У «Зенита» 18 ударов по воротам в двух первых турах РПЛ – меньше лишь у ЦСКА. У команды Семака 2 победы с общим счетом 8:0

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Зенит» показал один из худших результатов по ударам на старте сезона Мир РПЛ.

В первых двух матчах чемпионата против «Крыльев Советов» и «Рубина» команда Сергея Семака нанесла 18 ударов по воротам – реже по воротам соперника бил лишь ЦСКА (15 ударов). При этом «Зенит» реализовал 7 из 18 ударов без учета автоголов – 38% – и выиграл оба матча с общим счетом 8:0.

Лидером по данному показателю в первых матчах РПЛ стал «Оренбург» – 42 удара по воротам в матчах со «Спартаком» (2:0) и «Ахматом» (0:0).

69 комментариев
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Малое количество ударов, при большом количестве голов показывает высокий уровень бьющих и косвенно качество моментов.
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Ответ Всеволод Бобров
Тогда были сильные другие команды, щас ЦСКА, локо отвалились как минимум
А в 2019-м, например, ЦСКА, Локо и Спартак слабые были? Или Краснодар?
+20
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Семак пахан РПЛ. Можете сколько угодно говорить про бюджет клуба, но те же Боаш, Манчини и Луческу и с сильными легами так не доминировали
+37
-26
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Где автогол нашли? И почему не пишете процент реализации у остальных клубов?
Страшно признать, что у Зенита лучшая реализация.
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Wiley Fox, это что получается, очередной заговор против Спартака?
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Ответ Голос_Разума
Ничего нового, Семак играет в осторожный и трусливый футбол даже против средняков и аутсайдеров. Бегут только когда петух клюнет. А с таким составом играть на контратаках втройне легче против нищих соперников.
>Зенит
>играть на контратаках

Удивительно, как люди не стесняются демонстрировать, что вообще не смотрят РПЛ, на ветках про РПЛ.
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+8
Ответ luu
Wiley Fox зачем ты отвечаешь на мой коммент, при этом заблочив меня, ну неприятно тебе, то что я пишу, понимаю, но зачем сам лезешь в ветку-то ?
Wiley Fox - аватара Спартаковского Духа на этой Земле. Нельзя предъявлять ему претензии, это как сетовать на ветер за то, что он дует. Можно только читать потоки бессвязного параноидального бреда в слепом восхищении.
+7
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+6
Ответ QWertY
Семак пахан РПЛ. Можете сколько угодно говорить про бюджет клуба, но те же Боаш, Манчини и Луческу и с сильными легами так не доминировали
Тогда были сильные другие команды, щас ЦСКА, локо отвалились как минимум
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Ответ Miller83
Ты когда-нибудь видела, чтоб пылесосы еще и по воротам часто били? Такие многофункциональные девайсы прошивать надо. Не боись, босс позвонит куда надо, мастера выпишет, все поправят. А заодно и метки кому надо пошлет, пусть эти удары погостеприимнее, да почаще принимают. Так-сяк, титулик склепаете к дате. Странно, как нас еще не "попросили" организовать Личке ад, чтоб сам поскорее уволился, аки Ивич. Ну да еще не вечер.
>Личке ад, чтоб сам поскорее уволился

Да зачем? Тренер уровня Динамо как раз. За пятёрку поборется.
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Ответ luu
Малое количество ударов, при большом количестве голов показывает высокий уровень бьющих и косвенно качество моментов.
А xG тогда что показывает, если не качество моментов? У Зенита он в районе 3х.
Так что количество ударов говорит только о качестве ударов, везении и убогости вратарей. Но никак не о качестве моментов
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Ответ luu
Wiley Fox зачем ты отвечаешь на мой коммент, при этом заблочив меня, ну неприятно тебе, то что я пишу, понимаю, но зачем сам лезешь в ветку-то ?
Он меня забанил после безобидного комментарии, не очень адекватно себя ведет, заговоры какие-то ищет постоянно
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Очередной загавар
Пора заремовским сниматься
Бггг
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Это нормально для Семака. У него всегда идет розыгрыш мяча "до верного", подобной статистикой отличался не только "Зенит" в прошлые годы, но даже "Уфа", когда Семак ее тренировал.

Тут скорее наоборот: если "Зенит" начинает чаще бить по воротам, то это означает, что в игре что-то не ладится.
+7
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Ответ idjon503
А xG тогда что показывает, если не качество моментов? У Зенита он в районе 3х. Так что количество ударов говорит только о качестве ударов, везении и убогости вратарей. Но никак не о качестве моментов
хG - несовершенная модель и не истина в последней инстанции.
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Ответ luu
Wiley Fox зачем ты отвечаешь на мой коммент, при этом заблочив меня, ну неприятно тебе, то что я пишу, понимаю, но зачем сам лезешь в ветку-то ?
Не вы первый, не вы последний, кого заблочил этот пропагандист Всемирного заговора Газпрома. 😁 У него на сайте односторонняя связь. Читайте, но не отвечайте. Старик древний . Что с него взять?
+2
0
+2
Ответ luu
Малое количество ударов, при большом количестве голов показывает высокий уровень бьющих и косвенно качество моментов.
Wiley Fox зачем ты отвечаешь на мой коммент, при этом заблочив меня, ну неприятно тебе, то что я пишу, понимаю, но зачем сам лезешь в ветку-то ?
+4
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Редко, да метко !!
Пусть лучше так будет, чем, как иногда бывает у Зенита - бьёт по воротам огромное количество раз и не забивает. Как с Оренбургом в прошлом сезоне.
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У "Богданыча" постепенно проявляется стиль) Аналитика на уровне цифр и прочих прогрессивных статистик заставляет говорить, что пусть это будет не Совершенная агрессивная версия суатгейтовщины, но реальная тактика. По игре видно, что мощны)
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Ответ Всеволод Бобров
Ну про это и разговор, что тут не Зенит сильный, по мне это самый слабый Зенит , слабее только у Луческу был.
То есть Клаудиньо слабее Дриусси, Барриос слабее Ерохина, Эракович слабее Мевли, а Касьерра слабее Заболотного? ) фанбои Семака это нечто, конечно ))

Ни у одного тренера Зенита не было такого глубокого состава как сейчас у Семака, стартовый, состав был сильнее разве что у Боаша, но там некого было выпускать с лавки.
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Ответ Всеволод Бобров
Тогда были сильные другие команды, щас ЦСКА, локо отвалились как минимум
Как же так, а нам тут рассказывали, что в прошлом сезоне был самый сильный Краснодар и суперсильное Динамо.
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Ответ Бульон Швепс
Можно ударить раз 30 по воробьям и не забить,а можно ударить раз 6 и забить 3.Хе хе)
Помнится, в матче со Спартаком, у них ни одного удара, а счёт 1:1. Ловрен тогда неудачно скинул мяч в свои ворота.
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Ответ Всеволод Бобров
Спартак всегда слабый из-за своего менеджмента, ЦСКА уже сдулся к 19 году, старики ушли, а перестройка не удалась, последний нормальный ЦСКА был в сезоне 17/18. Локо не помню, что из себя представлял, но тоже не лучшего образца явно. Плюс щас по бабкам у Зенита огромный отрыв от остальных.
это все обычное бла-бла-бла.
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Лучше меньше да лучше!
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Ответ Owen_the_Simple
Тот Спартак чем от нынешнего отличается?
Ну состав открой, даже в 10 -11 годах Спартак был намного сильнее, чем сейчас, Зенит тоже, но чемпионаты брал намного реже, чем сейчас. Или ты считаешь, что этот Зенит обыграл бы тот с Халком, Гараем, Витселем и так далее? Который один раз только чемпионат выиграл.
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Ответ Owen_the_Simple
>Зенит >играть на контратаках Удивительно, как люди не стесняются демонстрировать, что вообще не смотрят РПЛ, на ветках про РПЛ.
Игра на контратаках с владением 70%.
А в говорите, что Семак физрук. А он новые методы выдумывает, революцию практически устроил.
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Ответ Всеволод Бобров
Зенит отскакивает, но скоро ему конец
В конце сезона обязательно отскочит победой в чемпионате!
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Ответ Анатолий Дмитриевич
А в 2019-м, например, ЦСКА, Локо и Спартак слабые были? Или Краснодар?
Спартак всегда слабый из-за своего менеджмента, ЦСКА уже сдулся к 19 году, старики ушли, а перестройка не удалась, последний нормальный ЦСКА был в сезоне 17/18. Локо не помню, что из себя представлял, но тоже не лучшего образца явно. Плюс щас по бабкам у Зенита огромный отрыв от остальных.
+8
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Открыли Америку блин.
Давняя страсть Богданыча, чтобы команда с мячом заходила в ворота. До последнего будут "улучшать позицию", вместо того, чтобы бить.
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За 2 матча 13 ударов в створ и 8 забитых мячей. У Зенита в этом сезоне реализация на уровне топовых европейских команд.
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У много бьющих по воротам команд в РПЛ, сколько из них летело в створ ворот ? Зенит так давно играет, разыгрывая мяч на подступах к штрафной и в ней самой.
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