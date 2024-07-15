Тюкавин, Кассьерра и Кордоба – самые дорогие игроки фэнтези РПЛ-2024/25 на Спортсе. Они стоят 9,5

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Краснодар Фэнтези Джон Кордоба Матео Кассьерра Константин Тюкавин Футбол

Стали известны цены самых дорогих игроков нового сезона Мир РПЛ.

В фэнтези-турнире на Спортсе наиболее высокую стоимость получили форварды Константин ТюкавинДинамо» Москва), Матео КассьерраЗенит») и Джон КордобаКраснодар»). Они будут стоить 9,5 млн.

Тюкавин по сравнению с прошлым сезоном подорожал на 2 млн, Кассьерра – на 1,5, Кордоба – на 1. 

Остальные игроки РПЛ будут стоить 9 млн и меньше.

Запуск фэнтези РПЛ-2024/25 – в ближайшее время на Спортсе.

6 комментариев
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Телячьи котлеты 2-25, филе - 2-25, водка - однако!
- ресторанная наценкас.
-Однако!
+10
-1
+9
Ответ Игорь Брага
Дороговато
Время такое. Инфляция.
+4
-1
+3
Дороговато
+2
-1
+1
Ответ noodles74
Телячьи котлеты 2-25, филе - 2-25, водка - однако! - ресторанная наценкас. -Однако!
Торг здесь неуместен!
+2
-1
+1
Ну наконец-то
+1
-1
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