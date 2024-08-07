Каманцев о Бобровском и Шафееве: «Они не получат назначения на ближайшие матчи. Редкий случай, когда ВАР не помог арбитру, а помешал. Не стал бы говорить о системных решениях против «Динамо» Махачкала»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Кирилл Гоцук Пари НН Зе Турбо Динамо Махачкала ЭСК РФС Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

В РФС оценили судейство в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородская команда одержала победу со счетом 1:0. Форвард нижегородцев Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 82‑й минуте реализовал Николай Калинский. На 60‑й минуте с поля был удален защитник махачкалинцев Муталип Алибеков, получивший две желтые карточки, а в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник «Динамо» Никита Глушков.

Главным арбитром матча был Ян Бобровский, на ВАР работал Рафаэль Шафеев.

– Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и ВАР не будут получать назначения на ближайшие матчи. Это тот редкий случай, когда ВАР не помог арбитру, а наоборот помешал.

Первое вмешательство ВАР, которое ЭСК посчитал ошибочным, задало ход всему матчу, и Бобровский во втором вмешательстве не решился остаться при своем первоначальном мнении, хотя следовало это сделать. К сожалению, в судействе одно неправильное решение многих заставляет забыть правильные, которые наши арбитры принимали в предыдущих турах.

Отмечу, что в первых двух турах ВАР 8 раз вмешивался в игру, исправляя ошибки судей, и только один раз вмешательство было ошибочным.

– Как вы оцениваете ключевые решения судей в данном матче?

– Департамент судейства и инспектирования и Экспертно-судейская комиссия посчитали, что в матче «Динамо» Махачкала – «Пари НН» ВАР принял несколько непоследовательных решений, нарушив рекомендацию вмешиваться только в случае очевидных ошибок.

При этом главный судья в трех ключевых эпизодах изначально принимал оптимальные решения. Не назначил пенальти в моменте на 8-й минуте с попаданием мяча в руку. А затем в двух эпизодах единоборства в штрафной площади принял решения продолжить игру, исходя из единой высокой планки допуска единоборств.

Эпизод на 45-й плюс минуте с Гоцуком – пограничный, но при той планке единоборств, которую выбрал Бобровский, его решение можно поддержать, такой момент не требует вмешательства ВАР. Затем ВАР в гораздо менее спорном единоборстве с падением Зе Турбо на 78-й минуте не согласился с судьей и пригласил его к монитору для назначения пенальти.

Конечно, нас не устраивает такая непоследовательность и качество работы. Мы дадим какое-то время судьям для анализа произошедшего и дополнительной подготовки. Они не будут получать назначения на ближайшие матчи.

– Некоторые называют данный матч «с душком» или «катастрофой», указывая на предвзятость судьи.

– Мы стараемся оперировать не лозунгами, за которыми ничего не следует, а конкретными делами. Любые обвинения или имеющие место полунамеки на предвзятость ведут к моментальному ущербу репутации РФС, лиге в целом и отдельным клубам.

К сожалению, жизнь такова, что труднообъяснимые ошибки судей иногда случаются, но мы стараемся не выносить суждений до проведения глубокого анализа – в том числе с привлечением Департамента защиты игры. Например, в прошлом чемпионате Первой лиги в матче «Динамо» Махачкала с «Черноморцем» также была грубая ошибка судьи, но повлиявшая на результат пользу «Динамо».

Перед матчем РПЛ «Пари Нижний Новгород» – «Урал» Екатеринбург был информационный вброс на тему подкупа арбитров. Во всех этих ситуациях мы не выносим быстрых суждений, так как каждая ситуация требует тщательного разбора. Одновременно стоит отметить, что дальше слов в этих ситуациях идет только РФС.

Поэтому, на мой взгляд, такие обвинения должны быть направлены в сторону всех потенциальных участников «сговора», а не только судьи, быть явно выраженными и иметь последующие юридические последствия. Тогда это будет честно.

– А что можете сказать конкретно по данному мачту?

– Если мы вспомним, что первое неверное вмешательство ВАР было против команды гостей в самом начале матча и при счете 0:0, то говорить однозначно о каких-то системных и намеренных решениях против «Динамо» Махачкала я бы не стал. Согласно нашей методике, мы изучаем все ключевые и неключевые решения судей, анализируем их переговоры и ранее принятые решения (в других матчах – прим.).

Только после глубокого и системного анализа можно понять причину принятых решений и меру ответственности за ошибки, – сказал председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев. 

23 комментария
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То есть как обычно: Рафик не виновен, потому что если расследовать и выяснить, что Рафик все-таки виновен, то это приведет к ущербу репутации РФС, лиге в целом. А так ребята посидят пару матчей, про них забудут, они вернутся и дальше продолжат косячить!
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Кароч, чувак дико накосячил, но так вышло, бывает
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А дальше то что? Посидит и подумает над плохим судейством?
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Охренеть,не будут получать назначения на ближайшие матчи и всё?.А третий деятель, Амелин?
В том году его выгородили и замяли инцидент и в этом,кому-то это выгодно.
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4 спорных момента в атаке, одно в защите приведшее к решающему пенальти это не система? что же должно произойти, что бы предприняли, что-то к судьям большее чем отстранение на ближайшие матчи??
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Лучше бы Бобровский дорожный знак украл , а не очки у команды
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Эпизод пограничный , при той планке единоборств , которую выбрал Бобровский ))

Красиво отмазывает
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Ошибки не системные…Доказательств нет…
Если бы Бобровский не придумал пенальти, то пришлось ему самому гол забивать
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Классика по комитетски - "судил классно все эпизоды по правилам. Ну один раз ошибся бывает". По русски это означает что ты можешь просто весь матч судить против одной команды, отменять голы, не давать карточки, штрафные и пенальти. А в конце выдумать против этой команды липовый пеналь и обеспечить победу нужной команде. И все это прикроют "эксперты" высокой планкой борьбы, а за придуманный пеналь пожурят и продолжишь судить и продавать матчи.
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Да гнать их надо сцаными тряпками! Пусть работать идут!
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Roy Keane
4 спорных момента в атаке, одно в защите приведшее к решающему пенальти это не система? что же должно произойти, что бы предприняли, что-то к судьям большее чем отстранение на ближайшие матчи??
Должен произойти Крондл,видимо.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/2827082.html
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Ответ Ебздрогыч
То есть как обычно: Рафик не виновен, потому что если расследовать и выяснить, что Рафик все-таки виновен, то это приведет к ущербу репутации РФС, лиге в целом. А так ребята посидят пару матчей, про них забудут, они вернутся и дальше продолжат косячить!
Так было с :Москалевым,Сухим,Безбородовым,Сафьяном,Левниковым,Кукуляком,Турбиным,Шадыхановым,Ивановым,Казврцевым,Мешковым...
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Пазорники продажные),этот беспредел никогда не закончится походу,и репутацию РПЛ позорите вы сами прикрывая этих продажных
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Наконец-то свалили Шафеева. Крендель был еще тот. Интересно, какая у него лапа была? Спасибо горластому Черкизону. Визжали словно свиньи на заклании. Но иначе у нас нельзя. Кстати, а что там по Варовским решениям игр Химок? Со Спартаком и с Казанью? Там тоже шерстить надо.
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Комментарий удален пользователем
Красиво вкручивает этот эксперт
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К сожалению ВАР не только помогает , но и дает обширную почву для манипуляций с целью получения нужного результата.
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Вышли бы перед началом сезона и сразу сказали, как мы будем судить с учетом новых тенденций и вопросов бы не было. А сейчас снова получается, что это пенальти, а это не пенальти. Один сезон все руки ставим и и любые касания в штрафной! Потом появились продавливания и наступы. Теперь одни руки свистят, а другие не свистят. А все почему так происходит? Да потому что они сами не знают. Если бы знали, что это такое (отсылка), то давно бы сказали. 🤡🐔
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