Стали известны цены самых дорогих игроков нового сезона Мир РПЛ.

В фэнтези-турнире на Спортсе наиболее высокую стоимость получили форварды (« » Москва), (« ») и (« »). Они будут стоить 9,5 млн.

Тюкавин по сравнению с прошлым сезоном подорожал на 2 млн, Кассьерра – на 1,5, Кордоба – на 1.

Остальные игроки РПЛ будут стоить 9 млн и меньше.

Запуск фэнтези РПЛ-2024/25 – в ближайшее время на Спортсе.