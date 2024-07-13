Де ла Фуэнте о критике Мораты: «Он считался бы легендой в другой стране, но в Испании нам трудно признать хорошее. У Альваро статистика суперзвезды»
Луис де ла Фуэнте оценил критику в адрес игры Альваро Мораты.
Форвард сборной Испании забил один гол в шести матчах на Евро-2024.
«В Испании нам трудно признать то хорошее, что у нас есть. Альваро Мората – яркий тому пример. У него статистика суперзвезды.
Он четвертый в списке лучших бомбардиров сборной Испании, третий – в истории Евро [за сборную]. Он выигрывал клубные титулы на топовом уровне.
В другой стране он бы считался легендой. Но у нас с этим сложности. Я поддерживаю его на все 100 процентов.
У Альваро есть поддержка партнеров по команде и тренеров, и им неловко из-за отношения к нему определенного сектора прессы», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
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Разумеется его критикуют
Но, конечно не "легенда", как говорит де Ла Фуенте. Странно было бы от тренера перед финалом о капитане другое услышать. Тоже понятно
у него агент уровня "Бог"
ЧМ 2010, Озил выходит один на один, откуда не возьмись, Рамос настигает Месута, и спасает команду
ЧМ 2010 Икер вытаскивает пенальти Кардозо с Парагваем
Евро 2008, Италия-Испания, Икер вытаскивает несколько ударов Итальянцев с пенальти...
Ты футбол с 2018 года смотришь да?
Да и над Торресом угорали и критиковалине меньше, в его время.
Ну насколько я помню