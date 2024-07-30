Агент Осимхена о возможном включении форварда в сделку по Лукаку: «Хватит фэйков, проявите уважение. Будто Виктор – посылка, но он лучший бомбардир чемпионского сезона «Наполи»

Агент Виктора Осимхена прокомментировал информацию о переговорах с «Челси».

Ранее появилась информация, что «Наполи» обсуждает включение Осимхена в сделку с « » по . Сообщалось, что нигерийский форвард может перейти в лондонский клуб на правах аренды с опцией выкупа, в случае с бельгийцем речь идет о полноценном трансфере.

«Я читал выдумки про обмен с участием , которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории « ».

Проявите уважение, хватит фэйковых новостей!» – написал Роберто Календа на итальянском и английском языках.