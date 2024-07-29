«Арсенал» купил Калафьори у «Болоньи» за 42 млн фунтов. Контракт – на 5 лет

Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб объявил о подписании защитника «Болоньи» и сборной Италии. Стороны заключили контракт на пять лет.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составит 42 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.arsenal.com/