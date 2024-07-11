Погба, Хамес, Очоа, Клозе, Чичарито и Подольски – среди футболистов от L’Équipe, играющих за сборную лучше, чем за клуб

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L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб.

В символическую команду французского издания вошли как действующие, так и закончившие карьеру игроки. 

Полный список выглядит следующим образом:

Вратарь: Гильерме Очоа (сборная Мексики);

Защитники: Мартин Касерес (сборная Уругвая), Домагой Вида (сборная Хорватии), Рикардо Родригес (сборная Швейцарии);

Полузащитники: Джердан Шакири (сборная Швейцарии), Поль Погба (сборная Франции), Хорхе Вальдивия (сборная Чили), Лукас Подольски (сборная Германии), Хамес Родригес (сборная Колумбии);

Нападающие: Хавьер Эрнандес (сборная Мексики), Мирослав Клозе (сборная Германии);

Запасные: Раис МБоли (вратарь, Алжир); Пер Мертесакер (защитник, Германия); Ромен Саисс (защитник, Марокко); Клинт Демпси (атакующий полузащитник, США); Салли Мунтари (полузащитник, Гана); Иван Перишич (атакующий полузащитник, Хорватия); Кейсуке Хонда (атакующий полузащитник, Япония); Гжегож Крыховяк (полузащитник, Польша); Хоэль Кэмпбелл (нападающий, Коста-Рика); Тим Кэйхилл (нападающий, Австралия).

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63 комментария
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легендарный Очоа из Аяччо
+49
-2
+47
Домагой Вида? Классика нужна тогда:

На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗⚽
Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки...
+29
-1
+28
Ответ Заборостроитель
А от России кто может попасть в такой рейтинг?🤔
Да у нас полно игроков, которые ни за сборную, ни за клуб нормально не играют - но продолжают играть.
+22
-2
+20
Раис Мболи легенда Крыльев
+13
-1
+12
Ответ Абдулов Алексей
А Фалькао где? У него вроде последние нормальные игры были ещё за Порту.
А 70 голов в 90 матчах за Атлетико. Титул Кубка Испании и Лиги Европы

80 голов в 140 матчах за Монако. Чемпион Лиги 1, полуфиналист ЛЧ.

Это все конечно же провал
+11
0
+11
Денис Черышев
+10
0
+10
Ответ Tima_Milan
легендарный Очоа из Аяччо
А чё я? А я чё?
+10
-1
+9
Ответ Бегемотик
Очоа то точно, он в отличие от этих , в клубах аутсайдерах вечно А где Варгас, в клубах никак, сборная всегда был в строю и забивал.
Варгас вообще был королем Копа Америки в десятых годах
+8
0
+8
Очоа то точно, он в отличие от этих , в клубах аутсайдерах вечно
А где Варгас, в клубах никак, сборная всегда был в строю и забивал.
+9
-1
+8
Не припомню, чтобы Клозе и Кэйхилл в клубах играли плохо
+8
-2
+6
Ответ Green grass
+ Ольмо
Ольмо в Лейпциге хорош
+5
0
+5
Ответ Алексей Медведев
Не припомню, чтобы Клозе и Кэйхилл в клубах играли плохо
Так и не пишут, что в клубах плохо играли. Просто на уровне сборных данные товарищи, как говорится, оверперфомансили
+5
0
+5
Ответ Заборостроитель
А от России кто может попасть в такой рейтинг?🤔
Черышев
+5
0
+5
В основе вызывает вопрос только позиция Клозе. Но это, видимо, тот случай, когда в клубе играл хорошо, а в сборной - гениально. Также Перишича можно в основу. а Вальдивию - в запас. Все же Иван был одним из лучших игроков на последних турнирах сборных не только в Хорватии, но и в принципе среди всех команд. Еще отметил бы Роке Санта Круза. У него была яркая клубная карьера, но за сборную он играл особенно эффективно. Еще вспоминается Аревало Риос, который всю карьеру провел в латиноамериканских клубах, но в сборной Уругвая был просто зверь, выжигал все в центре на ЧМ-2010 и Копе-2011. Из недавно закончивших европейцев отметил бы Робби Кина и Хакана Шукюра - бомбардиры своих сборных без супер-яркой клубной карьеры
+5
0
+5
Ответ Sterling31
Перишич должен быть в основе, в сборной на крупных Иван играл на уровне суперфутболиста, забивал на 6 крупных турнирах, в полуфинале и финале ЧМ
Ну бросьте - он и за Интер очень качественно играл. Другое дело что Интер в его время был некачественным
+4
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+4
Ответ Заборостроитель
А от России кто может попасть в такой рейтинг?🤔
Черышев
+3
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+3
Ответ Пытливый Исследователь
Сборная интересная, но я не согласен со включением сюда Тима Кэхилла - у него 56 голов в АПЛ. За сборную он забил 50 - обе цифры достойные, пусть и в ЕК особо не играл. Мунтари качественно играл за Интер взявший требл, это не игрок в духе Очоа или Шакири. Подольски забил больше 50+ мячей в Бундеслиге, и только 49 за сборную. Мертесакеру и Клозе тоже здесь не место, они провели крутые клубные карьеры, без чувства недосказанности. Если б эту сборную назвали: "команда футболистов, играющая ярче за сборную, чем за клуб, то можно было б согласится с каждой из этих фамилий". Но ярче не равно лучше, а здесь речь про лучше.
Гений, теперь сравни сколько матчей у них в лигах и сборных, потом подкли на кол-во голов
+3
0
+3
Игра Погба в сборной это был уровень золотого мяча. Жаль, что в клубе он играл так только по праздникам. Мог бы стать великим футболистом.
+3
0
+3
Сборная интересная, но я не согласен со включением сюда Тима Кэхилла - у него 56 голов в АПЛ. За сборную он забил 50 - обе цифры достойные, пусть и в ЕК особо не играл.
Мунтари качественно играл за Интер взявший требл, это не игрок в духе Очоа или Шакири. Подольски забил больше 50+ мячей в Бундеслиге, и только 49 за сборную.
Мертесакеру и Клозе тоже здесь не место, они провели крутые клубные карьеры, без чувства недосказанности.

Если б эту сборную назвали: "команда футболистов, играющая ярче за сборную, чем за клуб, то можно было б согласится с каждой из этих фамилий". Но ярче не равно лучше, а здесь речь про лучше.
+4
-1
+3
Со всём согласен, кроме Клозе.
Всё таки его клубная карьера была топовой, Бавария, Лацио, гораздо лучше чем у того же Подольски
+3
-1
+2
Имхо, вместо Чичи должен быть чилиец Варгас.

За сборную в золотое ее время играл прекрасно, много забивая и ассистируя.

Но в клубах - средняк средняком.

Чича все-таки выдавал сильные сезоны за МЮ и Байер, забивал в плей-офф ЛЧ за Реал.
+2
0
+2
+ Ольмо
+4
-2
+2
Ответ romanbanan
Денис Черышев
А ведь, если бы на ЧМ Дзагоев не получил травму, то Стас не выпустил бы Дениса.
Дзюба и Денис оба ухватились на шанс на том ЧМ..
+2
0
+2
Ответ Sterling31
Варгас вообще был королем Копа Америки в десятых годах
Вот-вот. Забыли парня. Он несмотря на клубные дела, в сборной всегда был в строю.
+2
0
+2
Гакпо туда же
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0
+1
Чичприто был хорош в МЮ, да и в Реале в роли запасного
+1
0
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А вообще максимально глупая сборная, если подойти практически)
Типа, люди лучше всего играют за сборную своей страны, чем за клуб.
Так, если их собрать в одну команду - они же не будут играть за сборную своей страны, верно?..
+1
0
+1
Чичарито, Демпси и Хонда мне кажется в этом списке не должны быть, Чичарито отличным джокером со скамейки был в МЮ и постоянно забивал, визитная карточка очередная от Алекса Фергюсона была, он выжимал из Чичарито максимум и к нему вопросов по игре за клуб никогда не было. Хонда тоже отлично играл за ЦСКА и был лидером команды, Демпси тоже отлично пылил за Фулхэм и хорошо смотрелся
+1
0
+1
Перишич должен быть в основе, в сборной на крупных Иван играл на уровне суперфутболиста, забивал на 6 крупных турнирах, в полуфинале и финале ЧМ
+3
-2
+1
Ответ Тагир Аминов
Со всём согласен, кроме Клозе. Всё таки его клубная карьера была топовой, Бавария, Лацио, гораздо лучше чем у того же Подольски
Ну все равно не то, что в сборной, где он лучший бомбардир в истории ЧМ. Бомбардиром уровня Левы/Кейна он не был никогда на клубном уровне
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0
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