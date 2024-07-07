Бразилия выиграла 1 из 4 матчей на Кубке Америки-2024

Теги Сборная Бразилии по футболу Кубок Америки Футбол

Сборная Бразилии проиграла Уругваю (0:0, 2:4 по пен.) в 1/4 финала Кубка Америки.

Таким образом, «селесао» вылетели из турнира, выиграв лишь один из четырех матчей – с Парагваем (4:1).

Также на групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1).

На Кубке Америки-2021 Бразилия дошла до финала, где уступила Аргентине (0:1).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Футбол ,конечно,больше мертв ,чем жив.Если уж южноамериканские топы катают блевоту 90 минут,то что уж говорить о европейцах.
+108
-9
+99
Ответ Александр Охотко
Футбол ,конечно,больше мертв ,чем жив.Если уж южноамериканские топы катают блевоту 90 минут,то что уж говорить о европейцах.
Южноамериканский футбол метрв, потому что игроки европеизацировались. Превратились в тактических задротов и потеряли дух Жога Бониты
+58
-4
+54
Ответ Isa Babaev
Никто не говорил, все знали, что Бразилия отлетит, тем более без Винисиуса
Учитывая что палач забивает за сборную в 1 матче из 7, что он есть, что нет, особо роли не играет
+47
-6
+41
Кто там говорил, что на Копа Америка Бразилия выигрывает каждый матч и нет конкуренции?:) А Чили, Мексика и США вовсе не вышли из группы...
+43
-11
+32
Пока не придёт норм тренер Бразилия будет только падать. Ну и по составу есть вопросы. Раньше были Неймар и Коутиньо которые из центра поля могли что-то создать, а щась в центре совсем беда. У них есть только два варианта: отдать на право на Рафинью или на лево на Винисиусу. И они оба перемещаются на центр и бьют по воротам. Хорошая команда с нормальным тренером спокойно пройдёт эту Бразилию и это показал Уругвай
+27
-5
+22
Ответ arspurs9
Жив футбол, но клубный.
Тоже мёртв Посмотри на качество игры Реала - главного клуба в ЛЧ. То ЛЧ выиграют с 1 ударом в створ, то 65 минут против Боруссии ставят автобус. Из Англия и Франция копируют, только исполнители в полузащите похуже в этих сборных
+22
-1
+21
Ответ Александр Охотко
Футбол ,конечно,больше мертв ,чем жив.Если уж южноамериканские топы катают блевоту 90 минут,то что уж говорить о европейцах.
Жив футбол, но клубный.
+27
-7
+20
Бразилия уже давно не Бразилия.
+14
-1
+13
Сидел специально до 4х утра по нашему времени чтоб посмотреть. В итоге заснул спустя несколько минут
+11
-1
+10
Ответ Висита Эльмурзаев
Пакета не хуже Коутиньо
Пиковый Филя был намного лучше Пакеты. Но Сейчас Коутиньо не тот, это понятно. Зря он из Ливерпуля ушёл, как болельщик Барселоны это говорю.
+10
-2
+8
Ответ Артем Фенькин
Футбол сборных. С клубным футболом всё в порядке
Много ярких матчей прошлого сезона можешь назвать?
+5
0
+5
Ну какая победа на КА бразильцам? Им сейчас нужно думать, как попасть на ЧМ.
+6
-1
+5
А уже было нытье от винисусенка, что сб. Уругвая расисты и т.д.?
А воротчик Рочет - главный скиняра, посмел удары отбивать)))
+8
-4
+4
Ответ arspurs9
Жив футбол, но клубный.
да, жив, с очковым реалом, который из года в год берёт лч
очень интересное зрелище
+4
0
+4
Выносите зм Висиниусу
+5
-2
+3
Ответ Кулёс
А уже было нытье от винисусенка, что сб. Уругвая расисты и т.д.? А воротчик Рочет - главный скиняра, посмел удары отбивать)))
Расисты, ты че. Одни белые. Вот то ли дело сборная Франции, прекрасные ребята, только белый Антоха Гризманн картину портит.
+6
-3
+3
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Сидел специально до 4х утра по нашему времени чтоб посмотреть. В итоге заснул спустя несколько минут
Надо было лечь сразу с финальным свистком Голландии, и завести будильник на 3:58)
+2
0
+2
Ответ Opera10
Комментарий удален модератором
Да был же Капелло. Чё там, как?
+2
0
+2
На моей памяти самое убогое поколение бразилов. Предыдущее было не лучше, держась только на нестабильном и хрустальном Неймаре, но это...Если у них лидером считается мерзкий провокатор Винисиус, то это полная безнадёга. Ни техники, ни магии. Только тупое бей - беги. Европейский футбол в худшем исполнении.
+2
0
+2
Ответ Владимир Мироненко
Да был же Капелло. Чё там, как?
Капелло тренировал 5 лет, Саутгейт уже 8
+1
0
+1
Ответ fincom-1
Почему бы не дать шанс Карпину, привести в порядок сборную Бразилии?Да и страна эта даже сейчас более менее нормально к нам относится.Нужно пошевелить агентов, пусть предложат, а мы поддержим!
лучше Черчесову, Стасик всех построит
+1
0
+1
Ответ Александр Охотко
Футбол ,конечно,больше мертв ,чем жив.Если уж южноамериканские топы катают блевоту 90 минут,то что уж говорить о европейцах.
так всегда такая копа была, душный такой евро это в новинку, а копа всегда множество фолов и минимум игры
+2
-1
+1
По конспектам Саутгейта
+1
0
+1
Винни Ууууууху срочно ЗМ в студию!
+3
-2
+1
Бразилия это типа Боливия. ну всё нет Бразилии
+1
0
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Пока не придёт норм тренер Бразилия будет только падать. Ну и по составу есть вопросы. Раньше были Неймар и Коутиньо которые из центра поля могли что-то создать, а щась в центре совсем беда. У них есть только два варианта: отдать на право на Рафинью или на лево на Винисиусу. И они оба перемещаются на центр и бьют по воротам. Хорошая команда с нормальным тренером спокойно пройдёт эту Бразилию и это показал Уругвай
ну пройти по пенальти - это не совсем спокойно ты не находишь? я, например, думал, что Уругваю будет намного проще
+1
0
+1
Ответ Isa Babaev
Никто не говорил, все знали, что Бразилия отлетит, тем более без Винисиуса
А винисиус с 3 годами за 33 матча будто решал что то.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
ЗМ Месси!!!
возможно и получит если все сложится в финале
0
0
0
Ответ bobiki
Но Вини все равно получит ЗМ
не понял? за что? за что именно????
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Пока не придёт норм тренер Бразилия будет только падать. Ну и по составу есть вопросы. Раньше были Неймар и Коутиньо которые из центра поля могли что-то создать, а щась в центре совсем беда. У них есть только два варианта: отдать на право на Рафинью или на лево на Винисиусу. И они оба перемещаются на центр и бьют по воротам. Хорошая команда с нормальным тренером спокойно пройдёт эту Бразилию и это показал Уругвай
Все верно, без фундамента и игроков созидания команды не будет, можно расчитывать лишь на бестолковых бегунков.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий