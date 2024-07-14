Баббель о Беллингеме: «Начинает думать, что он суперзвезда, а игроки вокруг него недостаточно хороши. Он ныряет, падает, если к нему прикоснуться. У Сака, Мусиалы этого нет»

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Маркус Баббель подверг критике Джуда Беллингема.

«Не уверен, какая позиция лучше всего подойдет Джуду Беллингему, потому что он бегает повсюду.

У меня такое ощущение, что теперь он начинает думать, что он суперзвезда. И мне не нравится такое отношение. Вы не увидите этого у таких игроков, как, скажем, Букайо Сака или Джамал Мусиала.

Что касается Беллингема, если к нему хоть немного прикоснуться, он всегда ныряет, всегда падает. У него не очень хороший язык тела, когда в матчах дела у него идут не так, как надо.

Беллингему сейчас 21 год, и все уважают его, потому что он прирожденный лидер, но меня беспокоит, что он считает, что игроки вокруг него недостаточно хороши. Он должен показывать свое лидерство на поле и делать все возможное, чтобы победить, но также признать, что в команде важен каждый.

Беллингем умеет справляться с давлением – он перешел в «Реал» и выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. Но он не похож на себя в футболке сборной Англии – в его голове происходит столько всего, что возможно, ему трудно мотивировать себя на матчи против не таких больших стран вроде Сербии и Словакии.

Я очень надеюсь, что, когда турнир закончится, он уйдет в отпуск и подумает: «Ну, может быть, Маркус Баббель и прав», – заявил экс-игрок «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии NewBettingOffers.co.uk.

Сегодня сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

Хаманн о Беллингеме: «Не нравится его поведение. Он как бы говорит: «Если я не забиваю, не забивает никто». Нужно уважать партнеров. Посмотрим, что будет с ним через 2-3 года»

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26 комментариев
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Ответ tony
А знаете чего еще нет у Сака и Мусиалы? Победы в ЛЧ и Золотого Мяча, который получит Беллингем в этом году)
Аргумент. Он поэтому больше истерит??
+29
-6
+23
Мне тоже кажется что Беллингему не хватает привычного окружения.Реал наигранная команда,сборная хоть и состоит вроде из звезд представляет собой что угодно но не команду.И почему писюк Беллингем должен тащить сборную?Может спросить у Кейна и других дядь поопытнее?)
+27
-8
+19
Да, порой чувствуется в отличие от Джамаля и Ямаля, и проскакивает у него такое.
+19
-8
+11
Слишком много споров с судьёй, у Джуда были с этим проблемы и в Германии. А симуляциями нужно начинать бороться и наказывать
+5
0
+5
Ответ cr8psnrqyk
Аргумент. Он поэтому больше истерит??
Ну а как же. Претенденты на ЗМ бывают еще какими истеричками)
+7
-2
+5
Белингем понторез
+7
-3
+4
ну вообще базу выдал про этого чсвшника
+4
-1
+3
Школа Реала
+17
-15
+2
Вот это реально так!
+5
-3
+2
Да почему недавно об этом как раз подумала, надо же
+3
-1
+2
Слишком быстро взлетел...
Сейчас мбаппе его немного приземлит..почувствует кто там супер звезда.
Ждём настоящего командного Джуда,которому не надо забивать по 20 за сезон.
+2
0
+2
Ответ tony
А знаете чего еще нет у Сака и Мусиалы? Победы в ЛЧ и Золотого Мяча, который получит Беллингем в этом году)
У Мусиалы есть ЛЧ.
+3
-1
+2
Ответ deadjoker
А он тащит? :) он в сезоне топово отыграл первые пол года, потом сразу пропал как в Реале так и в сборной. В сборной его вообще лучше бы посадить, толку 0, только рамсит со всеми
Да читайте вы все текст статьи.)Ему тащить сборную предлагает Баббель а не я.))
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Ответ Аврал
Мне тоже кажется что Беллингему не хватает привычного окружения.Реал наигранная команда,сборная хоть и состоит вроде из звезд представляет собой что угодно но не команду.И почему писюк Беллингем должен тащить сборную?Может спросить у Кейна и других дядь поопытнее?)
Дело не в окружении. Он же себя и в Боруссии так вел, даже конфликты были.
+2
-1
+1
Ну Биллингем не прям звездится как наши Джорданы и тд…
Он умный и честолюбивый, он видит, что много показывает и от него прет уверенностью, у него ощущения, будто он вышел во двор, скорее с превосходством….
Поэтому понты обоснованы и для высоких достижений это нужно….
Да и не дельфин он особо то (а по ногам получает очень много)
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Некое высокомерие у него определённо присутствует.
Но если это игре и команде не мешает, то пусть радуется
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еще редко кто говорит о том, что при всем атлетизме Беллингем - ну абсолютно медленный и предсказуемый в работе с мячом игрок. Несколько раз переложить под удобную ногу, сделать 8 касаний. Это окей, если ты создаешь паузу при забеганиях и открываниях партнеров, как это делали Хави, Месси, Иньеста, но после дриблинга Джуда все оборонительные игроки спокойно успевают занять позиции и возвращают систему. Мне не хватает в его игре разрезающих оборону действий.
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Кстати да он реально симулянт хихихи
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Ответ reus
Да, порой чувствуется в отличие от Джамаля и Ямаля, и проскакивает у него такое.
Ямалю только 16, он даже не понимает толком, какой величины его звезда. Если сохранит уровень лет до 19-20, то звоночки могут начатсья
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Короче, в Мадриде собрались одни пауки.. Такое уже было.. ☝️
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Ответ Аврал
Мне тоже кажется что Беллингему не хватает привычного окружения.Реал наигранная команда,сборная хоть и состоит вроде из звезд представляет собой что угодно но не команду.И почему писюк Беллингем должен тащить сборную?Может спросить у Кейна и других дядь поопытнее?)
А он её тащит? Да, забил важнейший гол в 1/8. А после этого "тащили" уже совсем другие.
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Интересно, а как они это определяют?) в интервью он всегда максимально уважителен. Видимо, некоторые научились читать мысли
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