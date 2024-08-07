Каманцев о Бобровском и Шафееве: «Они не получат назначения на ближайшие матчи. Редкий случай, когда ВАР не помог арбитру, а помешал. Не стал бы говорить о системных решениях против «Динамо» Махачкала»

В РФС оценили судейство в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородская команда одержала победу со счетом 1:0. Форвард нижегородцев Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 82‑й минуте реализовал Николай Калинский. На 60‑й минуте с поля был удален защитник махачкалинцев Муталип Алибеков, получивший две желтые карточки, а в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник «Динамо» Никита Глушков.

Главным арбитром матча был Ян Бобровский, на ВАР работал Рафаэль Шафеев.

– Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и ВАР не будут получать назначения на ближайшие матчи. Это тот редкий случай, когда ВАР не помог арбитру, а наоборот помешал.

Первое вмешательство ВАР, которое ЭСК посчитал ошибочным, задало ход всему матчу, и Бобровский во втором вмешательстве не решился остаться при своем первоначальном мнении, хотя следовало это сделать. К сожалению, в судействе одно неправильное решение многих заставляет забыть правильные, которые наши арбитры принимали в предыдущих турах.

Отмечу, что в первых двух турах ВАР 8 раз вмешивался в игру, исправляя ошибки судей, и только один раз вмешательство было ошибочным.

– Как вы оцениваете ключевые решения судей в данном матче?

– Департамент судейства и инспектирования и Экспертно-судейская комиссия посчитали, что в матче «Динамо» Махачкала – «Пари НН» ВАР принял несколько непоследовательных решений, нарушив рекомендацию вмешиваться только в случае очевидных ошибок.

При этом главный судья в трех ключевых эпизодах изначально принимал оптимальные решения. Не назначил пенальти в моменте на 8-й минуте с попаданием мяча в руку. А затем в двух эпизодах единоборства в штрафной площади принял решения продолжить игру, исходя из единой высокой планки допуска единоборств.

Эпизод на 45-й плюс минуте с Гоцуком – пограничный, но при той планке единоборств, которую выбрал Бобровский, его решение можно поддержать, такой момент не требует вмешательства ВАР. Затем ВАР в гораздо менее спорном единоборстве с падением Зе Турбо на 78-й минуте не согласился с судьей и пригласил его к монитору для назначения пенальти.

Конечно, нас не устраивает такая непоследовательность и качество работы. Мы дадим какое-то время судьям для анализа произошедшего и дополнительной подготовки. Они не будут получать назначения на ближайшие матчи.

– Некоторые называют данный матч «с душком» или «катастрофой», указывая на предвзятость судьи.

– Мы стараемся оперировать не лозунгами, за которыми ничего не следует, а конкретными делами. Любые обвинения или имеющие место полунамеки на предвзятость ведут к моментальному ущербу репутации РФС, лиге в целом и отдельным клубам.

К сожалению, жизнь такова, что труднообъяснимые ошибки судей иногда случаются, но мы стараемся не выносить суждений до проведения глубокого анализа – в том числе с привлечением Департамента защиты игры. Например, в прошлом чемпионате Первой лиги в матче «Динамо» Махачкала с «Черноморцем» также была грубая ошибка судьи, но повлиявшая на результат пользу «Динамо».

Перед матчем РПЛ «Пари Нижний Новгород» – «Урал» Екатеринбург был информационный вброс на тему подкупа арбитров. Во всех этих ситуациях мы не выносим быстрых суждений, так как каждая ситуация требует тщательного разбора. Одновременно стоит отметить, что дальше слов в этих ситуациях идет только РФС.

Поэтому, на мой взгляд, такие обвинения должны быть направлены в сторону всех потенциальных участников «сговора», а не только судьи, быть явно выраженными и иметь последующие юридические последствия. Тогда это будет честно.

– А что можете сказать конкретно по данному мачту?

– Если мы вспомним, что первое неверное вмешательство ВАР было против команды гостей в самом начале матча и при счете 0:0, то говорить однозначно о каких-то системных и намеренных решениях против «Динамо» Махачкала я бы не стал. Согласно нашей методике, мы изучаем все ключевые и неключевые решения судей, анализируем их переговоры и ранее принятые решения (в других матчах – прим.).

Только после глубокого и системного анализа можно понять причину принятых решений и меру ответственности за ошибки, – сказал председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.