Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль» после переговоров с «Барсой». Саудовцы рассматривают альтернативные варианты
Витор Роке отказался переходить в «Аль-Хилаль».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, после переговоров между «Аль-Хилалем» и «Барселоной» бразилец и его окружение отклонили первоначальное предложение саудовского клуба.
Отмечается, что «Аль-Хилаль» рассматривает других форвардов в возрасте до 21 года в качестве альтернативы Роке – в частности, нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.
Ранее стало известно, что «Барселона» открыта к продаже Роке и запрашивает за 19-летнего форварда не менее 40 млн евро.
И зачем его вообще покупали за такие деньжища?!
Лапорта — это Бартомеу 2.0, только с меньшим бюджетом.
А тут натурально купили ради покупки, и через полгода хотят его сплавить, даже не придумав план на него
Винисиус тоже сначала ничего не показал, в итоге 3-4 сезона и в тройке на ЗМ.
Молодец, что пошел на принцип, желаю доказать руководству и болельщикам обратное.
Скрытая антиреклама Барсы.