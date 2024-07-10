Дешам о вылете Франции: «Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и были не такими свежими»
Дидье Дешам высказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.
«Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство.
Мы немного опаздывали и, вероятно, были не такими свежими, и это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед», – сказал в эфире TF1 главный тренер сборной Франции.
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большинство думали,что при комфортном счете Франция бережет силы и при необходимости переключат тумблер.Но по факту даже навал в концовке с Испанией не смогли организовать
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