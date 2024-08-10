Агент Тюкавина о 0:1 с «Зенитом»: «Динамо» обижается на меня, но Костя мешает на поле, может? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами? Глушенков нанес 4 удара, потому что получал мяч»
Агент Константина Тюкавина оценил игру форварда в матче с «Зенитом» (0:1).
«Динамо» проиграло петербургскому клубу в 4-м туре Мир РПЛ. Единственный гол в матче забил Максим Глушенков.
«На то, чтобы анализировать игру, есть главный тренер. Посмотрите, сколько [раз] получает мяч Глушенков и сколько Костя. В этом вся проблема.
На меня «Динамо» обижается, но, может, Костя мешает на поле? У вас есть нападающий, почему вы не снабжаете его мячами?
Костя сказал все правильно. Он в этом плане терпеливый. Глушенков в первом тайме нанес 4 удара, потому что получал мяч», – сказал агент игрока Алексей Сафонов.
Продавайте его к нам в Зенит. Там он мячей будет получать с избытком.
Дача налажал в момент с голом. Всё и всё остальные провели хороший матч.
Не видел.
Но не Кордоба пока и близко