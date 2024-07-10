Дешам о вылете Франции: «Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и были не такими свежими»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам высказался о поражении от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство.

Мы немного опаздывали и, вероятно, были не такими свежими, и это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед», – сказал в эфире TF1 главный тренер сборной Франции.

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57 комментариев
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70 минут было, чтобы отыграться, и ни одного момента не создали. Браво. Второй тайм типичный для этого евро получился: 50 минут бестолковой беготни туда-сюда.
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Пора тебе уже на пенсию)
Посмотрим, что сотворит Зизу
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Не буду скрывать, что кроме радости от победы Испании ещё и испытываю радость от того, что вышвырнули этого труса, который хотел с таким топовым составом весь турнир пройти в энергосберегающем режиме.
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Надеюсь, Испания сыграет в финале с Нидерландами. Очень рад, что Нигерланды сегодня вылетели
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Ответ Anya Belova
Пора тебе уже на пенсию) Посмотрим, что сотворит Зизу
А Зидан что ль умеет ставить игру? Он такой же, дай ему супер состав и 50 навесов за игру в РМ
+29
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+17
Франция весь чемпионат вообще не была свежей
большинство думали,что при комфортном счете Франция бережет силы и при необходимости переключат тумблер.Но по факту даже навал в концовке с Испанией не смогли организовать
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Ответ kaka10
Дешам выпустил трёх оборонительных полузащитников, чтобы нейтрализовать техничных испанцев. А структуру французов сломал Ямал своими передачами между линиями
Спасибо. Теперь нам не нужен разбор лукомского
+14
-2
+12
Дешам выпустил трёх оборонительных полузащитников, чтобы нейтрализовать техничных испанцев. А структуру французов сломал Ямал своими передачами между линиями
+14
-3
+11
Антифутбол -- домой!

В Африку.
+12
-2
+10
Ответ Anya Belova
Пора тебе уже на пенсию) Посмотрим, что сотворит Зизу
Факт. Пересидел старичок. Время великого ЗиЗу.
+14
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+8
Я очень рад, что сборная, которая играла в футбол победила сборную, которая играла в выборы!!! Мбаппе в этом турнире =0.
Франция будет хлебать леваков во власти полным ртом. Но Мбаппе это не грозит. Он свалил
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Дешама уволят. Там Зидан уже готовится на низком старте
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Немного опоздали с заменой тренера
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Дешам это полный провал. У Испании вообще средний состав, но они просто играли в футбол и делали это круто. Надеюсь это был последний матч Дешама у руля сборной
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Ответ Mister999
У вас у сектатнтов до сих пор от трех ЛЧ горит,про какие навесы ты говоришь,посмотри его игру с 2016- 2018
голы с офсайдов еще
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+4
В команде на 2-3 состава игроков, но не свежие
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с такой игрой примитивной и переоценённым Мбаппе, который то ли с травмой, то ли без желания не понятно, играет без прессинга, вольготно, тяжело будет с грозным соперником, чуть Португалия была бы по настырнее и замены более правильные сделал Мартинес могли играть сегодня в полуфинале, потому что ничего особенного эта команда на турнире не показала...
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Ответ Mister999
Про какую игру он говорит,пора на пенсию со своими дружками типо Рабьо и Жиру
А причем тут Жиру? Он то не играл по сути на турн ре,а мог бы
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0
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Надо было тренироваться, а не политикой заниматься. Ну хотя бы леваки выиграли выборы
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Свежести наверное не хватило потому что игроки отдали все моральные и физические силы комментируя выборы...
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+3
После ЧМ 22го говорил что надо его менять. Никакой мысли, никакой игры весь чемпионат и он про свежесть что то умудряется нести. Трус с 3-мя опорниками начинать матч, имея в составе кучу игроков это позор!!!
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
А Зидан что ль умеет ставить игру? Он такой же, дай ему супер состав и 50 навесов за игру в РМ
У вас у сектатнтов до сих пор от трех ЛЧ горит,про какие навесы ты говоришь,посмотри его игру с 2016- 2018
+10
-8
+2
Ответ Don_Krebs
Главное достижение сборной Франции на этом Евро - это победа левых на парламентских выборах.
в каждом втором комменте приплетают выборы во франции, ну где-то они есть, нужно порадоваться за людей
+1
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+1
в итоге выиграет ЧЕ Англия. Жаль.
+1
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Гризманн не в форме, Мбаппе не забивает и нет Дешама. а шо случилось?
Тренеры которые имеют супер составы и только на этом ездят, всегда ценились и пиарны, чем тренерские команды с поставленным футболом.
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Про какую игру он говорит,пора на пенсию со своими дружками типо Рабьо и Жиру
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Главное достижение сборной Франции на этом Евро - это победа левых на парламентских выборах.
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Ответ Stewart Крепкий
Дешама уволят. Там Зидан уже готовится на низком старте
У него контракт до 2026 го
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Ответ kaka10
Дешам выпустил трёх оборонительных полузащитников, чтобы нейтрализовать техничных испанцев. А структуру французов сломал Ямал своими передачами между линиями
Структуру сломали Родри, Руис, Ольмо.

Ямаль же сломал всех персональных опекунов
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Ну у них и выборов не было
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