Мбаппе ни разу не попал в створ, нанеся 5 ударов в матче с Бельгией – больше всех

Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ в матче с Бельгией.

Игру 1/8 финала Евро-2024 форвард, представляющий « », провел целиком и не отметился результативными действиями.

25-летний футболист нанес пять ударов, больше всех среди вышедших на поле: один – в первом тайме, четыре – во втором. В четырех из пяти случаев мяч прошел мимо ворот, еще в одном атака была заблокирована.

Следует отметить, что у на всю команду одно попадание в створ, а у их соперников – два.

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