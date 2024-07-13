Семак о Суперкубке: «Если «Зенит» побеждает, значит, заслуживает этого. Глушенков провел потрясающий матч»
Сергей Семак высказался о завоевании OLIMPBET Суперкубка России.
«Зенит» взял трофей, одержав победу над «Краснодаром» со счетом 4:2. Новичок сине-бело-голубых Максим Глушенков сделал дубль.
– Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем.
Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили.
– Что скажете об игре Глушенкова?
– Максим – игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провел потрясающий матч, – сказал главный тренер «Зенита».
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20 миллионов - даже не четверть годового бюджета клуба, а потеря таких игроков может поставить под удар результаты сезона.
Лучше завалим деньгами :)
И подругу найдём из Питера, покрасивее чем нынешняя.
Даже десять подруг.
Давно предлагал включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
Жаль, МакДональдс из России ушел. Хорошее селфи мог бы сделать Глушенков в обнимку с пластиковым клоуном.