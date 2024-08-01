Хамес отдал бы «Золотой мяч» Карвахалю: «Не знаю насчет Беллингема, а Винисиусу не удался Кубок Америки»
Хамес Родригес считает Дани Карвахаля главным претендентом на «Золотой мяч».
– Кто должен получить «Золотой мяч» в этом году?
– Карвахаль, если учитывать титулы, и он хорошо играл.
Не знаю насчет Беллингема, а Винисиусу [не удался] Кубок Америки...
Если бы я выиграл Кубок Америки, то был бы [в списке претендентов]», – заявил колумбийский футболист, ранее выступавший за «Реал».
Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
Но ощущалось что против Мбаппе он не успевал
Другой вопрос что Франция из-за боязни атаковать сполна этим не воспользовалась
В этом году много вариантов, а точнее 2: Винисиус и Родри. Карвахаля можно третьим включить, но его все равно не выберут.
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И действительно показывает стабильно-отличную игру после травмы на протяжении долгого времени. Если не сейчас то не уверен будет ли иной шанс у Дани.