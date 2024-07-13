Де ла Фуэнте о критике Мораты: «Он считался бы легендой в другой стране, но в Испании нам трудно признать хорошее. У Альваро статистика суперзвезды»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте оценил критику в адрес игры Альваро Мораты.

Форвард сборной Испании забил один гол в шести матчах на Евро-2024.

«В Испании нам трудно признать то хорошее, что у нас есть. Альваро Мората – яркий тому пример. У него статистика суперзвезды.

Он четвертый в списке лучших бомбардиров сборной Испании, третий – в истории Евро [за сборную]. Он выигрывал клубные титулы на топовом уровне.

В другой стране он бы считался легендой. Но у нас с этим сложности. Я поддерживаю его на все 100 процентов.

У Альваро есть поддержка партнеров по команде и тренеров, и им неловко из-за отношения к нему определенного сектора прессы», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

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50 комментариев
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Ответ Очки Дани Алвеса
Ни разу за сезон не забивал более 15 голов. Что уж там, супер пупер мега звезда.
В этом сезоне 21 гол - это называется "ни разу"?
+62
-4
+58
Он форвард, который не забивает
Разумеется его критикуют
+54
-4
+50
Мората - классный игрок, но суперзвездой никогда не был и уже не станет.
+32
-4
+28
Ни разу за сезон не забивал более 15 голов. Что уж там, супер пупер мега звезда.
+47
-26
+21
589 матчей : 216+82 по трансфермаркт. Очень добротная статистика. Не супертопа, но хорошего игрока. Плюс его часто используют в подыгрыше, как когда-то Бензема.
Но, конечно не "легенда", как говорит де Ла Фуенте. Странно было бы от тренера перед финалом о капитане другое услышать. Тоже понятно
+14
0
+14
Где-то поперхнулись Давид Вилья и Фернандо Торрес
+10
-2
+8
Ответ Игорь Новиков
Мората - классный игрок, но суперзвездой никогда не был и уже не станет.
но всю карьеру играет в топ-клубах.
у него агент уровня "Бог"
+11
-3
+8
Ответ spaispower
В этом сезоне 21 гол - это называется "ни разу"?
Речь про чемпионат очевидно. Считать вообще все голы, в том с карликами в отборах и любителями в первых раундах кубков - перебор.
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
но всю карьеру играет в топ-клубах. у него агент уровня "Бог"
Или мы что-то не понимаем в футболе, но такого быть конечно же не может.
+7
-1
+6
Ответ Не уверен!!
Он вроде только про голы в чемпионате говорил
Не увидел в том комменте ни одного слова, похожего на "чемпионат"
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
звезды на небе
+5
-1
+4
Помню как в АПЛ он считался легендой. Те легендарные мемы сложно забыть. Особенно тот где его сравнивают с Дрогба
+7
-3
+4
Мората идеален, как игрок ротации, как это было в «Мадриде» в сезоне 2016/17, по факту - довольно средний игрок с далеко не топовой статистикой на дистанции
+8
-4
+4
Ответ Владислав Севастьянов
Речь про чемпионат очевидно. Считать вообще все голы, в том с карликами в отборах и любителями в первых раундах кубков - перебор.
А с явными аутсайдерами сезона голы считать - не перебор? В этом сезоне у него 1 гол в кубке - Реалу, найс любители)) и в ЛЧ фейенорду и селтику, тоже не сильно на любителей похожи. И да, как голы "карликам в отборах" идут в счёт голов за клубный сезон?
+4
-1
+3
Ответ Bazilic
Он форвард, который не забивает Разумеется его критикуют
Причем с трех метров
+2
0
+2
Ментально не стабильный, злопамятный и вечно ноющий
+2
0
+2
Ответ Джон Силвер_1116158947
Согласен, странный хейт. Результативность на уровне Рауля и Торреса, но гнобят Альваро. Думаю, все дело в современном стиле, где даже супербомардиры в клубе играют другую роль в сборной. А также неброскость манеры игры Мораты. Поэтому визуально он выглядит не очень, но результативность в сборной у него вполне легендарная. Помню Торреса - скорость, яркие открывания за спину, постоянное движение, но эффективность - просто ужас. Все плевались. Карьеру в сборной спас тот самый гол в финале. При этом в клубе "ребеночек" выжигал страшно.
Про Торреса вы зря, на Евро 2008 именно блистательная игра Фернандо компенсировала потерю Давида Вильи, в финале весь матч терзал защиту немцев, да и гол забил в непростой ситуации, что привело к долгожданному титулу сборной
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
ЧМ 2010, Роббен выходит один на один, неминуемый гол уже, но Икер спасает невероятным сэйвом сборную Испании,

ЧМ 2010, Озил выходит один на один, откуда не возьмись, Рамос настигает Месута, и спасает команду

ЧМ 2010 Икер вытаскивает пенальти Кардозо с Парагваем

Евро 2008, Италия-Испания, Икер вытаскивает несколько ударов Итальянцев с пенальти...
Ты футбол с 2018 года смотришь да?
+3
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+2
Ответ maxusmaus
Где-то поперхнулись Давид Вилья и Фернандо Торрес
Чем поперхнулся Торрес? Результативность в сборной у Альваро выше.

Да и над Торресом угорали и критиковалине меньше, в его время.
+5
-3
+2
Морату можно сравнить с Манджукичем, даль Томассоном, Морьентесом, возможно, с Кавани
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0
+1
Ответ spaispower
В этом сезоне 21 гол - это называется "ни разу"?
Он вроде только про голы в чемпионате говорил
+2
-1
+1
Ответ Игорь Новиков
Мората - классный игрок, но суперзвездой никогда не был и уже не станет.
Ну его знают все кто смотрит футбол, как это он не супер звезда, сколько действующих форвардов имеющих такую же узнаваемость, думаю он точно в 10 а то и в 5, быть в 10 из всех форвардов в мире такое долгое время это супер звезда) не только лучшие супер звезды
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Ответ Bazilic
Он форвард, который не забивает Разумеется его критикуют
Жиру так чемпионом мира стал)
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Ответ Bazilic
Он форвард, который не забивает Разумеется его критикуют
Ну на этом евро с годами к форвардов в принципе проблема, он делает много работы для команды, и команда с ним побеждает, в том числе за свет его работы, с ним проще Ямале и Уильямсу они понимают как с ним играть, так что все супер
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Ответ News13
Морату можно сравнить с Манджукичем, даль Томассоном, Морьентесом, возможно, с Кавани
Манджукич,вообще другого плана игрок.
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Ответ DolJun
легенда оффсайдных линий. но даже звание "испанский индзаги" - это слишком большой комплимент для альваро
Кстати думаю максимально близок к Индзаги по стате. Тот тоже редко когда забивал за сезон прям пачками (ну чтобы было 20+ в чемпионате), но запоминался важными голами на каких-нибудь последних стадиях кубков
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Чем поперхнулся Торрес? Результативность в сборной у Альваро выше. Да и над Торресом угорали и критиковалине меньше, в его время.
Торус на уровне сборных все выиграл
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Чем поперхнулся Торрес? Результативность в сборной у Альваро выше. Да и над Торресом угорали и критиковалине меньше, в его время.
Торреса даже намного больше критиковали какое то время.
Ну насколько я помню
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Ответ фанат спартака с 1967
обычный пассажир ,надеятся,что его довезут до чемпионства
Кто надеется? Что это даст?
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обычный пассажир ,надеятся,что его довезут до чемпионства
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