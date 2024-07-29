Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль» после переговоров с «Барсой». Саудовцы рассматривают альтернативные варианты

Витор Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после переговоров между « » и «Барселоной» бразилец и его окружение отклонили первоначальное предложение саудовского клуба.

Отмечается, что «Аль-Хилаль» рассматривает других форвардов в возрасте до 21 года в качестве альтернативы – в частности, нападающего « » .

Ранее стало известно, что « » открыта к продаже Роке и запрашивает за 19-летнего форварда не менее 40 млн евро.