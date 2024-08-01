Хамес отдал бы «Золотой мяч» Карвахалю: «Не знаю насчет Беллингема, а Винисиусу не удался Кубок Америки»

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Хамес Родригес считает Дани Карвахаля главным претендентом на «Золотой мяч».

– Кто должен получить «Золотой мяч» в этом году?

Карвахаль, если учитывать титулы, и он хорошо играл.

Не знаю насчет Беллингема, а Винисиусу [не удался] Кубок Америки...

Если бы я выиграл Кубок Америки, то был бы [в списке претендентов]», – заявил колумбийский футболист, ранее выступавший за «Реал».

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45 комментариев
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Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ.
Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
+66
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+43
Помню в 2002 Роберто Карлос выиграл ЛЧ с Реалом и ЧМ со сборной, но занял второе место после Зубастика. А было бы круто если бы такой культовый защитник выиграл тогда ЗМ!
+32
-6
+26
Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
не вызывает вопросов? карвахаль ни в реале, ни в сборной испании не был лидером и сильнейшим игроком. зм - индивидуальная награда. что индивидуально выдающегося показал карвахаль?
+35
-11
+24
Сейчас именно тот год, когда ЗМ надо дать защитнику. Ибо не сказать, что есть кто-то стопроцентно заслуживающий. Беллингем. Ну ок. Винисиус. Да и хрен с ним. А вот отметить защитника, который нашел в себе внутреннюю мотивацию и выдал сезон всей жизни, хотя и до этого уже выиграл все. В общем, я с Хамесом согласен.
+19
-9
+10
Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
В любой непонятной ситуации - вручай ЗМ Месси
+20
-14
+6
еще раз. ЗМ дает не за трофеи. а за индивидуальный уровень + трофеи. карвахаль защитник, так что мало шансов. родри больше заслуживает
+7
-2
+5
Если нет явного претендента, то можно снова отдать его Месси, все равно никто не удивится уже😂
+10
-7
+3
Ответ tequilagwap
не вызывает вопросов? карвахаль ни в реале, ни в сборной испании не был лидером и сильнейшим игроком. зм - индивидуальная награда. что индивидуально выдающегося показал карвахаль?
Карвахаль из год в год после ухода Рамоса лидер на поле. Твои проблемы, что ты это не замечаешь
+6
-3
+3
Ответ Tseren031293
Комментарий скрыт
Ну при всем уважении к Навасу
Но ощущалось что против Мбаппе он не успевал
Другой вопрос что Франция из-за боязни атаковать сполна этим не воспользовалась
+6
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Ответ Иван Чеховъ
Отними у Криштиану голы с пенальти и увидишь, что уровень там не выше, чем у Суареса.
Суареса не обижай
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Ответ Tseren031293
Комментарий скрыт
Из-под Наваса как раз гол прилетел, Мбаппе не удержал. Да и Навас весь матч не в состоянии уже играть
+1
0
+1
Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
Лечись.
+2
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К сожалению все любят только тех, кто забивает голы, а не тех, кто их предотвращает. Хотя Дани выдал свой лучший сезон в карьере, был надежен в обороне и прекрасно подключался к атакам. Хотя было бы здорово, чтобы Дани его получил, тем более у всех молодых еще будет шанс, а Дани уже в возрасте (особенно для крайнего защитника). Но в топ-5 (10) обязан быть номинирован.
+8
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Боже, это клиника...Дайте Хоселу и дело с концом.
+1
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+1
Ответ tequilagwap
не вызывает вопросов? карвахаль ни в реале, ни в сборной испании не был лидером и сильнейшим игроком. зм - индивидуальная награда. что индивидуально выдающегося показал карвахаль?
Мягко, говоря, я не согласен с такой оценкой игры Карвахаля.
+2
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Ответ Asata
Уверен Карвахаль реально заслуживает золотой мяч, не отменяя естественно вклада и хороших результатов его коллег/соперников: Ла лига Лига Чемпионов Евро И действительно показывает стабильно-отличную игру после травмы на протяжении долгого времени. Если не сейчас то не уверен будет ли иной шанс у Дани.
У Карвахаля и сейчас шансов нет.
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Ответ TheCreator
Лечись.
Я здоров, спасибо.
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Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
Защитнику надо давать, когда вообще некому больше, я считаю, потому что он не приносит столько очков как игрок атаки.

В этом году много вариантов, а точнее 2: Винисиус и Родри. Карвахаля можно третьим включить, но его все равно не выберут.
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Ответ Homelander_666
Дани не получит ЗМ. Почти у всех букмекеров он идёт четвёртым. Награду получит Вини или Родри. У них за плечами три топ-сезона подряд. В случае ЗМ имеет значение стабильность на протяжении нескольких лет. У Вини есть два попадания в десятку, у Родри - пятое место.
За что Родри то? Он даже в Ман Сити не лучший
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Ответ RikkiQuaresma
Топ сезон в клубе, но полная импотенция в сборной. Как только Вини уходит из рук Папы Карло, то теряет всю магию.
Так то 2 матча-2 гола. Потом перебор карточек вроде и не играл. Играл бы Вини, я думаю гол наковыряли бы. Да и состав у бразилов никак не может восстановиться со времен зубастика. Центр поля просто смех,а защита бразильская обычная. Так что лучший сезон от Вини, лучший игрок мира этого сезона. Это в 23 года. Карвахаль, Родри. Серьёзно? Это просто смех. Мне кажется только на спортсе рассматривают такую ахинею. Джуд мог бы, если бы провел вторую половину как первую. И только тогда мог бы составить конкуренцию Вини. Это объективно
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Ответ Lif Sk
В любой непонятной ситуации - вручай ЗМ Месси
Так и вручают же
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Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
Дани не получит ЗМ. Почти у всех букмекеров он идёт четвёртым. Награду получит Вини или Родри. У них за плечами три топ-сезона подряд. В случае ЗМ имеет значение стабильность на протяжении нескольких лет. У Вини есть два попадания в десятку, у Родри - пятое место.
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Ответ LudmilaProcofievna
Хватит выдумывать. Дани провел потрясающий сезон, но Вини рвал и метал. Прогрессирует семимильными шагами, поставил удар, обдуманные передачи. Он превратился в игрока, в одиночку решающий матчи. Топ-сезон, без альтернативы ЗМ его
Топ сезон в клубе, но полная импотенция в сборной. Как только Вини уходит из рук Папы Карло, то теряет всю магию.
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Ответ Капибарбер
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Ответ RikkiQuaresma
Карвахаль - единственный выбор, который не вызывает вопросов. Выиграл все + лучший игрок финала ЛЧ. Если такому защитнику уж не давать ЗМ, то тогда давайте просто признаем, что хотим вручать ЗМ только игрокам атаки.
Хватит выдумывать. Дани провел потрясающий сезон, но Вини рвал и метал. Прогрессирует семимильными шагами, поставил удар, обдуманные передачи. Он превратился в игрока, в одиночку решающий матчи. Топ-сезон, без альтернативы ЗМ его
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Будет смешно, если в гонке между игроками Реала победит Мбаппе игравший за ПСЖ или Кейн.
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Уверен Карвахаль реально заслуживает золотой мяч, не отменяя естественно вклада и хороших результатов его коллег/соперников:
Ла лига
Лига Чемпионов
Евро
И действительно показывает стабильно-отличную игру после травмы на протяжении долгого времени. Если не сейчас то не уверен будет ли иной шанс у Дани.
+1
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Ответ Великий Алонсо
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