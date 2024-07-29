У «Зенита» 18 ударов по воротам в двух первых турах РПЛ – меньше лишь у ЦСКА. У команды Семака 2 победы с общим счетом 8:0

«Зенит» показал один из худших результатов по ударам на старте сезона Мир РПЛ.

В первых двух матчах чемпионата против «Крыльев Советов» и «Рубина» команда Сергея Семака нанесла 18 ударов по воротам – реже по воротам соперника бил лишь (15 ударов). При этом « » реализовал 7 из 18 ударов без учета автоголов – 38% – и выиграл оба матча с общим счетом 8:0.

Лидером по данному показателю в первых матчах стал « » – 42 удара по воротам в матчах со «Спартаком» (2:0) и «Ахматом» (0:0).