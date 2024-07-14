Баббель о Беллингеме: «Начинает думать, что он суперзвезда, а игроки вокруг него недостаточно хороши. Он ныряет, падает, если к нему прикоснуться. У Сака, Мусиалы этого нет»

Маркус Баббель подверг критике Джуда Беллингема.

«Не уверен, какая позиция лучше всего подойдет , потому что он бегает повсюду.

У меня такое ощущение, что теперь он начинает думать, что он суперзвезда. И мне не нравится такое отношение. Вы не увидите этого у таких игроков, как, скажем, или .

Что касается Беллингема, если к нему хоть немного прикоснуться, он всегда ныряет, всегда падает. У него не очень хороший язык тела, когда в матчах дела у него идут не так, как надо.

Беллингему сейчас 21 год, и все уважают его, потому что он прирожденный лидер, но меня беспокоит, что он считает, что игроки вокруг него недостаточно хороши. Он должен показывать свое лидерство на поле и делать все возможное, чтобы победить, но также признать, что в команде важен каждый.

Беллингем умеет справляться с давлением – он перешел в « » и выиграл и Лигу чемпионов. Но он не похож на себя в футболке сборной Англии – в его голове происходит столько всего, что возможно, ему трудно мотивировать себя на матчи против не таких больших стран вроде Сербии и Словакии.

Я очень надеюсь, что, когда турнир закончится, он уйдет в отпуск и подумает: «Ну, может быть, Маркус Баббель и прав», – заявил экс-игрок «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии NewBettingOffers.co.uk.

Сегодня сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

Хаманн о Беллингеме: «Не нравится его поведение. Он как бы говорит: «Если я не забиваю, не забивает никто». Нужно уважать партнеров. Посмотрим, что будет с ним через 2-3 года»

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