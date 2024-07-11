Погба, Хамес, Очоа, Клозе, Чичарито и Подольски – среди футболистов от L’Équipe, играющих за сборную лучше, чем за клуб
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб.
В символическую команду французского издания вошли как действующие, так и закончившие карьеру игроки.
Полный список выглядит следующим образом:
Вратарь: Гильерме Очоа (сборная Мексики);
Защитники: Мартин Касерес (сборная Уругвая), Домагой Вида (сборная Хорватии), Рикардо Родригес (сборная Швейцарии);
Полузащитники: Джердан Шакири (сборная Швейцарии), Поль Погба (сборная Франции), Хорхе Вальдивия (сборная Чили), Лукас Подольски (сборная Германии), Хамес Родригес (сборная Колумбии);
Нападающие: Хавьер Эрнандес (сборная Мексики), Мирослав Клозе (сборная Германии);
Запасные: Раис МБоли (вратарь, Алжир); Пер Мертесакер (защитник, Германия); Ромен Саисс (защитник, Марокко); Клинт Демпси (атакующий полузащитник, США); Салли Мунтари (полузащитник, Гана); Иван Перишич (атакующий полузащитник, Хорватия); Кейсуке Хонда (атакующий полузащитник, Япония); Гжегож Крыховяк (полузащитник, Польша); Хоэль Кэмпбелл (нападающий, Коста-Рика); Тим Кэйхилл (нападающий, Австралия).
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На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽
Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки...
80 голов в 140 матчах за Монако. Чемпион Лиги 1, полуфиналист ЛЧ.
Это все конечно же провал
А где Варгас, в клубах никак, сборная всегда был в строю и забивал.
Мунтари качественно играл за Интер взявший требл, это не игрок в духе Очоа или Шакири. Подольски забил больше 50+ мячей в Бундеслиге, и только 49 за сборную.
Мертесакеру и Клозе тоже здесь не место, они провели крутые клубные карьеры, без чувства недосказанности.
Если б эту сборную назвали: "команда футболистов, играющая ярче за сборную, чем за клуб, то можно было б согласится с каждой из этих фамилий". Но ярче не равно лучше, а здесь речь про лучше.
Всё таки его клубная карьера была топовой, Бавария, Лацио, гораздо лучше чем у того же Подольски
За сборную в золотое ее время играл прекрасно, много забивая и ассистируя.
Но в клубах - средняк средняком.
Чича все-таки выдавал сильные сезоны за МЮ и Байер, забивал в плей-офф ЛЧ за Реал.
Дзюба и Денис оба ухватились на шанс на том ЧМ..
Типа, люди лучше всего играют за сборную своей страны, чем за клуб.
Так, если их собрать в одну команду - они же не будут играть за сборную своей страны, верно?..