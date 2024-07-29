«Арсенал» купил Калафьори у «Болоньи» за 42 млн фунтов. Контракт – на 5 лет
Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала».
Лондонский клуб объявил о подписании защитника «Болоньи» и сборной Италии. Стороны заключили контракт на пять лет.
По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составит 42 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.arsenal.com/
p. s. Арсенал поздравляю, за 42 урвали потенциального топа, все данные для этого есть, лишь бы рецидива крестов не было, удачи!
Ярких побед и главное без травм☝🏻
Не понимаю,как Мадрид его прошляпил
Хорошее приобретение за такие деньги.