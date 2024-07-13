Семак о Суперкубке: «Если «Зенит» побеждает, значит, заслуживает этого. Глушенков провел потрясающий матч»

Сергей Семак высказался о завоевании OLIMPBET Суперкубка России.

« » взял трофей, одержав победу над « » со счетом 4:2. Новичок сине-бело-голубых сделал дубль.

– Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем.

Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили.

– Что скажете об игре Глушенкова?

– Максим – игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провел потрясающий матч, – сказал главный тренер «Зенита».

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