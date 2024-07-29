Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль» после переговоров с «Барсой». Саудовцы рассматривают альтернативные варианты

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Джон Дуран Фабрицио Романо Витор Роке Футбол

Витор Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после переговоров между «Аль-Хилалем» и «Барселоной» бразилец и его окружение отклонили первоначальное предложение саудовского клуба.

Отмечается, что «Аль-Хилаль» рассматривает других форвардов в возрасте до 21 года в качестве альтернативы Роке – в частности, нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.

Ранее стало известно, что «Барселона» открыта к продаже Роке и запрашивает за 19-летнего форварда не менее 40 млн евро.

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49 комментариев
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«Отличная» реклама Барсы для всех молодых из Бразилии
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Малой на принцип походу пошёл. И я его понимаю
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Пока что Роке успешно деклассирует Барсу и ее трансферные цели
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В какое же кладбище талантов превратилась Барселона.

И зачем его вообще покупали за такие деньжища?!

Лапорта — это Бартомеу 2.0, только с меньшим бюджетом.
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Зачем брали тогда? Клоунада какая-то.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Вообще непонятная история с этим Роке. А главное, кто будет отвечать за этот трансфер?
Так бывает, когда спортдиром ставишь бывшего скаута-агента(Деку) . Если ему не дать по носу во время, то будет ещё хуже. В барсе с трансферами всегда была беда, но тогда деньги, хотя бы были
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Минус рычаг 🤣
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Ответ Log in
Молодцы не слить игрока после года в команде? Премию этому менеджменту!
Молодцы - в смысле Роке и агент, что в Аравию отказались)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хоть тут молодцы. Уверен, что если не в Барсе, так ещё где в Европе может себя попробывать и варианты с агентом найдут, а к шейхам всегда успеет.
Молодцы не слить игрока после года в команде? Премию этому менеджменту!
+4
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+4
Ну хоть тут молодцы. Уверен, что если не в Барсе, так ещё где в Европе может себя попробывать и варианты с агентом найдут, а к шейхам всегда успеет.
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Роке надо выйти на поле, чтобы кому-то забить, мой юный, перебравший Риго.
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
так, а кто мешает Рейнеру? клуб его в хорошие аренды отправлял - то что не вывез к нему вопрос, не к клубу.
А тут натурально купили ради покупки, и через полгода хотят его сплавить, даже не придумав план на него
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Ответ mantihor_e
странное поведение руководства Барсы, так хотели и ждали его, в центре нападения Лева не вывезет весь сезон, он уже мало вывозит, дайте полноценный шанс парню, продавайте неликвид вроде Лангле хоть за что-то или Рафинью за хорошие деньги
Ахаха, какое «продать Ленгле»? На него с трудом находятся предложения об АРЕНДЕ с частичной выплатой ЗП (!). А на Рафинью приходят недостаточно хорошие деньги, чтоб отбивать его трансфер и уход стабильного вингера, причём на оба фланга (при надобности). Оставаться с одним Ямалем справа и какой-то мутью типа Торреса на подмену слева/справа - это самоубийство.
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странное поведение руководства Барсы, так хотели и ждали его, в центре нападения Лева не вывезет весь сезон, он уже мало вывозит, дайте полноценный шанс парню, продавайте неликвид вроде Лангле хоть за что-то или Рафинью за хорошие деньги
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Ответ Egobrain
Норм бизнес, купить за 60, продать за сорок через полгода
А бонусы уже выплатили?
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может, вариант с Антони рассмотрят?
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Ответ V l a d
Ну и правильно! Ему только 19 лет, ещё вся карьера впереди, надо в Европе играть!
А мог бы уже начать кайфвовать как Рики пуч
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Тогда купили Вини, Родриго и Рейнера)) ты запомнил самое плохое )) может оба других служат ориентиром))
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Ответ Log in
Молодцы не слить игрока после года в команде? Премию этому менеджменту!
Роке только зимой перешел, его переход форсировали, сам он хотел присоединиться к барсе этим или следующим летом. Хави после пары матчей заигнорил игрока.
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Ему нужно дать шанс, 14 матчей не показатель, тем более большинство из них это 5-15 мин. Парень только что приехал из Бразилии, только осваивает системный футбол, пусть дают выходы на 75+. Там уже посмотрим в середине сезона, если не получится, то он и сам наверное не против будет уйти, тем более на 20-летнего бразильца всегда есть спрос.
Винисиус тоже сначала ничего не показал, в итоге 3-4 сезона и в тройке на ЗМ.
Молодец, что пошел на принцип, желаю доказать руководству и болельщикам обратное.
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Зачем покупали и так форсили как подмену Леве?
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Теперь многие латиноамериканцы задумаются о необходимости переходить в Барселону.
Скрытая антиреклама Барсы.
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блин, почему его Арсенал не берет? нужен же как раз такой парень
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Ответ Диандерталец
Вот зря вы так про шейхов-то. Ещё можно было об этом пару сезонов назад говорить, что туда только за деньгами ехать. Но сейчас там увеличили лимит на легов до 10 со следующего сезона. Т.е. заруба будет страшная. Туда уже не просто номер отбывать, а реально соревноваться надо ехать. Вон, лентяйство Бенза выбило из тройки Иттихад.
Ну хз, как по мне, всёравно больше искусственности в этом наблюдается до сих пор и скорее гонка в зп у них там. Ну у каждого своё мнение, и это замечательно)
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Ну в планах Роке нет завершения карьеры в столь раннем возрасте видимо, поэтому он к саудитам и не захотел)))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Молодцы - в смысле Роке и агент, что в Аравию отказались)
Ну вот лапорта и выпишет. А потом штраф, когда поймет, что можно было "продать"
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Ответ Диандерталец
Больше ведь нечем привлечь. Приходится выкручиваться, но то, что сам чемпионат стал серьёзнее и интереснее это факт. Следующий сезон будет просто бомбический. Просто в 10 командах по 10 топ игроков. Это уже точно будет на что посмотреть.
Лига ста сбитых летчиков)
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Ответ Алексей Скамейчук
Лига ста сбитых летчиков)
Они за сборную на Евро играли. Не сбитые вовсе.
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Вообще непонятная история с этим Роке. А главное, кто будет отвечать за этот трансфер?
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Ответ rusik krasav4ik
так, а кто мешает Рейнеру? клуб его в хорошие аренды отправлял - то что не вывез к нему вопрос, не к клубу. А тут натурально купили ради покупки, и через полгода хотят его сплавить, даже не придумав план на него
Его купили по наводке Деку,который сейчас работает в барсе. Изначально было понятно, что игрок не подходит барсе(не значит, что плохой).
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