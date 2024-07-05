УЕФА объявил, что «МЮ» и «Сити» могут играть в еврокубках вместе с «Ниццей» и «Жироной» после «существенных изменений» от инвесторов

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Жирона Футбол

УЕФА допустил «МЮ» и «Ман Сити» к участию в еврокубках.

Ранее появилась информация, что «Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на наличие общих владельцев, но при соблюдении определенных условий.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне смогут играть в тех же европейских соревнованиях вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам («Ницца» и «Жирона» соответственно) после внесения инвесторами (City Football Group в случае с «Жироной» и INEOS в случае «Ниццы)  «существенных изменений».

Стороны смогли продемонстрировать, что никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб из тех, что участвуют в одном еврокубке.

Таким образом, «Ман Сити» и «Жирона» примут участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «МЮ» и «Ницца» сыграют в Лиге Европы. 

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55 комментариев
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На тёщу переписали что ли?
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+114
В тёмной России это мутные схемы, в свободной Европе - существенные изменения.
+90
-17
+73
Смогут играть после дисквалификации «Работничков»
+40
-4
+36
Ответ luu
На тёщу переписали что ли?
причем Чефериновскую
+27
-4
+23
Это что ж такое они для Лудогорца готовят...
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+16
Добавят пару прокладок в инвестиции - только и всего.
+18
-5
+13
После значительных изменений в инвестициях - расшифруйте,плиз. А иначе звучит ,что инвестиции были именно в УЕФА))
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-3
+11
Ответ Glukinho
В тёмной России это мутные схемы, в свободной Европе - существенные изменения.
Стоит признать что никто и никогда не охеревал так в футболе как Динамо Москва, их схематозы с ВТБ были такие тупые и примитивные что сложно передать словами.
+18
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+11
Ответ Костя Паркер
Стоит признать что никто и никогда не охеревал так в футболе как Динамо Москва, их схематозы с ВТБ были такие тупые и примитивные что сложно передать словами.
ага, расскажи об этом где-нибудь в Греции или в Албании
+9
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+8
Очень интересно, но предлагаю Спартак отправить впердив
+8
-3
+5
Ответ Varbi4
После Внесения инвесторами существенных изменений = внесение денег в фифа
УЕФА)
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-2
+2
Ответ luu
На тёщу переписали что ли?
На Кабаеву
+10
-8
+2
А 899 нарушений МС уже несчитовы?
+3
-1
+2
Лудогорцы приготовились к расформированию
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0
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Ответ Сергей Павлов
По сути, у нас же окончательным бенефициаром всех (почти) клубов РПЛ является государство, и ничего, играют (почти).
с чего вдруг такие выводы?
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Положительно изменившийся расчетный счет Чеферина благоприятно повлиял на разрешения участия вышеуказанных клубов в ЛЧ и ЛЕ.
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Существенные изменения в кол-ве купюр в конверте
+2
-1
+1
После Внесения инвесторами существенных изменений = внесение денег в фифа
+5
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Ответ Vladimir Ilyushkin
новость подается в кликбейтном стиле "УЕФА допустил «МЮ» и «Ман Сити» к участию в еврокубках." как будто сомнения были только по клубам из Манчестера. что повлекло за собой прикольчики в комментариях о Работничках. На самом деле новость в том, что Ниццу с Жироной тоже допустили в результате проверки, если бы не допустили клубы из Манчестера, то и Ницца и Жирона остались бы без еврокубков. с сайта УЕФА -"the CFCB First Chamber accepted the admission of Girona FC and Manchester City FC to the 2024/25 UEFA Champions League as well as Manchester United FC and OGC Nice to the 2024/25 UEFA Europa League. "
Ну опять же не совсем так
С Сити и Ниццей в любом случае ничего не стало бы
Это скорее Юнайтед и Жирону вдобавок к ним взяли
Ну а формально, как и написал УЕФА, взяли обе команды из каждой пары
Но заголовок кликбейтный, да, как и подача самой новости
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Очень хорошие юристы в МЮ и МС - смогли обо всем договориться:)
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Непонятно
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Ответ Дима Берин
УЕФА)
Но и туда тоже)
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Ответ Varbi4
После Внесения инвесторами существенных изменений = внесение денег в фифа
Существенных денег)
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Ответ Андрей-ДК
а извиниться перед ними не забыли? 😂
Про извинения и забыли 😁😁😁
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Ответ Костя Паркер
Стоит признать что никто и никогда не охеревал так в футболе как Динамо Москва, их схематозы с ВТБ были такие тупые и примитивные что сложно передать словами.
Свидетелям свитой иуропы все Божья роса)
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Ответ Glukinho
В тёмной России это мутные схемы, в свободной Европе - существенные изменения.
По Юнайтед могу сказать, что Ретклифф скидывает Ниццу. Клубу активно ищут покупателя и пишут, что шейхи могут зайти.
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Кто-то сомневался?)
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После увеличения денег на счёте уефа где-нибудь в офшоре будет получено любое одобрение.
На тёщу жены брата друга сестры переписали и все тип-топ
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Легким движением руки эти клубы превращаются…превращаются клубы… в совсем не аффилированные субъекты
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Ответ Фан Рубина
Добавят пару прокладок в инвестиции - только и всего.
Приятного просмотра?
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