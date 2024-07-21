Сампаоли извинился за реплику «Дембеле играет как аутист»: «Сейчас нужно быть как никогда осторожным со словами»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2024 Хорхе Сампаоли Усман Дембеле Футбол

Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом.

Ранее бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ» и заявив, что Дембеле «играет как аутист».

«Пояснение к моему интервью So Foot: у меня не было намерения ссылаться на аутизм. Прошу прощения у всех.

Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас нужно быть как никогда осторожным с используемыми словами», – написал Хорхе Сампаоли

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем унижать аутистов сравнивая их с дембелякой
+34
-4
+30
Дембеле реально играет как даун
+23
-4
+19
Чтож ты фраер…
+19
-2
+17
Ответ vtsch4svws
Дембеле реально играет как даун
В вашем комментарии есть два лишних слова.
+13
0
+13
Пользователи спортса: "Как же надоела эта вечная западная толерантность! Вы этих своих африканцев ещё в одно место поцелуйте! Культура отмены - чума XXI века! Доколе?!"
Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами.
Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!"

Классика 🤷🏻‍♂️
+24
-12
+12
Ответ Арчибалрог
Пользователи спортса: "Как же надоела эта вечная западная толерантность! Вы этих своих африканцев ещё в одно место поцелуйте! Культура отмены - чума XXI века! Доколе?!" Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами. Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!" Классика 🤷🏻‍♂️
В комментариях 99% плюсодрочеров-флюгеров.
+13
-5
+8
Согласен, со словами нужно быть очень аккуратным. И молодец Сампаоли, что извинился. Ну вспомните, хотя бы, фильм с Томом Крузом и Дастином Хоффманом. Ну и какой Дембеле аутист? Не надо оскорблять аутистов! Эти люди могут быть очень талантливыми, в отличии от французского футболиста.
+3
0
+3
"Сейчас нужно быть как никогда осторожным с используемыми словами»," – до одного аргентинца эта древняя истина уже дошла. Ждем появления следующего.
+5
-3
+2
Ответ EminenceGrise
В вашем комментарии есть два лишних слова.
Центральные три)
+1
0
+1
Ответ EminenceGrise
В вашем комментарии есть два лишних слова.
Три
+1
0
+1
Ответ Арчибалрог
Пользователи спортса: "Как же надоела эта вечная западная толерантность! Вы этих своих африканцев ещё в одно место поцелуйте! Культура отмены - чума XXI века! Доколе?!" Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами. Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!" Классика 🤷🏻‍♂️
Ну а как излишняя толерантность французов связана с бескультурьем аргентинцев? И то, и другое правда.
Ну и что именно в словах Сампаоли «по делу»? У футбола Дембеле нет ничего общего с аутизмом. Хорхе реально с ничего взял и оскорбил людей с тяжёлым врождённым заболеванием
+2
-1
+1
Когда дед выражается как дед, но это известный дед.
+1
0
+1
Жаль этого добряка))
0
0
0
По смыслу он, конечно, прав..
0
0
0
Все так любят извиняться. И даже когда этого не требуется
0
0
0
Какой же публичная часть нации в Аргентине тупая, это просто аут.
0
0
0
Я так понимаю аутисты обиделись что их сравнивают с Дембеле.
0
0
0
Барселонское прошлое обязывает)
0
0
0
"На словах он Лев Толстой…" (с)
0
0
0
Ну понятно прогрессивная общественность намекнула, что не мешало бы пояснить за базар
0
0
0
Ответ Арчибалрог
Пользователи спортса: "Как же надоела эта вечная западная толерантность! Вы этих своих африканцев ещё в одно место поцелуйте! Культура отмены - чума XXI века! Доколе?!" Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами. Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!" Классика 🤷🏻‍♂️
пользователь спортс = флюгер
+1
-1
0
Сейчас нужно быть как никогда осторожным со словами, когда тема касается аутистов.
0
0
0
Ответ Арчибалрог
Пользователи спортса: "Как же надоела эта вечная западная толерантность! Вы этих своих африканцев ещё в одно место поцелуйте! Культура отмены - чума XXI века! Доколе?!" Некоторые футболисты и тренеры называют вещи своими именами, но грубыми словами. Пользователи спортса: "Фу, какое быдло! Отвратительно! У всех аргентинцев комплекс маленького человека! ФИФА, дайте им бан за это!" Классика 🤷🏻‍♂️
Как же точно)
0
0
0
варианты: интроверт конченный, имбецил прокачанный
0
0
0
Это точно.
Мир стал рафинированным. Обиженных море. Даже на вроде бы не обидные,а шуточные вещи.
А тут в его речи больные люди фигурируют.
В общем..."Следи за собой, будь осторожен."(с)
В данном случае, следи за своей речью, особенно если ты публичный человек.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий