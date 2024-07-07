Бразилия выиграла 1 из 4 матчей на Кубке Америки-2024

проиграла Уругваю (0:0, 2:4 по пен.) в 1/4 финала Кубка Америки.

Таким образом, «селесао» вылетели из турнира, выиграв лишь один из четырех матчей – с Парагваем (4:1).

Также на групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1).

На Кубке Америки-2021 Бразилия дошла до финала, где уступила Аргентине (0:1).

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