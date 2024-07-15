Тюкавин, Кассьерра и Кордоба – самые дорогие игроки фэнтези РПЛ-2024/25 на Спортсе. Они стоят 9,5
Стали известны цены самых дорогих игроков нового сезона Мир РПЛ.
В фэнтези-турнире на Спортсе наиболее высокую стоимость получили форварды Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Матео Кассьерра («Зенит») и Джон Кордоба («Краснодар»). Они будут стоить 9,5 млн.
Тюкавин по сравнению с прошлым сезоном подорожал на 2 млн, Кассьерра – на 1,5, Кордоба – на 1.
Остальные игроки РПЛ будут стоить 9 млн и меньше.
Запуск фэнтези РПЛ-2024/25 – в ближайшее время на Спортсе.
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