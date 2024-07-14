Вендел не хочет уходить из «Зенита», его все устраивает в клубе (Legalbet)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Футбол

Вендел готов остаться в «Зените».

Как сообщает Legalbet, неделю назад агент 26-летнего бразильца Тиаго Рибейро прилетал в Санкт-Петербург с целью изучить ситуацию вокруг игрока.

Сам Вендел не намерен уходить из «Зенита», ему все нравится в клубе.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Галатасарай».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 123 матча за команду, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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43 комментария
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вчера был хорош))
+50
-7
+43
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Ну вам и баблище не помогает! Вспомни, как закупили целую когорту португальцев,Манише,Дарлей и К. И что? Где результат?
+36
-2
+34
Вчера играл очень мощно,хоть и привез,но там уже азарт разыгрался.
+29
-5
+24
С Глушенковым видимо поиграл и передумал. Интересно стало по ходу.
+28
-5
+23
Не устраивало только общество людей с ромбиком на футболке, говорящих за всю Россию
+42
-21
+21
Ответ Александр Жердин
Ну вам и баблище не помогает! Вспомни, как закупили целую когорту португальцев,Манише,Дарлей и К. И что? Где результат?
Это другое 😄
+18
0
+18
Ну и отлично, когда его ставят как 10 номер он играет ярче чем когда заставляют с Барриосом работать на разрушение

Даже не знаю так ли нужен этот серб из Серии А за 20+
+24
-7
+17
Вендел с Глушенковым очень перспективная связка, вчера очень агрессивно сыграли и сделали результат.
+14
-3
+11
Ответ SMART789
Ну и отлично, когда его ставят как 10 номер он играет ярче чем когда заставляют с Барриосом работать на разрушение Даже не знаю так ли нужен этот серб из Серии А за 20+
За 15 нужен) Вторая качественная восьмерка нужна, особенно, если Клауд всё
+10
-1
+9
Вендел + Глушенков = похороны для соперников!
+13
-6
+7
Ответ cektor
вчера был хорош))
Да лучший, даже с потерей в центре.
+11
-6
+5
Хорошая связка с Глушенковым будет в этом сезоне удачи
+9
-5
+4
Ответ Александр Жердин
Ну вам и баблище не помогает! Вспомни, как закупили целую когорту португальцев,Манише,Дарлей и К. И что? Где результат?
Чем почётное 8 место не результат?
+3
0
+3
Ответ Бонд0077
Вендел ,Глушенков,Соболев будет шикарное трио. Саня быстро бежит. Пригодится
Соболева в Спартак. На всю карьеру. Или в Химки.
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Это другое 😄
Да это -по умолчанию. И Москва у нас живёт исключительно на то, что сама заработала. Только вот 86 процентов бюджета по странней причине отжала со всей России.
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Ответ Den-is
Не устраивало только общество людей с ромбиком на футболке, говорящих за всю Россию
Вас кстати усердно минусуют эти самые товарищи)))
Не в бровь, а в глаз как говорится
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Ответ SMART789
Ну и отлично, когда его ставят как 10 номер он играет ярче чем когда заставляют с Барриосом работать на разрушение Даже не знаю так ли нужен этот серб из Серии А за 20+
Лучше бы оставили Клаудиньо и Вендела, да выписали бы классного габаритного форварда.
Кассьера хороший нап, но часто растворяется на поле. Зениту бы игрока вроде Кордобы и вообще бед бы не знали.
+2
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Замечательно! Спасибо за матч на Суперкубок!👏
+1
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Ответ Ковид 07.10.52
А чего уходить, играешь в полноги 30 игр, а платят, как в Европе за 50 игр.
с спартаком только 4 игры было, учите матчасть
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Появились новые партнёры, вчера с Максом удачно взаимодействовали. Подъедет ещё Илич и Вендел будет играть весь контракт, а дальше видно будет. Уйдёт ли свободным агентом или переподпишут и продадут.
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Наконец-то привезли нормального левого вингера после Малкома, а не Артура с Бакаевым. Теперь можно и в футбол поиграть
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Ответ Всё знаю
Турки не дадут столько бабок, сколько в газовом достоянии. Понятное дело, что он не собирается уходить от такой кормушки.
это факт))пойдет по пути халка.будет средним футболистом уровня нашего болота)в европу ему путь заказан.но сам виноват.кто то выбирает футбол а кто то деньги.каждому свое
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Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Баблище вовсе не всегда решает. Сколько Зенит упустил чемпионств, после 2007 года, имея при этом баблище, выигрывал Рубин 2 раза, ЦСКА 3 раза, Локо , спартачок по разу.
0
0
0
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Баблище вовсе не всегда решает. Сколько Зенит упустил чемпионств, после 2007 года, имея при этом баблище, выигрывал Рубин 2 раза, ЦСКА 3 раза, Локо , спартачок по разу.
0
0
0
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Баблище вовсе не всегда решает. Сколько Зенит упустил чемпионств, после 2007 года, имея при этом баблище, выигрывал Рубин 2 раза, ЦСКА 3 раза, Локо , спартачок по разу.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Завидно?
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Хороша новость👍👍👍 желаю удачи чтобы матчи проходили без травм карточек
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Да, уж. Пара: Вендел - Глушенков — это похоронная музыка, с оркестром для соперника. 😂😹🤣
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А может все таки уйдет?
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