Сампаоли извинился за реплику «Дембеле играет как аутист»: «Сейчас нужно быть как никогда осторожным со словами»
Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом.
Ранее бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ» и заявив, что Дембеле «играет как аутист».
«Пояснение к моему интервью So Foot: у меня не было намерения ссылаться на аутизм. Прошу прощения у всех.
Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас нужно быть как никогда осторожным с используемыми словами», – написал Хорхе Сампаоли.
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Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами.
Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!"
Классика 🤷🏻♂️
Ну и что именно в словах Сампаоли «по делу»? У футбола Дембеле нет ничего общего с аутизмом. Хорхе реально с ничего взял и оскорбил людей с тяжёлым врождённым заболеванием
Мир стал рафинированным. Обиженных море. Даже на вроде бы не обидные,а шуточные вещи.
А тут в его речи больные люди фигурируют.
В общем..."Следи за собой, будь осторожен."(с)
В данном случае, следи за своей речью, особенно если ты публичный человек.