Агент Осимхена о возможном включении форварда в сделку по Лукаку: «Хватит фэйков, проявите уважение. Будто Виктор – посылка, но он лучший бомбардир чемпионского сезона «Наполи»
Агент Виктора Осимхена прокомментировал информацию о переговорах с «Челси».
Ранее появилась информация, что «Наполи» обсуждает включение Осимхена в сделку с «Челси» по Ромелу Лукаку. Сообщалось, что нигерийский форвард может перейти в лондонский клуб на правах аренды с опцией выкупа, в случае с бельгийцем речь идет о полноценном трансфере.
«Я читал выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи».
Проявите уважение, хватит фэйковых новостей!» – написал Роберто Календа на итальянском и английском языках.
"Виктор - посылка"
Я это к тому, что к Лукаку в этой сделке относятся с неуважением.