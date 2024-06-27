Гордон упал с велосипеда на базе сборной Англии. Вингер «Ньюкасла» разбил нос, подбородок и колено, серьезных повреждений нет

Энтони Гордон упал с велосипеда на тренировочной базе Англии на Евро-2024.

Как сообщает Goal, вингер « » катался на велосипеде в рамках восстановительной тренировки. В результате падения разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев. Отмечается, что футболист не получил серьезных повреждений и принял участие в сегодняшней тренировке сборной Англии.

Следующий матч пройдет 30 июня – команда Гарета Саутгейта сыграет против Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?