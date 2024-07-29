«Арсенал» купил Калафьори у «Болоньи» за 42 млн фунтов. Контракт – на 5 лет

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал трансферы Болонья Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб объявил о подписании защитника «Болоньи» и сборной Италии. Стороны заключили контракт на пять лет.  

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составит 42 миллиона фунтов. 

В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.arsenal.com/

44 комментария
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Добро пожаловать! Теперь Сашку Зинченко бы слить, купить форварда и ТО можно считать нормальным!
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Сумма хорошая, пожелаю ему удачи! Должен закрыть левого заща
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Ответ DENBO
Добро пожаловать! Теперь Сашку Зинченко бы слить, купить форварда и ТО можно считать нормальным!
Зачем его сливать? Он против автобусов - топище в продвижении. И без форварда в прошлом сезоне назабивали полно, а вот в пару к Райсу до сих пор никого стабильного нет. У Парти хрусталь вместо ног, Жоржиньо ещё на год старше. Ещё бы Мартинелли подмену найти.
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Топ подписание, тем более за такие деньги👍
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Велкам
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Один из перспективных защитников мира, наконец то объявили. И какая же у него внешность, прям дворянская, стал бы топ моделью наверное если бы не футбол
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Арсенал сегодня радует! 🙌
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+7
Ответ bjm5225f7t
Зачем его сливать? Он против автобусов - топище в продвижении. И без форварда в прошлом сезоне назабивали полно, а вот в пару к Райсу до сих пор никого стабильного нет. У Парти хрусталь вместо ног, Жоржиньо ещё на год старше. Ещё бы Мартинелли подмену найти.
Для Мартинелли не требуется искать подмену. Она уже у него есть — Троссард. Более того, Троссард в прошлом сезоне, фактически, усадил бразильца на лавку. Подмена требуется Сака, так как Нелсон, скорее всего, уйдет
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Купили слёзы Зинченко за 42млн.
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Ответ combinator.vel
Без качественного форварда-наконечника Арсенал упустил титул. "Если бы" в том матче с Астон Виллой у гуннеров был бы в составе кто-то вроде Александра Исака, то он мог реализовать часть моментов и привести клуб к титулу в АПЛ. Толку забивать пачками Шеффилдам и Ноттингемам и плестись вторыми? Я матчи с Баварией не смотрел, но возможно форварда не хватило и там
Да-да, вечная тема. Нужен супер-форвард, который может прессинговать на уровне Жезуса и забивать на уровне Холланда. Только даже Холланд так не может, только Кейн и всё. Если будет завершитель, просядет наш крутой прессинг, будет меньше владения на чужой трети и опасных моментов при перехватах.
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Ответ bjm5225f7t
Зачем его сливать? Он против автобусов - топище в продвижении. И без форварда в прошлом сезоне назабивали полно, а вот в пару к Райсу до сих пор никого стабильного нет. У Парти хрусталь вместо ног, Жоржиньо ещё на год старше. Ещё бы Мартинелли подмену найти.
Без качественного форварда-наконечника Арсенал упустил титул. "Если бы" в том матче с Астон Виллой у гуннеров был бы в составе кто-то вроде Александра Исака, то он мог реализовать часть моментов и привести клуб к титулу в АПЛ. Толку забивать пачками Шеффилдам и Ноттингемам и плестись вторыми? Я матчи с Баварией не смотрел, но возможно форварда не хватило и там
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Безусловно усиление! Был самым подвижным на евро в составе своей сборной! Арсенал покапает игроков которые будут играть сразу. Раньше Челси так делал, но теперь у нас из цз играет постоянно Бадиашиль…
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Юве может спать спокойно, не будет больше их кошмарить)

p. s. Арсенал поздравляю, за 42 урвали потенциального топа, все данные для этого есть, лишь бы рецидива крестов не было, удачи!
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На Зинченко, видимо, больше не рассчитывают. И правильно, надоели эти привозы в чемпионате, где надо играть почти идеально. Итальянцу успехов, топовое подписание!
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Я, как олдскульный любитель футбола, хотел бы, чтобы лучшие итальянские защитники играли в Серии А и становились бы капитанами и легендарное своих клубов) Потому был бы рад видеть Калафиори в том же Ювентусе, хоть и не болею за туринцев. Но понимаю, что сейчас другие времена. Так что остаётся только поздравить Арсенал с крутыми приобретением.
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Надеюсь в этом сезоне Арсенал всё-таки возьмёт своё. Давно пора уже АПЛ брать
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Ответ Игорь Новиков
Покажи там в Англии итальянскую школу защитников.
Главное ,что бы не испортил нынешнюю
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Добро пожаловать! Успехов
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Добро пожаловать!
Ярких побед и главное без травм☝🏻
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Ответ DENBO
Добро пожаловать! Теперь Сашку Зинченко бы слить, купить форварда и ТО можно считать нормальным!
Нкетиа слить еще
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Ответ alexis2020
Один из перспективных защитников мира, наконец то объявили. И какая же у него внешность, прям дворянская, стал бы топ моделью наверное если бы не футбол
Вряд ли, это лет 30 назад симметрия и красота = прямой выход на подиум. Сегодня в целом молодые люди красивее своих родителей, благодаря медицине, лучшему детству, возросшему в конце 20го века этническому многообразию в браках
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«Арсенал» стал еще сильнее. Интересный сезон намечается.
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наконец то! отличный защитник, оборона должна стать ещё крепче!
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Риккардо Цветная Капуста
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супер новость, наконец то!
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Поздравляю
Не понимаю,как Мадрид его прошляпил
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Хорошее приобретение
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До сих пор не верю, что он в Арсенале
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22 года.
Хорошее приобретение за такие деньги.
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Троссард с первых минут не особо играет, он на замену здорово выходит. Мартинелли нужна подмена, потому что против автобусов он утыкается в защитников и всё. Про Сака согласен полностью
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