Жирков о переходах внутри лиги: «Если Венделу и Клаудиньо дадут миллиард долларов, они побегут в «Спартак». Сейчас для всех команд это бизнес»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Клаудиньо Вендел Максим Глушенков деньги Футбол

Юрий Жирков высказался о переходах игроков в состав принципиальных соперников.

– Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол – это работа.

– Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать. Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».

– Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».

– Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, они побегут в «Спартак».

– А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?

– В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Зенита». 

65 комментариев
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За миллиард даже я пойду. Да что там, даже в Москву перееду
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Ответ Spartakus1984
А как же принципы?))
Принципы где то на 200 000 заканчиваются…
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Помнится, Юрий сам феерично в Анжи перешёл..
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за миллиард любая легенда любого клуба будет прыгать на задних лапах и махать хвостом наперегонки рассказывая о "великом клубе и большом проекте"
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То ли дело у нас в «Анжи», все бились за птичку на эмблеме - добавил прославленный ветеран
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Ответ Циник Петербургский
Эттачо, я опоздал, штоле?? Эх...
Всё нормально! В Спартаке сказали, что миллиардов всем хватит! Как-никак, частный клуб, эффективное управление, частные природные ресурсы.
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Ответ Spartakus1984
А как же принципы?))
Какие принципы за миллиард? Ты о чем? За миллиард я Ростральные колонны в Москву перевезу и буду плакать около них.
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Ответ 0mertas626
Помнится, Юрий сам феерично в Анжи перешёл..
Воспитанник Спартака Тамбов, легенда ЦСКА и Зенита который с детства за Анжи
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сказал человек, поигравший в 10 командах ...
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Любой бы перешел за миллиард. Да какой миллиард. В нашей лиге, дадут 5 млн зеленых бумажек, перейдёт любая легенда. И я не считаю, что это зазорно. Игрок же не Родину продаёт. Просто работа. Переход в другую компанию.
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Ответ Predator87
ну далеко не факт))сколько там саудиты месси предлагали за год?))600 лямов вроде.не все в этом мире продается
Ну сравнил Месси и всех остальных. Все остальные - это ты, я, Роналду и прочие земляне.
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Жирков сам из-за денег помотался по клубам, один переход в Анжи чего стоит.
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Интересно, Юра точно знает сколько у миллиарда нулей? 🙃
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Ответ SCR
Не, не надо. Прадед из белопогонников? ) P.S.: Белая армия на голову разбита, а Красную армию никто не разобьет.)))
Русское офицерство - элита нации. А прадед был унтер-офицером Брест-Литовского полка Его Императорского Величества. Погиб в 2015 году за Веру, Царя и Отечество. Можешь смеяться.
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Ответ Циник Петербургский
Подскажите, хоть, классические спартаковские кричалки какие-нибудь? Про Промеса что-нибудь героинческое, например. Или про бромантан. Да хоть про Аяза Гулиева... Буду учить, сидя в очереди в ожидании своего миллиарда.
Кокаина пароход
По Москва реке идёт!
Не растёт газон на поле,
И Промес сидит в неволе.

Проторчал Промес запал —
Брату в печень не попал!
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Ответ Антон Лукашов
Колонны не тронь! Это наше всё! Такое не продаётся!
Да, с колоннами погорячилась. Ну а памятник Ленину у Финбана забрать можно?
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Ответ Сергей Жарковский
Я тоже, и даже за половину!
А где дают? Я за вами буду! За мной просили не занимать.
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Ответ Катя СПб
За миллиард даже я пойду. Да что там, даже в Москву перееду
Я тоже, и даже за половину!
+3
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Ответ Доктор Верховцев
А где дают? Я за вами буду! За мной просили не занимать.
Эттачо, я опоздал, штоле?? Эх...
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Ответ Vastich
Ага, половины после 2 человек закончились...
Вот что вы за люди такие? Вам не своего, что ли, жалко?? Берите пример с Ивана Карпова! Вот он всегда чужими деньгами, особенно если это деньги Зенита, распоряжается на широкую ногу - 25 миллионов туда, 20 сюда...
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Ответ Vastich
Да что там говорить, МНЕ дай миллиард долларов - я побегу в Спартак
Э, я первая бегу. Вас здесь еще не стояло, когда я попросила миллиард.
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Миллиард??? Да предложат на 500 тыщ больше, перейдут без раздумья.
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Ответ MAXIMum1
Любой бы перешел за миллиард. Да какой миллиард. В нашей лиге, дадут 5 млн зеленых бумажек, перейдёт любая легенда. И я не считаю, что это зазорно. Игрок же не Родину продаёт. Просто работа. Переход в другую компанию.
Это правда, тот же Каррагер за Ливерпуль всю карьеру отыграл, хотя болел за Эвертон
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Ответ PIT-BUL
А я думал в Питере играют из за лиги чемпионов
За стрелку:)
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Ответ 0mertas626
Помнится, Юрий сам феерично в Анжи перешёл..
До этого чуть в Спартак не перешёл...
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Российский патриотизм закончился в 1917 году, когда к власти пришли и засели в первом большевистском
правительстве во главе с Лениным (Бланк)
Троцкий ( Бронштейн)
Штейнберг
Свердлов
Гуковский
Лейбович
Довгалевский.
Шейнман
Каменев (Розенфельд)
Сокольников (Бриллиант).
Продолжать?
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Ответ Антон Фалафель
Миллиард??? Да предложат на 500 тыщ больше, перейдут без раздумья.
Рублей, причём, 500 тыщ:)
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Ответ Alex Chernov
Интересно, Юра точно знает сколько у миллиарда нулей? 🙃
Да понятно, что он гиперболизировал. Ну а легионеры и за меньшее повышение в зарплате без проблем перейдут. В рпл едут не за любимые клубы детства играть из других стран
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Зачем сразу миллиард то предлагать? Может они сами могут цену назвать? Например «330… Каждому!»
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Ответ SMART789
за миллиард любая легенда любого клуба будет прыгать на задних лапах и махать хвостом наперегонки рассказывая о "великом клубе и большом проекте"
ну далеко не факт))сколько там саудиты месси предлагали за год?))600 лямов вроде.не все в этом мире продается
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