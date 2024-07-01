Мбаппе ни разу не попал в створ, нанеся 5 ударов в матче с Бельгией – больше всех

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ в матче с Бельгией.

Игру 1/8 финала Евро-2024 форвард, представляющий «Реал», провел целиком и не отметился результативными действиями.

25-летний футболист нанес пять ударов, больше всех среди вышедших на поле: один – в первом тайме, четыре – во втором. В четырех из пяти случаев мяч прошел мимо ворот, еще в одном атака была заблокирована.

Следует отметить, что у Франции на всю команду одно попадание в створ, а у их соперников – два.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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57 комментариев
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Одному хер мешает, другому маска.
+113
-1
+112
Лукаку добавил в друзья
+23
0
+23
Ответ Антон Фалафель
Одному хер мешает, другому маска.
🤣 хорош
+21
0
+21
Ответ Антон Фалафель
Одному хер мешает, другому маска.
"пятка болит у п... са" (с)
+17
0
+17
Топарь из мадрида
+17
-1
+16
Ответ Жижа
Уверен что его прорвет уже в следующем матче
Твоим никнеймом
+12
0
+12
Где то из Мадрида раздался голос Переса: "Халя, у нас отмена!"
+9
0
+9
52 удара на один гол потрачено в итоге. И тот с пенальти
+9
-1
+8
Ответ Антон Фалафель
Одному хер мешает, другому маска.
Ну если без шуток то, ну реально же мешает и то и то... Попробуй в маске поиграть или биту бейсбольную привязать между ног тогда поймешь...
+6
0
+6
Ответ xDe xDe
Мадрид подписал бездаря, продать ¯_(ツ)_/¯ P.s. Понятия не имею, почему спортс всегда блокирует обратный слэш в этом смайле, и в итоге рука отваливается ¯_(ツ)_/¯
Экранируй)

¯\_(ツ)_/¯
+6
0
+6
Сдулся
+7
-2
+5
Ответ xDe xDe
Сенсей, как ты это делаешь?)
Ставь два слэша, где он пропадает
+2
0
+2
Ответ Den-is
Ставь два слэша, где он пропадает
Внезапно, вот это фича оО
¯\_(ツ)_/¯
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Где то из Мадрида раздался голос Переса: "Халя, у нас отмена!"
😂😂😂😂😂😂😂😂
+2
0
+2
Ответ densdens17
Не понимаю, кто ждал от Мбаппе феерии. Человек последние пол года явно был не сосредоточен на футболе. Это худшая его форма за всю жизнь, он с февраля по моему вообще мёртвый, очевидно, переход в Реал был далеко не самым простым. Ждём окончания Евро, предсезонки, и к октябрю увидим старого доброго Мбаппе.
У чувака на носу плей офф лч . Чемпионат Европы а он думает не о футболе)) вопросы тогда к профессионализму
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Лично на меня Мбаппе, как форвард, никакого впечатления не производит. Как хорошо, что он ушёл из Парижа. Польза сборной в том, что он на себя стягивает оборону противника.
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Хочется пожурить пенсионера Криша, а вот типа один из лучших игроков мира в своем прайме проваливает напрочь второй подряд Евро)
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Мбаппе проиграл этот чемпионат в личном плане .Как и партия Макрона, за которую он призывал.Хорошо хоть там честные выборы и в результате их сложится приемлемая коалиция для него.Афро-людей щемить не будут
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Mbappe kerzhakoved, получается
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Боже, миллионер ВСЮ СВОЮ жизнь тренируется попадать в прямоугльник 2,5 на 7 метров!
а тут попасть не может!
профнепригоден получается!
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Весь в кумира.
Нужно было еще повязку швырнуть.
+4
-2
+2
Не понимаю, кто ждал от Мбаппе феерии. Человек последние пол года явно был не сосредоточен на футболе. Это худшая его форма за всю жизнь, он с февраля по моему вообще мёртвый, очевидно, переход в Реал был далеко не самым простым. Ждём окончания Евро, предсезонки, и к октябрю увидим старого доброго Мбаппе.
+1
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Все меркнет на фоне игры Лукаку, просто ноль полезных действий..
+2
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Не знаю, придёт ли в себя это чудо в Мадриде. Из тех матчей, что я видел в ЛЧ и на Евро в этом сезоне, он не фиг и сильнее даже Родриго
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Ответ Антон Фалафель
Одному хер мешает, другому маска.
"Но тут принц Просперо бросился через все шесть залов за маской, и вновь никто не отважился последовать за ним. Принц махал обнаженным кинжалом, спеша за удалявшимся от него призраком, но призрак, дойдя до черной залы, остановился и повернулся лицом к преследователю."©

Принц это Лукаку если что.
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Мбаппе заметно сдает раньше он решал в таких играх и маска тут не при чем. С боруссией было то же самое.а тут вышел Коло и соорудил гол за 20 мин.посмотрим в реале что покажет
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Ответ xDe xDe
Оно бежит, а больше особо и ничего. Бежать и Вини умеет прекрасно. Ну да ладно, отставить паникёрство, в команде всё иначе будет, сто процентов. Правда, как бы не было ещё хуже ¯\_(ツ)_/¯
Да нет тут паникерства, просто не очень люблю этого игрочишку после его поступка в 22 году)
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Ответ Crazy Writer
Если бы он при этом, как Жиру часто отдавал передачи, это было бы на пользу. А он мячом не делится и порет моменты. С тем же Жиру в основе могли снова с Гризманном и Дембеле такую карусель в атаке крутить в3ем вокруг столба..
Жиру вон на ЧМ вроде не бил по воротам и выиграли.
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Ответ Lospinmaps
Мбаппе проиграл этот чемпионат в личном плане .Как и партия Макрона, за которую он призывал.Хорошо хоть там честные выборы и в результате их сложится приемлемая коалиция для него.Афро-людей щемить не будут
Для кого? Для Макрона и Мбаппе?
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Далековато ему до великих
Рона и Месси
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