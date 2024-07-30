Агент Осимхена о возможном включении форварда в сделку по Лукаку: «Хватит фэйков, проявите уважение. Будто Виктор – посылка, но он лучший бомбардир чемпионского сезона «Наполи»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Ромелу Лукаку Роберто Календа агенты соцсети Виктор Осимхен Футбол

Агент Виктора Осимхена прокомментировал информацию о переговорах с «Челси».

Ранее появилась информация, что «Наполи» обсуждает включение Осимхена в сделку с «Челси» по Ромелу Лукаку. Сообщалось, что нигерийский форвард может перейти в лондонский клуб на правах аренды с опцией выкупа, в случае с бельгийцем речь идет о полноценном трансфере.

«Я читал выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи».

Проявите уважение, хватит фэйковых новостей!» – написал Роберто Календа на итальянском и английском языках.

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13 комментариев
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Так и запишем:
"Виктор - посылка"
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Ответ Герман Соколов
А в прошлом сезоне Витек сдулся и ничего не показал. За что там требуют сотни миллионов не понятно.
15 голов за 25 матчей очень хорошая статистика. Это со всей тренерской чехардой, которая творилась в прошлом сезоне
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Тут по моему посылка Лукаку, в этой сделке
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Ответ Nogoi89
Будто агент забыл, а каком у него клубе играет его клиент. Какой там президент. И как сложно оттуда уйти даже при наличии предложений 100+. Можно поинтересоваться у Сергея М-Савича, Игуаина, Кулебали.
Савич жертва чуть другого президента
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Посимхен
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У Осимхена будто проблемы с самооценкой. Но игрок хороший
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Осимхен-Кулибали 2.0
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Будто агент забыл, а каком у него клубе играет его клиент. Какой там президент. И как сложно оттуда уйти даже при наличии предложений 100+. Можно поинтересоваться у Сергея М-Савича, Игуаина, Кулебали.
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Ещё лет 10 агент этим козырять будет?
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В целом, если сравнивать их лучшие сезоны, то Лукаку в целом на голову выше Осимхена, но последние 2 года Осимхен конечно лучше.
Я это к тому, что к Лукаку в этой сделке относятся с неуважением.
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Как же изменилась мораль, если агента возмущает, что клубы обсуждают трансфер или аренду игрока прежде всего между собой, как и положено. Теперь мода договориться с игроком (его агентом), чтобы потом вместе с ним выкручивать руки продавцам. Причём игрок по любому имеет право не согласиться на трансфер/аренду, но если клубы договариваются о честной цене, то агенту игрока труднее выбивать себе и клиенту дополнительные плюшки.
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Ответ Никита Волков
Савич жертва чуть другого президента
Спасибо. Точно, попутал с лавио, но там не менее одиозный персонаж.
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