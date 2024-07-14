Вендел не хочет уходить из «Зенита», его все устраивает в клубе (Legalbet)
Вендел готов остаться в «Зените».
Как сообщает Legalbet, неделю назад агент 26-летнего бразильца Тиаго Рибейро прилетал в Санкт-Петербург с целью изучить ситуацию вокруг игрока.
Сам Вендел не намерен уходить из «Зенита», ему все нравится в клубе.
Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Галатасарай».
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 123 матча за команду, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.
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Даже не знаю так ли нужен этот серб из Серии А за 20+
Не в бровь, а в глаз как говорится
Кассьера хороший нап, но часто растворяется на поле. Зениту бы игрока вроде Кордобы и вообще бед бы не знали.