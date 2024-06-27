Гордон упал с велосипеда на базе сборной Англии. Вингер «Ньюкасла» разбил нос, подбородок и колено, серьезных повреждений нет

Теги Ньюкасл Сборная Англии по футболу травмы Евро-2024 Энтони Гордон Футбол

Энтони Гордон упал с велосипеда на тренировочной базе Англии на Евро-2024.

Как сообщает Goal, вингер «Ньюкасла» катался на велосипеде в рамках восстановительной тренировки. В результате падения Гордон разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев. Отмечается, что футболист не получил серьезных повреждений и принял участие в сегодняшней тренировке сборной Англии.

Следующий матч Англии пройдет 30 июня – команда Гарета Саутгейта сыграет против Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

33 комментария
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засмотрелся на атаку Англии на тренировке
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Я думал журналист 😜💦💦💦😜
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Ответ T622222
Я думал журналист 😜💦💦💦😜
А я думал продавец пирамидок от рака
+13
-2
+11
Это отмазка чтобы не играть в Англии Саутгейта
+8
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+8
Ответ 10ztv
засмотрелся на атаку Англии на тренировке
Нынче только там ее и увидишь!
+7
0
+7
Подумал другой Гордон, ничью отмечал.
+11
-5
+6
Я думал пирамидка упала, а здесь человек пострадал.)
+4
-1
+3
Мужское и женское не будут снимать?
+2
0
+2
Ответ Joaninho90
Комментарий удален модератором
Есть виконт де Бражелон.
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Ответ T622222
Я думал журналист 😜💦💦💦😜
Дмитро Ильич
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на что только не идут игроки, чтобы не играть у саутгейта
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Ну ничего, в медпункте наверное зашили, подлатали. Теперь Гордон штопанный.
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А мы их тренера ругаем. А они похоже не то что в футбол играть не умеет а даже на велосипеде ездить не могут. Саутгейт может их на тренировках ходить и бегать учит по новой а в футбол учить уже не когда.
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Я понял, ребятишки приехали в Германию самоубиться
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Ответ Доктор Щульц
Это отмазка чтобы не играть в Англии Саутгейта
Самострел. Так бы велотренажёр выбрал.
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Я тоже подумал: на фига тут про гордона этого пишут?
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Комментарий удален модератором
Это будет следующая отмазка Саутгейта)
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Не тот Гордон упал, жаль.
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Фергюсон:
– Гордон - это гибрид Бенни Хилла, Мистер Бина и Лэнса Армстронга.
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ничего удивительного, на островах умеют только бить и бегать, на велосипеде кататься не умеют)
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Игроки сборной Англии уже засыпают на ходу 🙂
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Лучше бы Саутгейт упал..
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Это была знаменитая бициклета Роберто Карлоса.
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Украинский или наш?) Что они там делают))
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Разбил голову, сломал одну руку и одну ногу. Ничего серьёзного.
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Голова фигня, главное - ноги не пострадали!
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еще один самоустраняется из сборной
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был бы мозг - было б сотрясение.
они там, походу, все уже попадали😒
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