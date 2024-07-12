«Ростов» изобразил легионеров в роли донских казаков в видео перед новым сезоном. В нем Карпин рубит капусту шашкой, а Роналдо пробует окрошку

«Ростов» выпустил оригинальный ролик с легионерами перед новым сезоном.

В ролике легионеры клуба изображены в виде донских казаков.

«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края.

Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. , , , и Эяд Эль-Аскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», – говорится в описании ролика.

Тренер команды Карпин в видео рубит капусту шашкой, а нападающий Роналдо пробует окрошку.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола