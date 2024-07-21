Сампаоли извинился за реплику «Дембеле играет как аутист»: «Сейчас нужно быть как никогда осторожным со словами»

Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом.

Ранее бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на , отдельно отметив игру вингера « » и заявив, что «играет как аутист».

«Пояснение к моему интервью So Foot: у меня не было намерения ссылаться на аутизм. Прошу прощения у всех.

Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас нужно быть как никогда осторожным с используемыми словами», – написал .

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