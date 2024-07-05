УЕФА объявил, что «МЮ» и «Сити» могут играть в еврокубках вместе с «Ниццей» и «Жироной» после «существенных изменений» от инвесторов

УЕФА допустил «МЮ» и «Ман Сити» к участию в еврокубках.

Ранее появилась информация, что «Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на наличие общих владельцев, но при соблюдении определенных условий.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне смогут играть в тех же европейских соревнованиях вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам («Ницца» и «Жирона» соответственно) после внесения инвесторами (City Football Group в случае с «Жироной» и INEOS в случае «Ниццы) «существенных изменений».

Стороны смогли продемонстрировать, что никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб из тех, что участвуют в одном еврокубке.

Таким образом, «Ман Сити» и «Жирона» примут участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «МЮ» и «Ницца» сыграют в Лиге Европы.

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