Погба, Хамес, Очоа, Клозе, Чичарито и Подольски – среди футболистов от L’Équipe, играющих за сборную лучше, чем за клуб

L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб.

В символическую команду французского издания вошли как действующие, так и закончившие карьеру игроки.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратарь: (сборная Мексики);

Защитники: (сборная ), (сборная ), (сборная Швейцарии);

Полузащитники: (сборная ), (сборная ), (сборная ), (сборная Германии), (сборная );

Нападающие: (сборная ), (сборная );

Запасные: (вратарь, ); (защитник, Германия); (защитник, ); (атакующий полузащитник, ); (полузащитник, ); (атакующий полузащитник, Хорватия); (атакующий полузащитник, ); (полузащитник, ); (нападающий, ); (нападающий, ).

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