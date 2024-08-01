Хамес отдал бы «Золотой мяч» Карвахалю: «Не знаю насчет Беллингема, а Винисиусу не удался Кубок Америки»

Хамес Родригес считает Дани Карвахаля главным претендентом на «Золотой мяч».

– Кто должен получить « » в этом году?

– , если учитывать титулы, и он хорошо играл.

Не знаю насчет , а [не удался] ...

Если бы я выиграл Кубок Америки, то был бы [в списке претендентов]», – заявил колумбийский футболист, ранее выступавший за «Реал».