Гордон упал с велосипеда на базе сборной Англии. Вингер «Ньюкасла» разбил нос, подбородок и колено, серьезных повреждений нет
Энтони Гордон упал с велосипеда на тренировочной базе Англии на Евро-2024.
Как сообщает Goal, вингер «Ньюкасла» катался на велосипеде в рамках восстановительной тренировки. В результате падения Гордон разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев. Отмечается, что футболист не получил серьезных повреждений и принял участие в сегодняшней тренировке сборной Англии.
Следующий матч Англии пройдет 30 июня – команда Гарета Саутгейта сыграет против Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
– Гордон - это гибрид Бенни Хилла, Мистер Бина и Лэнса Армстронга.
они там, походу, все уже попадали😒