Семак о Суперкубке: «Если «Зенит» побеждает, значит, заслуживает этого. Глушенков провел потрясающий матч»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Сергей Семак высказался о завоевании OLIMPBET Суперкубка России.

«Зенит» взял трофей, одержав победу над «Краснодаром» со счетом 4:2. Новичок сине-бело-голубых Максим Глушенков сделал дубль. 

– Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем.

Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили.

– Что скажете об игре Глушенкова?

– Максим – игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провел потрясающий матч, – сказал главный тренер «Зенита». 

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16 комментариев
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Глушенков первый официальный матч - сразу трофей. Ради этого и переходят в Зенит
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+14
Ответ Groznyi2024
Глушенков первый официальный матч - сразу трофей. Ради этого и переходят в Зенит
Соболев не успел и кусает плавники 🐬
+7
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+6
что значит сил не хватило? а Краснодар что на пик формы вышел? Просто надо быть внимательнее и обрезать всю команду как Венделл, но ладно ему простительно за созидание, а второй гол там Де Брюйне исполнил на уровне Кравцова или наоборот
+8
-3
+5
Вопросы по игре во втором тайме есть. После 3:0 в первом тайме на второй не вышли. Макс провёл матч на высоком уровне и ему больше всех по ногам доставалось.
+4
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+4
Ответ Злодей Спб
Неравноценный размен. 20 миллионов - даже не четверть годового бюджета клуба, а потеря таких игроков может поставить под удар результаты сезона. Лучше завалим деньгами :) И подругу найдём из Питера, покрасивее чем нынешняя. Даже десять подруг. Давно предлагал включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
Гарем, вилла, трофеи и персональных клоунов, которым можно передавать привет
+3
0
+3
Легчайшая (с)
+2
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+2
Ответ Циник Петербургский
Надеюсь, Глушенков будет только прогрессировать, а года через 2-3 Зенит продаст его в Европу за 20-30 миллионов евро. Или даже дороже.
Неравноценный размен.

20 миллионов - даже не четверть годового бюджета клуба, а потеря таких игроков может поставить под удар результаты сезона.

Лучше завалим деньгами :)

И подругу найдём из Питера, покрасивее чем нынешняя.

Даже десять подруг.

Давно предлагал включить гарем в соц. пакет работников Газпрома.
+4
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+2
Надеюсь, Глушенков будет только прогрессировать, а года через 2-3 Зенит продаст его в Европу за 20-30 миллионов евро. Или даже дороже.
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Зенит опять успокоился показалось,но с какой же легкостью забивали в ворота Кранодара. Запас у Зенита огромный.
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разочарование, это Мостовой и Артур
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Макс красавец, отлично влился в нашу команду!
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Глушенков вписался в команду на все 💯
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Ответ Иван Тасминский
Гарем, вилла, трофеи и персональных клоунов, которым можно передавать привет
)))
Жаль, МакДональдс из России ушел. Хорошее селфи мог бы сделать Глушенков в обнимку с пластиковым клоуном.
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Ответ S. A.
Ради халявных трофеев, которым грош цена
А чему же цена? Везде в Европе есть такой трофей
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