У «Зенита» 18 ударов по воротам в двух первых турах РПЛ – меньше лишь у ЦСКА. У команды Семака 2 победы с общим счетом 8:0
«Зенит» показал один из худших результатов по ударам на старте сезона Мир РПЛ.
В первых двух матчах чемпионата против «Крыльев Советов» и «Рубина» команда Сергея Семака нанесла 18 ударов по воротам – реже по воротам соперника бил лишь ЦСКА (15 ударов). При этом «Зенит» реализовал 7 из 18 ударов без учета автоголов – 38% – и выиграл оба матча с общим счетом 8:0.
Лидером по данному показателю в первых матчах РПЛ стал «Оренбург» – 42 удара по воротам в матчах со «Спартаком» (2:0) и «Ахматом» (0:0).
Страшно признать, что у Зенита лучшая реализация.
>играть на контратаках
Удивительно, как люди не стесняются демонстрировать, что вообще не смотрят РПЛ, на ветках про РПЛ.
Да зачем? Тренер уровня Динамо как раз. За пятёрку поборется.
Так что количество ударов говорит только о качестве ударов, везении и убогости вратарей. Но никак не о качестве моментов
Пора заремовским сниматься
Бггг
Тут скорее наоборот: если "Зенит" начинает чаще бить по воротам, то это означает, что в игре что-то не ладится.
Пусть лучше так будет, чем, как иногда бывает у Зенита - бьёт по воротам огромное количество раз и не забивает. Как с Оренбургом в прошлом сезоне.
Ни у одного тренера Зенита не было такого глубокого состава как сейчас у Семака, стартовый, состав был сильнее разве что у Боаша, но там некого было выпускать с лавки.
А в говорите, что Семак физрук. А он новые методы выдумывает, революцию практически устроил.
Давняя страсть Богданыча, чтобы команда с мячом заходила в ворота. До последнего будут "улучшать позицию", вместо того, чтобы бить.