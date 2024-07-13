Де ла Фуэнте о критике Мораты: «Он считался бы легендой в другой стране, но в Испании нам трудно признать хорошее. У Альваро статистика суперзвезды»

Луис де ла Фуэнте оценил критику в адрес игры Альваро Мораты.

Форвард сборной Испании забил один гол в шести матчах на .

«В Испании нам трудно признать то хорошее, что у нас есть. – яркий тому пример. У него статистика суперзвезды.

Он четвертый в списке лучших бомбардиров сборной Испании, третий – в истории Евро [за сборную]. Он выигрывал клубные титулы на топовом уровне.

В другой стране он бы считался легендой. Но у нас с этим сложности. Я поддерживаю его на все 100 процентов.

У Альваро есть поддержка партнеров по команде и тренеров, и им неловко из-за отношения к нему определенного сектора прессы», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла .

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