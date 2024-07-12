«Ростов» изобразил легионеров в роли донских казаков в видео перед новым сезоном. В нем Карпин рубит капусту шашкой, а Роналдо пробует окрошку

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Мохаммад Мохеби контент Умар Сако Роналдо дос Сантос Эяд Эль-Аскалани Футбол

«Ростов» выпустил оригинальный ролик с легионерами перед новым сезоном.

В ролике легионеры клуба изображены в виде донских казаков.

«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края.

Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эль-Аскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», – говорится в описании ролика.

Тренер команды Карпин в видео рубит капусту шашкой, а нападающий Роналдо пробует окрошку.

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43 комментария
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В принципе, такие же ряженные как и нынешние казаки.
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Креативно, молодцы :)
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Смешно)
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Всех в капусту! Валера, верим!
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Креативненько.Ростову плюс.
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любо!
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Ответ Антон Фалафель
В принципе, такие же ряженные как и нынешние казаки.
и такие же бесполезные по сути своей
+10
-4
+6
Концовка тарантиновская. Желто-синий самый сильный!
+7
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+5
Ответ Антон Фалафель
В принципе, такие же ряженные как и нынешние казаки.
У казачества позиция принципиальная: казаки за того - кто победит! (с)
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Годно 👍
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+2
Окрошка с квасом - москвичи походу снимали, а не местные.
+4
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Очень даже неплохо!
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Ответ ПавелПавел
Не заработали еще
Уже заработали на орден "За съёмку ролика" 2 степени и медали "За рубку капусты", "За поедание окрошки" и "За загрузку видоса на ютуб"🥳
+3
-2
+1
Ответ breeze1989
Интересно, скажешь ли это 27 тысячам казаков, которые сейчас непосредственным казачьим делом занимаются? Это еще учитывая, что по переписи их всего меньше ста тысяч.
Что, опять митинги разгоняют, как в начале 20 века ?
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Ответ Антон Фалафель
В принципе, такие же ряженные как и нынешние казаки.
жаль тебя. ничего -то ты и не понял, гражданин фуфе...ой, фалафель
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Ответ Дмитрий Рабко
Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эль-Аскалани Наконец-то Валере вспомнили его гражданство.
Всё проще: очередной случай, когда можно убедиться в высоком профессиональном уровне редакторов спортса. Увы и ах.
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Ответ Andrey Gubskiy
Ну куда им до вас? Не каждый сможет коменты строчить в рабочее время часами
тебе кто сказал что у меня рабочее время ? лол
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Антуражно и креативно!
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Финал смазали. Надо не Пора, а Пора, ёпт!)))
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И что же они хотели сказать этим видеорядом ?
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Волеро бы смотрелся гармоничнее, разрубая хрюшку от пятачка до хвостика одним богатырским ударом шашки
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На удивление хорошо
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Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эль-Аскалани

Наконец-то Валере вспомнили его гражданство.
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Отличная идея. Надо бы издать указ, что в Ростовской, Волгоградской и нек.др. областях капусту можно рубить только казацкими шашками, в противном случае заготовка капусты запрещена. Также - ночить рубашки навыпуск и закрученные усы (в том числе - женщинам).
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Ну что, рубить капусту Валера всегда умел отменно )
Причём, одновременно в нескольких местах
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Окрошка на квасе или кефире?
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Пора брать первенство в маги руки💪
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Борщ он пробует😁
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