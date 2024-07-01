Мбаппе ни разу не попал в створ, нанеся 5 ударов в матче с Бельгией – больше всех
Килиан Мбаппе ни разу не пробил в створ в матче с Бельгией.
Игру 1/8 финала Евро-2024 форвард, представляющий «Реал», провел целиком и не отметился результативными действиями.
25-летний футболист нанес пять ударов, больше всех среди вышедших на поле: один – в первом тайме, четыре – во втором. В четырех из пяти случаев мяч прошел мимо ворот, еще в одном атака была заблокирована.
Следует отметить, что у Франции на всю команду одно попадание в створ, а у их соперников – два.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
а тут попасть не может!
профнепригоден получается!
Нужно было еще повязку швырнуть.
Принц это Лукаку если что.
Рона и Месси