлаг принял.
Дача налажал в момент с голом. Всё и всё остальные провели хороший матч.
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Товарищ Сафонов, а ваш Костя убежал бы так, как убегает Максим или запутался бы в ногах?
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О, понеслось овно по трубам.
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Ничего себя как их от поражение разорвало.
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Агенты лучше бы молчали иногда, мешают только своим клиентам
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Ответ Артем Галкин
они ждут.
"Готовый топарь, хоть сейчас в любую команду ТОП-5"
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масштаб пиара, организованного для вашего костика, сильно не соответствует его уровню как футболиста. провел сносно 1 сезон - вознесли, как мбаппе в псж. теперь ожидания от него большие, а голик в 5 мачтах пока один.
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А Тюкавин сегодня был на поле?
Не видел.
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Ай,Тюкавина сильно перехвалили в прошлом сезоне. Был неплох, но далеко не такой топ, каким его представляли. Он как раз таки забивал, потому что его вовсю снабжали пасами
Но не Кордоба пока и близко
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Тюкавин не первый матч без мяча, кстати. Не только с Зенитом. Пусть к нам переходит, мы ему дадим мяч 😁
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Агент туп, если не понимает что Глушенков и Тюкавин игроки разного плана. Один наконечник, другой в оттяжеке. Логично, что время с мячом у Глушенкова больше.
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в Зените бы тоже получал.
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1 поражения и такая истерика в окружении Динамо..
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А давайте ещё спросим мнение парикмахера Тюкавина.
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Ответ Slavnov
Агенты лишнее звено, в футболе так точно,за карьеру,в среднем,2-3 трансфера бывает, для этого вполне хватит нанять юриста,такие деньги,не за что на них улетают,диву даешься,миллиарды в год
агенты больше на продвижение своих поленьев в клубы влияют, продавливают контракты своим клиентам, места в заявке клуба и сборной (мухин, о котором уже мало кто помнит), организуют дичайший пиар, статьи, передачи, трансферные слухи, как вся апл в очередь выстроилась.
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Ответ tzasasa
"Готовый топарь, хоть сейчас в любую команду ТОП-5"
Мбаппе подвинься.
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Зачем афишировать? На пользу игроку точно не пойдёт, тем более клубу.
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Ответ tzasasa
Где же те люди, которые в мае орали мне что Тюкавин это уровень Байера?
они ждут.
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Ответ CoMoBo3
Я уже запутался, кто в этом клубе на кого обижается 😎
Белые против не белых,на ножах.
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Ответ иди поплачь
На молчании не заработаешь. А вот на хайпе, склоках и двойной игре - легко. Игры престолов, в них агенты себя чувствуют как рыбы в воде
Он может остаться ни с чем)
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