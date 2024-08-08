Жирков о переходах внутри лиги: «Если Венделу и Клаудиньо дадут миллиард долларов, они побегут в «Спартак». Сейчас для всех команд это бизнес»
Юрий Жирков высказался о переходах игроков в состав принципиальных соперников.
– Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол – это работа.
– Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать. Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».
– Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».
– Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, они побегут в «Спартак».
– А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?
– В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Зенита».
По Москва реке идёт!
Не растёт газон на поле,
И Промес сидит в неволе.
Проторчал Промес запал —
Брату в печень не попал!
правительстве во главе с Лениным (Бланк)
Троцкий ( Бронштейн)
Штейнберг
Свердлов
Гуковский
Лейбович
Довгалевский.
Шейнман
Каменев (Розенфельд)
Сокольников (Бриллиант).
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